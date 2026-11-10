Sering Mata Bengkak Setelah Menangis? Begini 5 Cara Mudah Mengatasinya

JawaPos.com – Menangis merupakan respons alami tubuh ketika seseorang merasakan emosi tertentu, mulai dari kesedihan, kebahagiaan, hingga rasa haru. Namun, setelah mengeluarkan banyak air mata, tidak jarang area sekitar mata terlihat membengkak, kemerahan, bahkan terasa kering.

Kondisi mata sembap setelah menangis umumnya bersifat sementara dan dapat membaik dengan sendirinya. Meski begitu, pembengkakan terkadang membuat wajah terlihat lelah sehingga sebagian orang ingin segera mengembalikan kondisi matanya seperti semula.

Kabar baiknya, ada sejumlah perawatan sederhana yang bisa dilakukan di rumah untuk membantu mengurangi pembengkakan tanpa harus mengeluarkan biaya besar.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima cara alami yang dapat dicoba untuk meredakan mata bengkak setelah menangis.

1. Mengompres Mata Menggunakan Air Dingin

Kompres dingin menjadi salah satu pilihan praktis untuk membantu mengurangi pembengkakan pada area sekitar mata.

Suhu dingin dapat membantu menyempitkan pembuluh darah sementara sehingga kemerahan dan pembengkakan berangsur berkurang.

Caranya cukup mudah, siapkan kain bersih yang sudah dibasahi air dingin. Anda juga bisa menggunakan sendok yang telah didinginkan atau kompres dingin lainnya.

Tempelkan secara perlahan pada kedua kelopak mata dalam keadaan tertutup selama kurang lebih 10 menit. Hindari menggunakan benda yang terlalu dingin secara langsung pada kulit agar tidak menimbulkan iritasi.

2. Memanfaatkan Irisan Mentimun

Mentimun sudah lama dikenal sebagai bahan alami yang sering digunakan untuk perawatan wajah, termasuk membantu memberikan sensasi segar pada mata yang sembap.

Kandungan airnya yang tinggi membantu menjaga kelembapan kulit, sedangkan sensasi dinginnya dapat memberikan rasa nyaman pada area mata.

Untuk mencobanya, ambil dua irisan mentimun segar, kemudian simpan di dalam lemari es hingga terasa dingin.

Setelah itu, letakkan irisan tersebut di atas kelopak mata yang tertutup selama sekitar 10-15 menit. Cara sederhana ini bisa membantu memberikan efek menyegarkan setelah menangis.

3. Menggunakan Kantong Teh yang Sudah Didinginkan

Selain diminum, kantong teh bekas seduhan ternyata dapat dimanfaatkan sebagai kompres untuk area mata.

Beberapa jenis teh, seperti teh hijau dan teh hitam, mengandung kafein serta antioksidan. Kandungan tersebut kerap digunakan dalam produk perawatan mata untuk membantu mengurangi tampilan sembap.

Cara menggunakannya, seduh dua kantong teh seperti biasa, kemudian angkat dan biarkan hingga dingin. Masukkan ke dalam lemari es selama beberapa saat sebelum digunakan.

Selanjutnya, letakkan kantong teh pada kelopak mata yang tertutup selama 5-10 menit. Pastikan kantong teh tetap bersih dan tidak terlalu basah agar cairannya tidak masuk ke mata.

4. Memakai Eye Roller

Eye roller merupakan salah satu alat perawatan wajah yang dirancang khusus untuk membantu memijat area sekitar mata.

Sebagian produk dilengkapi ujung berbahan logam yang memberikan sensasi dingin ketika digunakan. Gerakan pijatan ringan juga dapat membantu mengurangi tampilan sembap sementara.

Beberapa jenis eye roller bahkan dilengkapi serum dengan kandungan seperti kafein atau asam hialuronat untuk membantu menjaga kelembapan kulit.

Gunakan alat tersebut secara perlahan mengikuti petunjuk pemakaian. Pastikan kondisinya bersih sebelum menyentuh area wajah, terutama bagian bawah mata yang memiliki kulit lebih sensitif.

5. Melakukan Pijatan Ringan di Sekitar Mata

Cara berikutnya adalah memberikan pijatan lembut pada area sekitar mata untuk membantu mengurangi penumpukan cairan yang menyebabkan tampilan sembap.

Sebelum memulai, pastikan tangan sudah dicuci hingga bersih. Gunakan ujung jari manis untuk memberikan tekanan ringan karena area sekitar mata cukup sensitif.

Lakukan gerakan menepuk atau memijat perlahan dari sudut dalam mata menuju bagian luar. Gerakan dapat dilakukan secara perlahan tanpa memberikan tekanan berlebihan.

Jika ingin mendapatkan sensasi lebih segar, dinginkan jari menggunakan air terlebih dahulu sebelum melakukan pijatan.

Hindari menggosok mata terlalu keras karena dapat memperburuk iritasi dan membuat kulit di sekitarnya semakin sensitif.