Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Penulis: Irfan Ferdiansyah
Selasa, 10 November 2026 | 20.25 WIB

Dunia Terus Berubah, 7 Kemampuan Ini Bisa Menjadi Modal Sukses dalam 10 Tahun ke Depan

seseorang yang lmembangun keterampilan yang akan berguna10 tahun ke depan./Freepik/freepik

JawaPos.com - Perkembangan zaman yang semakin pesat membuat kehidupan manusia terus mengalami perubahan. Kemajuan teknologi, kecerdasan buatan, dan sistem otomatisasi perlahan mengubah cara orang bekerja, belajar, hingga menjalankan aktivitas sehari-hari.

Jika melihat kondisi satu dekade mendatang, bukan tidak mungkin banyak profesi yang saat ini populer akan mengalami perubahan besar. Sebaliknya, berbagai jenis pekerjaan baru juga berpotensi muncul seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat dan industri.

Situasi tersebut membuat setiap orang perlu mempersiapkan diri dengan kemampuan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Bukan hanya mengandalkan keahlian teknis, tetapi juga mengembangkan keterampilan pribadi yang sulit digantikan oleh teknologi.

Dilansir dari Geediting pada Rabu (5/11), ada tujuh keterampilan yang penting untuk mulai dikembangkan sekarang karena diperkirakan akan memberikan manfaat besar dalam 10 tahun mendatang.

1. Kemampuan Beradaptasi dan Belajar Secara Mandiri

Kemampuan beradaptasi menjadi salah satu modal penting untuk menghadapi perubahan yang terus terjadi. Seseorang tidak cukup hanya mengandalkan pengetahuan yang sudah dimiliki, tetapi juga harus bersedia mempelajari hal-hal baru.

Orang yang mudah menyesuaikan diri biasanya tidak takut menghadapi perubahan. Mereka mampu meninggalkan kebiasaan yang sudah tidak relevan, mencoba pendekatan berbeda, dan mencari pengetahuan tambahan ketika dibutuhkan.

Selain itu, belajar secara mandiri juga menjadi kemampuan yang semakin berharga. Dengan memanfaatkan buku, internet, kursus daring, maupun berbagai sumber pembelajaran lainnya, seseorang bisa terus meningkatkan kualitas dirinya tanpa harus selalu menunggu arahan orang lain.

2. Literasi Digital dan Pemahaman Teknologi

Teknologi diperkirakan akan semakin terintegrasi dalam hampir seluruh aspek kehidupan. Mulai dari dunia pendidikan, kesehatan, bisnis, hingga industri kreatif, semuanya akan semakin bergantung pada perkembangan digital.

Karena itu, memahami teknologi bukan lagi kemampuan tambahan, melainkan kebutuhan penting. Setiap orang sebaiknya mulai mengenal kecerdasan buatan, pengolahan data, keamanan digital, serta berbagai perangkat lunak yang dapat membantu pekerjaan.

Tidak semua orang harus memiliki kemampuan menjadi programmer atau ahli teknologi. Namun, memahami cara menggunakan teknologi secara efektif sekaligus mengetahui risiko penggunaannya dapat memberikan keuntungan tersendiri.

3. Kemampuan Komunikasi yang Efektif

Walaupun teknologi semakin canggih, kemampuan berkomunikasi tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan profesional maupun sosial.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tak Harus Kaya Sejak Muda! 7 Ciri Orang yang Justru Sukses Finansial di Usia Lanjut - Image
Lifestyle

Tak Harus Kaya Sejak Muda! 7 Ciri Orang yang Justru Sukses Finansial di Usia Lanjut

Selasa, 10 November 2026 | 06.08 WIB

11 Tanda Bahwa Anda Ditakdirkan Sukses, Meski Saat Ini Belum Meraih Banyak Pencapaian - Image
Kepribadian

11 Tanda Bahwa Anda Ditakdirkan Sukses, Meski Saat Ini Belum Meraih Banyak Pencapaian

Senin, 9 November 2026 | 22.49 WIB

Jangan Sepelekan Doa Orang Tua, 5 Shio Ini Konon Punya Peluang Sukses Lebih Besar - Image
Zodiak

Jangan Sepelekan Doa Orang Tua, 5 Shio Ini Konon Punya Peluang Sukses Lebih Besar

Senin, 9 November 2026 | 20.31 WIB

Terpopuler

Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari - Image
1

Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Barcelona: Blaugrana Pecundangi Tuan Rumah di Metropolitano

4

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

5

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

6

Prediksi Skor Hoffenheim vs Schalke 04: Die Kraichgauer Bidik 3 Poin, Tim Tamu Makin Terpuruk

7

Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital 

8

Prediksi Skor Bali United vs Persik Kediri: Serdadu Tridatu Mengamuk, Macan Putih Pincang

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore