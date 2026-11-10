Dunia Terus Berubah, 7 Kemampuan Ini Bisa Menjadi Modal Sukses dalam 10 Tahun ke Depan

seseorang yang lmembangun keterampilan yang akan berguna10 tahun ke depan./Freepik/freepik JawaPos.com - Perkembangan zaman yang semakin pesat membuat kehidupan manusia terus mengalami perubahan. Kemajuan teknologi, kecerdasan buatan, dan sistem otomatisasi perlahan mengubah cara orang bekerja, belajar, hingga menjalankan aktivitas sehari-hari. Jika melihat kondisi satu dekade mendatang, bukan tidak mungkin banyak profesi yang saat ini populer akan mengalami perubahan besar. Sebaliknya, berbagai jenis pekerjaan baru juga berpotensi muncul seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat dan industri. Situasi tersebut membuat setiap orang perlu mempersiapkan diri dengan kemampuan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Bukan hanya mengandalkan keahlian teknis, tetapi juga mengembangkan keterampilan pribadi yang sulit digantikan oleh teknologi. Dilansir dari Geediting pada Rabu (5/11), ada tujuh keterampilan yang penting untuk mulai dikembangkan sekarang karena diperkirakan akan memberikan manfaat besar dalam 10 tahun mendatang. 1. Kemampuan Beradaptasi dan Belajar Secara Mandiri Kemampuan beradaptasi menjadi salah satu modal penting untuk menghadapi perubahan yang terus terjadi. Seseorang tidak cukup hanya mengandalkan pengetahuan yang sudah dimiliki, tetapi juga harus bersedia mempelajari hal-hal baru. Orang yang mudah menyesuaikan diri biasanya tidak takut menghadapi perubahan. Mereka mampu meninggalkan kebiasaan yang sudah tidak relevan, mencoba pendekatan berbeda, dan mencari pengetahuan tambahan ketika dibutuhkan. Selain itu, belajar secara mandiri juga menjadi kemampuan yang semakin berharga. Dengan memanfaatkan buku, internet, kursus daring, maupun berbagai sumber pembelajaran lainnya, seseorang bisa terus meningkatkan kualitas dirinya tanpa harus selalu menunggu arahan orang lain. 2. Literasi Digital dan Pemahaman Teknologi Teknologi diperkirakan akan semakin terintegrasi dalam hampir seluruh aspek kehidupan. Mulai dari dunia pendidikan, kesehatan, bisnis, hingga industri kreatif, semuanya akan semakin bergantung pada perkembangan digital. Karena itu, memahami teknologi bukan lagi kemampuan tambahan, melainkan kebutuhan penting. Setiap orang sebaiknya mulai mengenal kecerdasan buatan, pengolahan data, keamanan digital, serta berbagai perangkat lunak yang dapat membantu pekerjaan. Tidak semua orang harus memiliki kemampuan menjadi programmer atau ahli teknologi. Namun, memahami cara menggunakan teknologi secara efektif sekaligus mengetahui risiko penggunaannya dapat memberikan keuntungan tersendiri. 3. Kemampuan Komunikasi yang Efektif Walaupun teknologi semakin canggih, kemampuan berkomunikasi tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan profesional maupun sosial. Seseorang perlu mampu menyampaikan gagasan secara runtut, baik melalui percakapan langsung maupun tulisan. Selain berbicara, kemampuan mendengarkan dan memahami sudut pandang orang lain juga tidak kalah penting. Keterampilan komunikasi yang baik mencakup kemampuan bernegosiasi, menyampaikan pendapat, meyakinkan orang lain, hingga membangun cerita yang menarik. Kemampuan tersebut akan membantu seseorang bekerja sama dengan berbagai pihak, menyelesaikan perbedaan pendapat, dan membangun hubungan yang lebih produktif. 