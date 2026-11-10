15 Pusat Oleh-Oleh Jogja Terbaik untuk Belanja, dari Kuliner Bakpia hingga Batik Selama Wisata

JawaPos.com – Oleh-oleh Jogja menjadi incaran utama wisatawan karena Yogyakarta menyimpan beragam produk khas, mulai dari makanan tradisional, kerajinan tangan, hingga busana batik.

Berbagai pusat oleh-oleh tersebar dari kawasan belanja ikonik sampai desa pengrajin, sehingga belanja oleh-oleh terasa seperti pengalaman budaya yang bermakna.

Setiap sudut wisata Yogyakarta menyimpan kejutan bagi para pemburu buah tangan dengan pilihan harga yang sangat beragam.

Dilansir dari laman Traveloka dan telkomsel.com pada Selasa (10/11), berikut daftar lengkapnya yang bisa menjadi panduan sebelum kamu mulai berburu buah tangan.

1. Bakpia pathok 25

Bakpia Pathok 25 berlokasi di Jalan AIP II KS Tubun Nomor 504, Pathuk, dan dekat kawasan Malioboro yang ramai.

Kue bundar berisi pasta kacang hijau ini menjadi simbol kuliner Yogyakarta, dan pembeli disarankan datang pagi agar tetap segar.

Variannya mencakup kacang hijau klasik, keju, cokelat, dan stroberi, dengan harga satu boks berisi sepuluh mulai Rp30.000 hingga Rp50.000.

2. Cokelat monggo

Produsen cokelat premium ini memakai biji kakao pilihan dari berbagai pulau untuk menghasilkan cokelat gelap berkadar kakao 69 persen.

Kemasannya yang elegan membuat cokelat ini menjadi pilihan buah tangan yang berkesan dan berbeda dibanding berbagai produk sejenis lainnya.

3. Bakpia kukus tugu jogja

Berbeda dari bakpia panggang pada umumnya, produk ini dibuat dengan metode kukus sehingga teksturnya lebih lembut dan cukup basah.

Produknya tersedia di stasiun kereta Yogyakarta serta titik strategis kota, sehingga mudah dijangkau wisatawan yang baru tiba maupun pulang.

4. Jalan malioboro

Malioboro merupakan arteri utama Yogyakarta sekaligus pusat belanja paling lengkap, bukan sekadar kawasan tujuan para wisatawan yang sedang berkunjung.

Pedagang di sini menjual batik tulis dan cap, kaos bergambar, miniatur wayang kulit, kipas, tas anyaman, hingga perhiasan perak.

Harga barang sangat bervariasi, sehingga tawar-menawar menjadi tradisi lazim yang dilakukan pembeli saat bertransaksi dengan para pedagang di sana.

5. Jalan prawirotaman

Kawasan ini lebih tenang daripada keramaian Malioboro dan menjadi alternatif bagi para pencari buah tangan eksklusif bernilai seni tinggi.

Prawirotaman dikenal sebagai pusat galeri seni, butik batik premium, dan toko barang antik dengan kualitas produk di atas rata-rata.

6. Pasar beringharjo

Pasar bersejarah era kolonial ini berada di Jalan Malioboro Nomor 16, Ngupasan, Gondomanan, dan menjadi pusat batik dan tekstil.

Batik tersedia dalam berbagai kualitas, mulai batik cap Rp50.000 hingga batik tulis tangan bernilai seni tinggi, plus blangkon Rp30.000-an.

Geplak dan camilan dijual mulai Rp10.000, sedangkan pembeli disarankan datang pagi agar tidak berdesakan serta bisa membayar lewat LinkAja.

7. Toko beringharjo batik

Toko di Jalan Margo Mulyo Nomor 16, Ngupasan, ini menawarkan batik murah bagi yang menganggap Hamzah Batik terlalu mahal.

Batik cap dijual mulai Rp30.000, kain batik premium mulai Rp100.000, pembayaran bisa memakai LinkAja agar lebih cepat serta aman.

