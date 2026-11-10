9 Desainer APPMI Jabar Tonjolkan Future Fashion dengan Sentuhan Budaya

JawaPos.com – Dinamika sosial, ekonomi hingga politik turut memengaruhi karya para desainer Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) Jawa Barat. Lewat Fashion Tendance Fashionality 2026, 9 desainer APPMI Jabar menonjolkan future fashion dengan sentuhan budaya Indonesia.

Mengusung tema Elevation, ajang tahunan ini mengajak para desainer untuk terus melangkah maju. Ketua APPMI Jawa Barat, Susan Zhuang, megungkapkan, tema tahun ini memiliki pesan kalau industri kreatif harus bisa melampaui batas kreativitas fashion dengan berinovasi. Terlebih tren terus berubah.

Susan pun menegaskan, kondisi politik dan ekonomi memengaruhi suasana hati dan pikiran para desainer. Sehingga perlu dibangkitkan kembali dengan menciptakan tren baru tanpa meninggalkan jati diri, dalam hal ini sisi budaya Indonesia.

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Diungkapkan Susan, fashion trend yang ditampilkan adalah future fashion. Namun tetap menjaga heritage Indonesia.

“Culture tetap harus ada, tetapi di mana kita bisa memajukan fashion Indonesia ke ranah internasional, kita harus bergerak maju,” ujar Susan dalam konferensi pers di Bandung, baru-baru ini.

9 Karya Desainer dengan Keunikan Masing-masing

Fashion Tendance Fashionality 2026 menunjukkan bahwa tradisi bisa terus hidup dalam busana masa kini. Dari Tenun Makassar, batik, hingga Lampu Gentur dari Cianjur, para desainer APPMI Jawa Barat membuktikan bahwa Elevation bukan sekadar tema, melainkan langkah maju yang tetap berpijak pada akar budaya.

Sembilan desainer APPMI Jawa Barat yang terlibat antara lain Errin Ugaru, Fiona Yao, Geggo Teguh, Hanny Lovelly, Malik Moestram, Misan Kopaka, Naimy31, Bellahasura, dan Susan Zhuang.

Errin Ugaru: Kekuatan Yang Sudah Melekat

Errin Ugaru membawa koleksi bertajuk Inherent: Strength Within. Koleksi modern modest couture itu berangkat dari keyakinan bahwa kekuatan, keanggunan, dan identitas sudah melekat pada setiap perempuan.

Siluet arsitektural, potongan asimetris, kancing dekoratif, dan material jacquard bermotif menjadi bahasa visualnya. Perpaduan itu menampilkan sosok perempuan yang berani, elegan, dan tetap setia pada dirinya sendiri.

Fiona Yao: Sutra, Tanah dan Alam Liar

Fiona Yao menghadirkan Silk & Soil, koleksi couture yang mempertemukan warisan tekstil Indonesia, estetika bernuansa Tiongkok, dan keindahan alam yang liar. Kelembutan bertemu kekuatan, tradisi bersanding dengan modernitas.

Tekstil rumit, motif botani, dan tekstur tak terduga dipakai untuk menawarkan makna baru tentang kemewahan. Pesannya: keindahan tidak harus sempurna untuk menjadi berharga.

Geggo Teguh: Toilet Nusantara

Geggo Teguh meluncurkan motif Nusantara Heritage Toile, koleksi monokrom bernuansa Asia. Ilustrasi klasik ala Asian Toile dipadukan dengan arsitektur tradisional, bangunan pura, pendopo, panorama pegunungan, pepohonan tropis, bunga eksotis, dan ornamen awan.

Digarap dengan teknik fine line illustration, motif ini tampil dalam warna ivory cream dan abu-abu. Hasilnya klasik, elegan, dan timeless.

Hanny Lovely:Kebijaksanaan dalam Tenun Makasar

Hanny Lovelly menampilkan Pradnya Vastra, koleksi modest couture yang menjadikan Tenun Makassar sebagai elemen utama. Nama itu berasal dari bahasa Sanskerta: Pradnya berarti kebijaksanaan dan Vastra berarti busana atau kain.

Tenun tradisional diolah dengan detail blazer, cape, layering, aksen tali, serta volume yang anggun. Palet cokelat hangat, krem, dan sentuhan emas menonjolkan tekstur tenun sebagai pusat perhatian.

Malik Moestram: Bunga Tiongkok Bertemu Dunia Melayu

Malik Moestram lewat koleksi Ultimae Memoriae merayakan pertemuan seni floral Tiongkok dengan kekayaan budaya Melayu Nusantara. Semuanya diwujudkan dalam siluet busana muslim yang modest.

Bentuk Melayu yang mengalir bertemu bunga-bunga besar bernuansa Tiongkok. Material tulle, lace, dan embroidered lace dibalut palet antique rose, meadow olive, petal blush, antique champagne, dan warm ivory.

Kopaka: Cinta yang Mekar dalam Gaun Bridal

Kopaka tampil dengan koleksi bridal The Essence of Bloom. Bunga yang tak lekang oleh waktu menjadi simbol awal yang baru, diterjemahkan ke siluet sculptural yang memadukan kelembutan dengan kesan sophisticated.

Setiap gaun hadir dalam nuansa putih murni. Tile, satin, silk, organza, dan lace disusun berlapis dengan bentuk kelopak yang dramatis, seolah-olah mekar di setiap gerakan.

Naimy31: Sajati, Cahaya Cinta Cerita

Naimy31 membawakan Sajati, pergelaran yang menjadikan budaya sebagai sumber inspirasi sekaligus pemantik kesadaran kolektif. Koleksi bergaya contemporary heritage couture ini mengangkat Lampu Gentur dan Batik Cianjur.

Kulit domba, batik, velvet, brokat, jacquard, sutra, hingga tulle dieksplorasi. Bordir, payet, dan manik terinspirasi dari permainan bentuk serta cahaya Lampu Gentur. Palet hitam, emas, cokelat, putih, dan abu-abu diberi aksen merah serta hijau.

Sajati membawa tiga pesan: Cahaya sebagai kesadaran mengenali nilai budaya, Cinta untuk merawat dan mendukung perajin, desainer, pelaku UMKM, serta industri kreatif lokal, dan Cerita sebagai jembatan antargenerasi. Kebangkitan produk dalam negeri, menurut konsep ini, dimulai dari kemampuan masyarakat menghargai potensinya sendiri.

Bellahsuara: Mariposa, Meramorfosis yang Ceria

Bellahasura memperkenalkan Mariposa, koleksi yang merayakan metamorfosis perempuan, dari kepompong yang tenang menuju sayap yang berani terbuka. Warnanya cerah dan segar, seperti kelopak bunga yang baru mekar.

Ada dua pilihan siluet yang mudah dikenakan: setelan jaket dan rok, serta dress tanpa lengan yang ringan. Ciri khasnya adalah bordir trapunto kupu-kupu dan bunga yang bertekstur timbul dan lembut.

Susan Zhuang: Warisan yang Diangkat Kembali

Susan Zhuang menutup deretan karya dengan Elevé: Heritage, Reimagined. Batik dihadirkan dalam perspektif lebih kontemporer, diolah menjadi siluet modern yang berani dan penuh karakter.