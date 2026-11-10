Cahaya dan Bayangan di Atas Runway, 18 Desainer Muda Maranatha Bicara Keberagaman Lewat Mode

JawaPos.com - Mode tak lagi sekadar urusan tampilan. Itulah pesan yang dibawa 18 desainer muda Program Diploma III Seni Rupa dan Desain (Fashion Design) Universitas Kristen Maranatha lewat Evolusia 2026. Pergelaran busana sekaligus pameran tahunan ke-16 itu berlangsung di Imah Seniman, Bandung, Kamis (5/11).

Diungkapkan Grace Sahertian, Ketua Program Diploma III Seni Rupa dan Desain FHIK Maranatha, pendidikan fashion bukan hanya soal teknik merancang busana, tapi juga melatih kepekaan mahasiswa. Baik soal fenomeno sosial, budaya, ekonomi hingga teknologi.

Mengusung tema 'OMNIA: Many Worlds. One Human Experience', karya Tugas Akhir para desainer berangkat dari beragam cara memandang kehidupan. Gagasan yang digarap antara lain budaya lokal, isu sosial, keberlanjutan, sampai bayangan tentang teknologi di masa depan.

OMNIA sendiri berarti 'segalanya'. Lewat tema ini, mode dipandang sebagai ruang bertemunya berbagai sudut pandang dan pengalaman manusia. Gagasan itu divisualkan melalui cahaya dan bayangan. Cahaya putih yang terurai menjadi aneka warna sekaligus melahirkan bayangan menjadi perumpamaan bagi ragam ide para desainer muda, yang pada akhirnya bermuara pada satu pengalaman bersama.

Evolusia tahun ini digelar bersama Asosiasi Perancang dan Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) Jawa Barat. Di panggung runway, 54 look dibawakan. Sementara di area pameran, 18 look pilihan dipajang agar pengunjung bisa melihat langsung detail potongan, material yang dipakai, dan jejak proses kreatif tiap koleksi.

Tiga mahasiswa membawa pulang penghargaan khusus. Cindy William Liem dinobatkan sebagai Best Final Project, Vinca Natamaria Kosasih meraih Best All Around Performance, dan Qory Adzania terpilih sebagai Best Presentation & Portfolio. Ketiganya dinilai berdasarkan kualitas karya, kinerja akademik dan kreatif, serta portofolio selama menempuh studi.

Ketua Program Diploma III Seni Rupa dan Desain Universitas Kristen Maranatha Grace Sahertian menyebut Evolusia 2026 sebagai ruang bagi para desainer muda untuk mengubah beragam perspektif dan fenomena kehidupan menjadi karya mode.