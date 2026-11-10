Sering Merasa Lapar? Bisa Jadi Tubuh Anda Mengalami 7 Tanda Kekurangan Protein Ini

JawaPos.com – Menjaga kesehatan tubuh tidak cukup hanya dengan mengonsumsi makanan dalam jumlah yang banyak. Memastikan kebutuhan nutrisi harian terpenuhi juga menjadi hal penting agar berbagai organ dapat bekerja secara optimal.

Salah satu nutrisi yang memiliki peran besar bagi tubuh adalah protein. Zat gizi ini dibutuhkan untuk membangun dan memperbaiki jaringan, mempertahankan kekuatan otot, serta mendukung berbagai proses penting dalam sistem metabolisme.

Selain itu, protein turut berperan dalam pembentukan enzim, hormon, dan komponen sistem kekebalan tubuh. Jika kebutuhan protein tidak terpenuhi dalam waktu lama, berbagai fungsi tubuh dapat terganggu dan memunculkan keluhan kesehatan.

Dilansir dari NDTV, kekurangan protein dapat dipengaruhi oleh pola makan yang tidak seimbang, pembatasan jenis makanan tertentu, maupun kondisi kesehatan yang mengganggu penyerapan nutrisi. Ada sejumlah perubahan fisik yang bisa menjadi petunjuk bahwa tubuh tidak memperoleh protein dalam jumlah cukup.

Berikut tujuh gejala kekurangan protein yang perlu diketahui.

1. Muncul Pembengkakan pada Kaki dan Perut

Salah satu tanda kekurangan protein yang cukup serius adalah edema atau penumpukan cairan pada jaringan tubuh. Kondisi ini dapat terlihat dari pembengkakan di bagian kaki, pergelangan kaki, hingga perut.

Protein albumin memiliki fungsi membantu mempertahankan keseimbangan cairan di dalam pembuluh darah. Ketika kadarnya sangat rendah, cairan lebih mudah berpindah dan menumpuk pada jaringan di sekitarnya.

Edema akibat kekurangan protein biasanya berkaitan dengan kondisi malnutrisi berat. Namun, pembengkakan juga dapat disebabkan oleh gangguan jantung, ginjal, maupun hati sehingga perlu diperiksa oleh tenaga medis.

2. Massa dan Kekuatan Otot Berkurang

Protein merupakan bahan utama yang diperlukan tubuh untuk mempertahankan serta memperbaiki jaringan otot. Ketika asupannya tidak mencukupi, tubuh dapat mengambil protein dari otot untuk memenuhi kebutuhan lainnya.

Akibatnya, massa otot perlahan berkurang dan kekuatan fisik ikut menurun. Aktivitas yang sebelumnya terasa ringan bisa menjadi lebih melelahkan.

Kondisi ini perlu diperhatikan terutama pada kelompok lanjut usia karena penurunan massa otot dapat meningkatkan risiko kelemahan tubuh dan gangguan mobilitas.

3. Tubuh Lebih Mudah Terkena Infeksi

Sistem kekebalan membutuhkan protein untuk membentuk berbagai komponen pertahanan tubuh, termasuk antibodi.

Apabila kebutuhan protein tidak terpenuhi, kemampuan tubuh dalam menjaga diri dari serangan mikroorganisme penyebab penyakit dapat terganggu.

Seseorang yang mengalami kekurangan protein berat berpotensi lebih rentan terhadap infeksi. Proses pemulihan ketika sakit juga bisa menjadi lebih sulit apabila kebutuhan nutrisi tidak tercukupi.

Karena itu, menjaga pola makan bergizi seimbang menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung sistem imun.

4. Rambut, Kulit, dan Kuku Mengalami Perubahan

Perubahan pada rambut, kulit, dan kuku juga bisa menjadi petunjuk adanya masalah pemenuhan nutrisi, termasuk protein.

Rambut membutuhkan protein keratin untuk mempertahankan struktur dan kekuatannya. Begitu pula kuku yang tersusun terutama dari keratin, sedangkan kulit membutuhkan berbagai protein untuk menjaga struktur jaringannya.

Ketika asupan protein tidak mencukupi, seseorang dapat mengalami rambut yang semakin rapuh, kerontokan, kuku mudah patah, hingga perubahan kondisi kulit.

Meski demikian, gejala tersebut tidak selalu menunjukkan kekurangan protein karena dapat dipengaruhi faktor lain seperti gangguan hormon, kekurangan zat besi, dan kondisi kesehatan tertentu.

5. Lebih Sering Merasa Lapar

Pernah merasa cepat lapar meskipun baru saja makan? Salah satu faktor yang dapat memengaruhi rasa kenyang adalah komposisi nutrisi dalam makanan.

Protein membantu memberikan rasa kenyang lebih lama dibandingkan beberapa jenis nutrisi lainnya. Asupan protein yang terlalu sedikit dapat membuat seseorang lebih mudah merasa ingin makan kembali.

Dalam kondisi tertentu, kebiasaan tersebut bisa mendorong seseorang lebih sering mengonsumsi camilan atau makanan tinggi gula dan kalori.

Karena itu, mencukupi kebutuhan protein melalui makanan bergizi dapat membantu mendukung pengaturan nafsu makan dan pola konsumsi sehari-hari.

6. Luka Membutuhkan Waktu Lebih Lama untuk Sembuh

Proses penyembuhan luka membutuhkan berbagai nutrisi agar jaringan yang mengalami kerusakan dapat diperbaiki dengan baik.

Protein berperan dalam pembentukan kolagen, perbaikan jaringan, serta proses regenerasi sel. Jika tubuh kekurangan asupan protein, proses pemulihan luka dapat berjalan lebih lambat.

Kondisi ini dapat menjadi perhatian ketika luka membutuhkan waktu lebih panjang untuk membaik, terutama jika disertai masalah nutrisi lainnya.

Selain protein, penyembuhan luka juga dipengaruhi oleh asupan vitamin, mineral, kondisi sirkulasi darah, dan penyakit yang mendasari.

7. Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Terganggu

Protein memiliki peranan penting dalam masa pertumbuhan karena tubuh anak membutuhkan nutrisi untuk membentuk jaringan, tulang, otot, dan berbagai organ.

Apabila kebutuhan protein tidak terpenuhi dalam jangka panjang, pertumbuhan fisik anak dapat mengalami gangguan.

Dampaknya bisa berupa berat badan sulit bertambah, pertumbuhan tinggi badan tidak optimal, hingga keterlambatan perkembangan apabila kekurangan nutrisi terjadi secara berat dan berkepanjangan.