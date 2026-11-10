Senyumnya Terlihat Tulus, tetapi Hatinya Berbeda: 6 Tanda Orang Iri dengan Kesuksesanmu

JawaPos.com – Mendapatkan keberhasilan dalam hidup tentu menjadi pengalaman yang membahagiakan. Entah itu memperoleh promosi jabatan, meraih pencapaian karier, membangun bisnis, atau berhasil mewujudkan impian pribadi, setiap kemajuan layak mendapatkan apresiasi.

Namun, tidak semua orang selalu menunjukkan kebahagiaan yang sama ketika melihat orang lain berhasil. Ada yang memberikan ucapan selamat dan terlihat mendukung, tetapi sikapnya justru berubah ketika kamu mulai mencapai sesuatu yang lebih besar.

Perasaan iri terkadang tidak disampaikan secara terbuka. Sebaliknya, emosi tersebut bisa muncul melalui komentar bernada sindiran, perilaku kompetitif berlebihan, hingga sikap yang kurang menyenangkan ketika seseorang mengetahui pencapaianmu.

Dilansir dari Geediting, terdapat enam perilaku yang bisa menjadi indikasi seseorang menyimpan kecemburuan terhadap keberhasilan orang lain, meskipun di hadapanmu ia terlihat memberikan dukungan. Berikut tanda-tandanya.

1. Mulai Meniru Berbagai Hal yang Kamu Lakukan

Salah satu perilaku yang mungkin muncul dari seseorang yang merasa iri adalah kecenderungan mengikuti berbagai hal yang kamu lakukan. Mulai dari gaya berpakaian, pilihan aktivitas, hobi, hingga keputusan dalam membangun karier.

Pada dasarnya, meniru bukan selalu sesuatu yang negatif. Seseorang bisa saja menjadikan keberhasilan orang lain sebagai inspirasi untuk berkembang.

Namun, jika perilaku tersebut disertai persaingan tidak sehat dan keinginan untuk selalu menyamai atau melampaui pencapaianmu, ada kemungkinan muncul perasaan tidak nyaman terhadap keberhasilan yang kamu miliki.

Dalam situasi seperti ini, penting untuk melihat pola perilakunya secara keseluruhan, bukan hanya dari satu tindakan meniru.

2. Terlihat Senang Ketika Kamu Mengalami Kegagalan

Tidak ada perjalanan menuju kesuksesan yang selalu berjalan mulus. Setiap orang pasti pernah menghadapi masalah, kehilangan kesempatan, atau mengalami kegagalan yang membuatnya harus kembali berjuang.

Orang yang benar-benar peduli biasanya akan memberikan dukungan ketika kamu berada dalam situasi sulit. Mereka mungkin menawarkan bantuan, memberikan semangat, atau sekadar bersedia mendengarkan keluh kesahmu.

Sebaliknya, seseorang yang menyimpan kecemburuan terkadang justru memperlihatkan reaksi berbeda. Ia terlihat lega, tersenyum, atau menunjukkan kepuasan ketika mengetahui kamu sedang mengalami kemunduran.

Bahkan, ada yang memanfaatkan keadaan tersebut untuk mengingatkan kesalahanmu berulang kali. Sikap seperti ini patut diperhatikan, terutama jika terus terjadi setiap kali kamu menghadapi kesulitan.

3. Sering Membicarakan Keburukanmu kepada Orang Lain

Tanda lainnya dapat terlihat dari kebiasaan seseorang menyebarkan cerita negatif mengenai dirimu. Hal tersebut bisa berupa gosip, komentar yang menjatuhkan, atau informasi yang sengaja dibesar-besarkan.

Perilaku ini berpotensi merusak hubungan sosial dan membuat orang lain memiliki pandangan buruk terhadapmu.

Seseorang yang merasa tersaingi mungkin mencoba mengurangi citra positif orang yang dianggap lebih berhasil. Dengan menjadikan kekurangan orang lain sebagai bahan pembicaraan, ia bisa berusaha mengalihkan perhatian dari pencapaian yang sebenarnya dimiliki orang tersebut.

Meski begitu, jangan langsung menyimpulkan seseorang iri hanya berdasarkan kabar yang belum jelas kebenarannya. Perhatikan fakta dan pastikan informasi yang diterima memang dapat dipercaya.

4. Selalu Menganggap Hubungan sebagai Ajang Persaingan

Persaingan sebenarnya bisa memberikan dampak positif jika dilakukan secara sehat. Dalam lingkungan pertemanan maupun pekerjaan, saling memotivasi dapat membantu setiap orang berkembang.

Namun, situasinya menjadi berbeda ketika seseorang selalu ingin membuktikan bahwa dirinya lebih unggul darimu.

Ia mungkin terus membandingkan pencapaian, mempermasalahkan keberhasilan kecil, atau berusaha mengambil perhatian ketika kamu mendapatkan apresiasi.

Alih-alih ikut merasa senang, orang seperti ini cenderung melihat pencapaianmu sebagai ancaman terhadap dirinya.

Jika setiap interaksi berubah menjadi perlombaan untuk menentukan siapa yang lebih sukses, hubungan tersebut bisa terasa melelahkan dan kehilangan unsur saling mendukung.

5. Sikapnya Berubah Ketika Kamu Mulai Berhasil

Perubahan perilaku secara mendadak juga bisa menjadi hal yang perlu diperhatikan. Seseorang yang sebelumnya terlihat dekat dan selalu memberikan dukungan mungkin mulai menjaga jarak setelah kamu mendapatkan pencapaian tertentu.

Misalnya, ia menjadi lebih dingin, jarang memberikan respons positif, atau tidak lagi menunjukkan antusiasme ketika kamu menceritakan kabar baik.

Perubahan tersebut bisa membuatmu bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang salah dalam hubungan kalian.

Meski demikian, perubahan sikap tidak selalu disebabkan oleh rasa iri. Bisa saja orang tersebut sedang menghadapi persoalan pribadi atau memiliki kesibukan yang tidak kamu ketahui.

Karena itu, sebaiknya jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Amati apakah perubahan tersebut berlangsung konsisten dan hanya muncul ketika berkaitan dengan keberhasilanmu.

6. Sering Mengecilkan Arti Pencapaianmu

Orang yang merasa tidak nyaman dengan kesuksesan orang lain terkadang menunjukkan sikap meremehkan. Ketika kamu berhasil mencapai sesuatu, ia justru memberikan komentar yang membuat pencapaian tersebut seolah tidak istimewa.

Sebagai contoh, keberhasilan mendapatkan pekerjaan baru dianggap hanya karena keberuntungan. Ketika kamu memperoleh promosi, ia mengatakan bahwa posisi tersebut sebenarnya tidak terlalu sulit didapatkan.

Komentar seperti ini dapat membuat seseorang merasa usahanya tidak dihargai.

Dalam beberapa situasi, perilaku meremehkan orang lain juga bisa berkaitan dengan rasa tidak aman terhadap kemampuan diri sendiri. Dengan mengecilkan pencapaian orang lain, seseorang mungkin berusaha mempertahankan penilaian positif terhadap dirinya.