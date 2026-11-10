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Penulis: Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 10 November 2026 | 20.12 WIB

Mengenal Logo Hari Pahlawan 10 November 2026, Ini Makna Filosofi dan Simbolnya

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JawaPos.com-10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Peristiwa ini sangat erat kaitannya dengan pertempuran besar yang terjadi di Surabaya pada tanggal 10 November 1945.

Pertempuran Surabaya merupakan bentuk perjuangan rakyat untuk merebut kembali kemerdekaan. 

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, pasukan sekutu yang terdiri dari tentara Inggris dan Belanda (NICA) kembali lagi ke Indonesia pada tanggal 15 Oktober 1945.

Tujuan awal kedatangan pasukan sekutu ini adalah untuk membebaskan tawanan perang dan melucuti senjata milik Jepang. 

Namun, kehadiran tentara sekutu juga berupaya mengembalikan kekuasaan kolonial. Salah satu caranya adalah dengan memerintahkan masyarakat Indonesia untuk menyerahkan senjata. Situasi semakin panas saat masyarakat Surabaya menolak tegas perintah ini.

Bentrokan memuncak setelah terbunuhnya Mallaby pada 30 Oktober 1945. Peristiwa ini membuat tentara sekutu dari Inggris semakin marah. 

Perang besar akhirnya meletus pada tanggal 10 November dengan ultimatum yang diberikan oleh Jenderal Eric Carden Robert Mansergh. 

Perang terjadi saat pasukan sekutu mengancam untuk melancarkan serangan dari darat, laut, udara dan segala arah.   

Namun, arek-arek Surabaya dan juga para pejuang tidak pernah mundur. Mereka tetap memberikan perlawanan sengit. Semangat mereka turut dibangkitkan oleh Bung Tomo melalui pidato-pidatonya yang disiarkan melalui radio. 

Pertempuran 10 November memakan banyak korban jiwa. Para pejuang dan warga sipil banyak yang gugur demi mempertahankan kemerdekaan. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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