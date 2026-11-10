Mengenal Logo Hari Pahlawan 10 November 2026, Ini Makna Filosofi dan Simbolnya

JawaPos.com-10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Peristiwa ini sangat erat kaitannya dengan pertempuran besar yang terjadi di Surabaya pada tanggal 10 November 1945.

Pertempuran Surabaya merupakan bentuk perjuangan rakyat untuk merebut kembali kemerdekaan.

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, pasukan sekutu yang terdiri dari tentara Inggris dan Belanda (NICA) kembali lagi ke Indonesia pada tanggal 15 Oktober 1945.

Tujuan awal kedatangan pasukan sekutu ini adalah untuk membebaskan tawanan perang dan melucuti senjata milik Jepang.

Namun, kehadiran tentara sekutu juga berupaya mengembalikan kekuasaan kolonial. Salah satu caranya adalah dengan memerintahkan masyarakat Indonesia untuk menyerahkan senjata. Situasi semakin panas saat masyarakat Surabaya menolak tegas perintah ini.

Bentrokan memuncak setelah terbunuhnya Mallaby pada 30 Oktober 1945. Peristiwa ini membuat tentara sekutu dari Inggris semakin marah.

Perang besar akhirnya meletus pada tanggal 10 November dengan ultimatum yang diberikan oleh Jenderal Eric Carden Robert Mansergh.

Perang terjadi saat pasukan sekutu mengancam untuk melancarkan serangan dari darat, laut, udara dan segala arah.

Namun, arek-arek Surabaya dan juga para pejuang tidak pernah mundur. Mereka tetap memberikan perlawanan sengit. Semangat mereka turut dibangkitkan oleh Bung Tomo melalui pidato-pidatonya yang disiarkan melalui radio.

Pertempuran 10 November memakan banyak korban jiwa. Para pejuang dan warga sipil banyak yang gugur demi mempertahankan kemerdekaan.

Peristiwa ini yang akhirnya membuat Surabaya dikenang sebagai Kota Pahlawan.

Selanjutnya, melalui Keputusan Presiden (Kepres) No. 316 Tahun 1959, tanggal 10 November resmi diperingati sebagai Hari Pahlawan sampai hari ini.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman kemensos.go.id pada (10/11) tema hari Pahlawan tahun 2026 mengusung slogan “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan.”

Tema ini mengajak kita melihat kepahlawanan bukan hanya sebagai bagian dari masa lalu, tetapi sebagai nilai yang perlu terus dihidupkan dalam kehidupan bangsa.

Sementara itu, logo hari pahlawan tahun ini memiliki beberapa elemen seperti api, tangan, hati, dan arah yang menghadap ke atas. Setiap elemen tersebut memiliki makna tersendiri diantaranya:

Api

Api melambangkan keberanian, daya juang, dan cita-cita kemerdekaan yang tidak pernah padam. Semangat tersebut menjadi sumber inspirasi untuk menghadapi tantangan masa kini.

Tangan

Tangan mencerminkan persatuan dalam Keberagaman Tangan juga merepresentasikan gotong royong, persatuan, dan kekuatan masyarakat yang bergerak bersama melampaui perbedaan.

Api dan Hati

Perpaduan dua elemen ini menggambarkan pengabdian yang Tulus Perpaduan api dan bentuk hati mencerminkan pengorbanan, kepedulian terhadap sesama, serta kesediaan mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi.

Arah ke Atas

Sementara itu arah tampilan ke atas melambangkan harapan dan Kemajuan Arah visual yang mengarah ke atas melambangkan optimisme, langkah maju, serta kesinambungan perjuangan dari generasi terdahulu kepada generasi penerus.

Lebih lanjut, peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 mengandung makna lebih luas bahwa perjuangan para pahlawan perlu diteruskan dengan meneladani keberanian, ketulusan, kedisiplinan, persatuan, dan pengorbanan mereka, kemudian menerjemahkannya ke dalam tindakan nyata sesuai dengan tantangan kehidupan saat ini

Ada pula pesan yang dapat kita teladani dari perjuangan Pahlawan Nasional Sisingamangaraja XII bahwa “Jangan berharap hidup tenang selama kemerdekaan belum penuh.“

Jika dikaitkan dengan peristiwa Surabaya, pesan tersebut mengingatkan bahwa kemerdekaan yang telah diproklamasikan bukan berarti perjuangan telah selesai.

Masyarakat masih harus menghadapi berbagai tantangan untuk mempertahankan keadilan dan kebebasan yang telah diperjuangkan oleh pahlawan masa lalu.

Arek-arek Surabaya mengajarkan bahwa kemerdekaan tidak cukup hanya dengan pernyataan, tetapi juga harus dipertahankan dengan keberanian, persatuan, dan pengorbanan.