Dunia Terus Berubah, 7 Kemampuan Ini Bisa Menjadi Modal Sukses dalam 10 Tahun ke Depan

JawaPos.com - Perkembangan zaman yang semakin pesat membuat kehidupan manusia terus mengalami perubahan. Kemajuan teknologi, kecerdasan buatan, dan sistem otomatisasi perlahan mengubah cara orang bekerja, belajar, hingga menjalankan aktivitas sehari-hari. Jika melihat kondisi satu dekade mendatang, bukan tidak mungkin banyak profesi yang saat ini populer akan mengalami perubahan besar. Sebaliknya, berbagai jenis pekerjaan baru juga berpotensi muncul seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat dan industri. Situasi tersebut membuat setiap orang perlu mempersiapkan diri dengan kemampuan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Bukan hanya mengandalkan keahlian teknis, tetapi juga mengembangkan keterampilan pribadi yang sulit digantikan oleh teknologi. Dilansir dari Geediting pada Rabu (5/11), ada tujuh keterampilan yang penting untuk mulai dikembangkan sekarang karena diperkirakan akan memberikan manfaat besar dalam 10 tahun mendatang. 1. Kemampuan Beradaptasi dan Belajar Secara Mandiri Kemampuan beradaptasi menjadi salah satu modal penting untuk menghadapi perubahan yang terus terjadi. Seseorang tidak cukup hanya mengandalkan pengetahuan yang sudah dimiliki, tetapi juga harus bersedia mempelajari hal-hal baru. Orang yang mudah menyesuaikan diri biasanya tidak takut menghadapi perubahan. Mereka mampu meninggalkan kebiasaan yang sudah tidak relevan, mencoba pendekatan berbeda, dan mencari pengetahuan tambahan ketika dibutuhkan. Selain itu, belajar secara mandiri juga menjadi kemampuan yang semakin berharga. Dengan memanfaatkan buku, internet, kursus daring, maupun berbagai sumber pembelajaran lainnya, seseorang bisa terus meningkatkan kualitas dirinya tanpa harus selalu menunggu arahan orang lain. 2. Literasi Digital dan Pemahaman Teknologi Teknologi diperkirakan akan semakin terintegrasi dalam hampir seluruh aspek kehidupan. Mulai dari dunia pendidikan, kesehatan, bisnis, hingga industri kreatif, semuanya akan semakin bergantung pada perkembangan digital. Karena itu, memahami teknologi bukan lagi kemampuan tambahan, melainkan kebutuhan penting. Setiap orang sebaiknya mulai mengenal kecerdasan buatan, pengolahan data, keamanan digital, serta berbagai perangkat lunak yang dapat membantu pekerjaan. Tidak semua orang harus memiliki kemampuan menjadi programmer atau ahli teknologi. Namun, memahami cara menggunakan teknologi secara efektif sekaligus mengetahui risiko penggunaannya dapat memberikan keuntungan tersendiri. 3. Kemampuan Komunikasi yang Efektif Walaupun teknologi semakin canggih, kemampuan berkomunikasi tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan profesional maupun sosial.
JawaPos.com - Perkembangan zaman yang semakin pesat membuat kehidupan manusia terus mengalami perubahan. Kemajuan teknologi, kecerdasan buatan, dan sistem otomatisasi perlahan mengubah cara orang bekerja, belajar, hingga menjalankan aktivitas sehari-hari.
Jika melihat kondisi satu dekade mendatang, bukan tidak mungkin banyak profesi yang saat ini populer akan mengalami perubahan besar. Sebaliknya, berbagai jenis pekerjaan baru juga berpotensi muncul seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat dan industri.
Situasi tersebut membuat setiap orang perlu mempersiapkan diri dengan kemampuan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Bukan hanya mengandalkan keahlian teknis, tetapi juga mengembangkan keterampilan pribadi yang sulit digantikan oleh teknologi.
Dilansir dari Geediting pada Rabu (5/11), ada tujuh keterampilan yang penting untuk mulai dikembangkan sekarang karena diperkirakan akan memberikan manfaat besar dalam 10 tahun mendatang.
1. Kemampuan Beradaptasi dan Belajar Secara Mandiri
Kemampuan beradaptasi menjadi salah satu modal penting untuk menghadapi perubahan yang terus terjadi. Seseorang tidak cukup hanya mengandalkan pengetahuan yang sudah dimiliki, tetapi juga harus bersedia mempelajari hal-hal baru.
Orang yang mudah menyesuaikan diri biasanya tidak takut menghadapi perubahan. Mereka mampu meninggalkan kebiasaan yang sudah tidak relevan, mencoba pendekatan berbeda, dan mencari pengetahuan tambahan ketika dibutuhkan.
Selain itu, belajar secara mandiri juga menjadi kemampuan yang semakin berharga. Dengan memanfaatkan buku, internet, kursus daring, maupun berbagai sumber pembelajaran lainnya, seseorang bisa terus meningkatkan kualitas dirinya tanpa harus selalu menunggu arahan orang lain.
2. Literasi Digital dan Pemahaman Teknologi
Teknologi diperkirakan akan semakin terintegrasi dalam hampir seluruh aspek kehidupan. Mulai dari dunia pendidikan, kesehatan, bisnis, hingga industri kreatif, semuanya akan semakin bergantung pada perkembangan digital.
Karena itu, memahami teknologi bukan lagi kemampuan tambahan, melainkan kebutuhan penting. Setiap orang sebaiknya mulai mengenal kecerdasan buatan, pengolahan data, keamanan digital, serta berbagai perangkat lunak yang dapat membantu pekerjaan.
Tidak semua orang harus memiliki kemampuan menjadi programmer atau ahli teknologi. Namun, memahami cara menggunakan teknologi secara efektif sekaligus mengetahui risiko penggunaannya dapat memberikan keuntungan tersendiri.
3. Kemampuan Komunikasi yang Efektif
Walaupun teknologi semakin canggih, kemampuan berkomunikasi tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan profesional maupun sosial.
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