4. Berpikir Kritis dan Mencari Solusi Di tengah derasnya informasi yang beredar setiap hari, kemampuan berpikir kritis menjadi semakin diperlukan. Seseorang harus mampu membedakan informasi yang dapat dipercaya dengan informasi yang belum terbukti kebenarannya. Tidak hanya menerima sesuatu begitu saja, tetapi juga perlu memeriksa sumber, mempertimbangkan bukti, dan melihat persoalan dari berbagai sudut pandang. Kemampuan ini juga berkaitan erat dengan pemecahan masalah. Ketika menghadapi kesulitan, seseorang perlu memahami penyebab utamanya sebelum menentukan langkah penyelesaian. Dengan begitu, keputusan yang diambil tidak sekadar berdasarkan dugaan atau emosi sesaat, melainkan melalui pertimbangan yang matang. 5. Kreativitas dan Kemampuan Berinovasi Kemajuan teknologi dan otomatisasi membuat kreativitas menjadi salah satu kemampuan yang semakin bernilai. Kreativitas tidak hanya dibutuhkan oleh orang yang bekerja di bidang seni atau desain. Dalam dunia bisnis, pemasaran, pendidikan, penelitian, hingga pekerjaan sehari-hari, kemampuan menghasilkan gagasan baru dapat memberikan banyak manfaat. Orang kreatif biasanya mampu melihat peluang dari situasi yang sebelumnya dianggap biasa. Mereka juga tidak ragu mencoba pendekatan berbeda untuk menghasilkan solusi yang lebih efektif. Ke depannya, kemampuan menggabungkan kreativitas dengan pemanfaatan teknologi dapat menjadi keunggulan tersendiri. Sebab, teknologi bisa membantu mempercepat pekerjaan, sedangkan kreativitas manusia memberikan arah dan nilai baru pada hasilnya. 6. Mengelola Emosi dan Memiliki Empati Kesibukan, persaingan, dan tuntutan pekerjaan dapat menimbulkan tekanan yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, kemampuan mengendalikan emosi perlu menjadi perhatian sejak sekarang. Seseorang yang memiliki pengelolaan emosi baik biasanya mampu menghadapi masalah dengan lebih tenang. Mereka dapat mengenali perasaan sendiri, mengendalikan respons ketika menghadapi konflik, serta mengelola stres agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Selain itu, empati juga menjadi keterampilan penting yang perlu dikembangkan. Kemampuan memahami perasaan dan kebutuhan orang lain akan membantu membangun hubungan yang lebih sehat. Di tengah perkembangan kecerdasan buatan, kemampuan memahami kondisi emosional manusia dan menciptakan hubungan yang penuh kepedulian tetap menjadi aspek penting dalam kehidupan sosial maupun dunia kerja. 7. Kolaborasi dan Kemampuan Memimpin Dunia kerja masa depan kemungkinan akan semakin melibatkan kerja sama antartim dengan latar belakang, budaya, dan lokasi yang berbeda. Kondisi tersebut membuat kemampuan berkolaborasi menjadi sangat dibutuhkan. Setiap orang perlu belajar menghargai pendapat, menerima perbedaan, berbagi tanggung jawab, serta berkontribusi untuk mencapai tujuan bersama. Di samping itu, keterampilan kepemimpinan juga perlu diasah. Menjadi pemimpin bukan berarti harus selalu memiliki jabatan tinggi atau mengatur banyak orang. Kepemimpinan juga berkaitan dengan kemampuan mengambil keputusan, memberikan pengaruh positif, membangun semangat tim, dan membantu orang lain berkembang. Seseorang yang mampu bekerja sama sekaligus memberikan arahan dengan baik akan memiliki bekal berharga dalam menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang. Pada akhirnya, mempersiapkan masa depan tidak cukup hanya dengan mengandalkan pendidikan atau pengalaman yang sudah dimiliki. Mengembangkan keterampilan baru secara konsisten menjadi langkah penting agar seseorang mampu mengikuti perubahan zaman, menghadapi persaingan, dan memanfaatkan berbagai peluang yang muncul dalam 10 tahun mendatang.