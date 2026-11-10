Bukan Sekadar Skincare, 5 Rahasia Wanita Tiongkok Ini Bikin Penampilan Tetap Segar

ilustrasi wanita yang awet muda. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Memiliki penampilan segar dan tubuh yang tetap bugar seiring bertambahnya usia menjadi dambaan banyak orang. Tidak sedikit yang rela mengeluarkan biaya besar untuk mencoba berbagai produk kecantikan maupun perawatan demi mempertahankan penampilan awet muda. Namun, menjaga penampilan tidak selalu harus bergantung pada perawatan mahal. Pola makan, aktivitas fisik, kualitas istirahat, serta kemampuan mengelola pikiran juga berperan dalam mendukung kesehatan tubuh dan kulit. Dilansir dari English Jagran, terdapat lima kebiasaan yang dikaitkan dengan gaya hidup tradisional wanita Tiongkok dalam menjaga kebugaran dan penampilan. Kebiasaan tersebut menekankan keseimbangan antara asupan makanan, aktivitas tubuh, istirahat, serta ketenangan pikiran. Menariknya, sebagian rutinitas tersebut cukup sederhana dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut lima kebiasaan ala wanita Tiongkok yang dapat menjadi inspirasi untuk menjaga kesehatan sekaligus merawat diri. 1. Membatasi Konsumsi Makanan Manis dan Gorengan Pola makan menjadi salah satu hal yang diperhatikan dalam menjaga kesehatan tubuh. Dalam tradisi kuliner Tiongkok, berbagai bahan alami seperti sayuran, kedelai, jamur, rumput laut, dan ikan sering digunakan sebagai bagian dari menu sehari-hari. Bahan-bahan tersebut dapat memberikan asupan nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Sayuran dan buah-buahan mengandung vitamin serta antioksidan, sedangkan ikan dan kedelai dapat menjadi sumber protein. Salah satu prinsip yang bisa diterapkan adalah memperbanyak konsumsi buah, biji-bijian, dan air putih, sekaligus mengurangi asupan gula, garam, serta makanan tinggi lemak. Kebiasaan tersebut bukan hanya mendukung kesehatan secara keseluruhan, tetapi juga membantu menjaga keseimbangan nutrisi yang dibutuhkan kulit. 2. Mengenal Akupunktur sebagai Bagian dari Pengobatan Tradisional Akupunktur merupakan salah satu metode pengobatan tradisional Tiongkok yang sudah dikenal sejak lama. Teknik ini dilakukan dengan menggunakan jarum sangat tipis yang ditempatkan pada titik-titik tertentu di tubuh. Dalam filosofi pengobatan tradisional Tiongkok, akupunktur dipercaya membantu menjaga keseimbangan aliran energi yang dikenal sebagai qi. Praktik ini juga digunakan oleh sebagian masyarakat untuk membantu mengatasi keluhan tertentu, seperti nyeri dan ketegangan tubuh. Meski demikian, akupunktur bukan metode yang terbukti dapat menghentikan proses penuaan atau menggantikan perawatan medis. Jika ingin mencobanya, sebaiknya pilih praktisi yang kompeten dan memahami prosedur keselamatan. 3. Rutin Bergerak dengan Aktivitas Fisik Ringan Menjaga tubuh tetap aktif merupakan kebiasaan penting yang tidak boleh diabaikan. Wanita Tiongkok kerap dikaitkan dengan aktivitas tradisional seperti tai chi, berjalan santai di taman, peregangan, dan latihan pernapasan. Berbeda dengan olahraga yang mengutamakan intensitas tinggi, kegiatan tersebut lebih menekankan gerakan teratur dan kesadaran terhadap tubuh.