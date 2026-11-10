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Penulis: Nanda Prayoga
Selasa, 10 November 2026 | 21.40 WIB

Belanja Online 11.11 Meningkat, Pengiriman Barang Besar Jadi Tantangan Seller

Ilustrasi paket kargo. (Pinterest) - Image

Ilustrasi paket kargo. (Pinterest)

JawaPos.com - Periode belanja online 11.11 menjadi salah satu momen yang dimanfaatkan pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan. Namun, meningkatnya aktivitas pesanan juga membuat seller perlu memperhatikan proses pengiriman, terutama bagi mereka yang menjual produk berukuran besar dan berat.

Pengiriman produk dengan ukuran besar membutuhkan penanganan berbeda dibandingkan paket biasa. Seller juga perlu menyiapkan waktu dan tenaga tambahan jika harus membawa barang terlebih dahulu ke lokasi pengiriman.

Salah satu alternatif yang tersedia adalah layanan penjemputan barang atau Free Pickup dari J&T Cargo. Melalui layanan tersebut, barang dapat dijemput langsung dari lokasi pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga seller tidak perlu mengantarkannya ke drop point.

Brand Promotion SPV J&T Cargo Indonesia Adryan Novandra mengatakan, proses pengiriman menjadi salah satu bagian yang perlu diperhatikan dalam kegiatan bisnis, khususnya bagi seller dengan produk berukuran besar dan berat.

“Bagi para seller, proses pengiriman merupakan bagian penting dari aktivitas bisnis. Kami memahami bahwa setiap pelanggan memiliki kebutuhan pengiriman yang beragam, termasuk untuk barang berukuran besar dan berat,” kata Adryan dalam keterangannya Selasa (10/10).

Editor: Diar Candra
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