8. Hamzah batik

Hamzah Batik berada di Jalan Margo Mulyo Nomor 9, Ngupasan, dan menawarkan batik modern dengan dekorasi khas Jawa estetik.

Batik tulis dijual mulai Rp150.000, sedangkan batik cap dijual mulai Rp75.000, sehingga tersedia pilihan sesuai kisaran anggaran masing-masing pembeli.

Konsumen juga dapat memesan batik khusus dengan motif unik yang dirancang sendiri sesuai keinginan dan selera masing-masing pembeli tersebut.

9. Toko oleh-oleh dan camilan jogokaryan

Toko Oleh-Oleh dan Camilan Jogokaryan berada di Jalan Jogokaryan Nomor 80, Mantrijeron, dan terkenal dengan beragam camilan khas Jogja.

Pilihannya meliputi geplak warna-warni Rp10.000–Rp20.000, yangko isi kacang Rp15.000–Rp25.000, dan keripik tempe sagu Rp20.000-an yang sulit ditemukan di mana-mana.

Harganya lebih miring dibanding toko mainstream, dan pembelian dalam jumlah banyak berpeluang mendapat harga grosir yang jauh lebih hemat.

10. Toko oleh-oleh mirota

Toko Oleh-Oleh Mirota berada di Jalan C. Simanjuntak Nomor 70, Terban, Gondokusuman, dan menyediakan beragam produk dalam satu tempat.

Camilan, batik, aksesoris, hingga pajangan rumah khas Jogja tersedia lengkap, harga transparan sehingga pembeli tidak perlu menawar sama sekali.

Kaos Dagadu dijual sekitar Rp80.000 dan camilan khas Jogja mulai Rp20.000, sementara suasana belanja aman karena minim gangguan calo.

11. Oleh-oleh bu tini

Oleh-Oleh Bu Tini berada di Jalan Mataram Nomor 194, Suryatmajan, Danurejan, dan dikenal sebagai spesialis gudeg dalam kemasan kaleng.

Gudeg kalengan ini bisa bertahan hingga enam bulan, tetap nikmat disantap kapan saja, dan dijual mulai Rp50.000 per kaleng.

12. Kotagede silver

Kotagede merupakan kawasan bersejarah yang sudah berabad-abad menjadi pusat kerajinan perak, tepatnya di sentra Jalan Kemasan Nomor 2, Prenggan.

Pengrajin menghasilkan perhiasan, peralatan makan, dan dekorasi rumah dengan teknik ukir tangan yang sangat halus serta bernilai seni tinggi.

Cincin perak dijual mulai Rp100.000, kalung dan gelang mulai Rp150.000, serta pembeli bisa meminta desain sendiri sesuai selera pribadi.

13. Prambanan art market

Pasar seni ini berlokasi dekat kompleks Candi Prambanan dan menawarkan kerajinan tangan yang terinspirasi dari kekayaan warisan budaya Jawa.

Produk yang tersedia antara lain topeng wayang, ukiran kayu, patung batu miniatur bergaya Hindu-Jawa, serta kain tradisional yang unik.

14. Dagadu jogja

Dagadu merupakan merek fesyen lokal Yogyakarta yang sudah lama berdiri dan dikenal lewat desain kaos penuh humor serta kecerdasan.

Desainnya mengangkat budaya dan kehidupan sehari-hari kota lewat permainan kata kreatif, sedangkan kaosnya berkualitas tinggi dan tidak mudah luntur.

Toko di Jalan Gedongkuning Nomor 128, Rejowinangun, Kotagede, menjual kaos mulai Rp80.000 serta tote bag dan aksesoris mulai Rp40.000.

15. Desa wisata kasongan

Desa Kasongan di selatan Yogyakarta dikenal di seluruh Indonesia sebagai sentra para pengrajin gerabah dan keramik berbahan tanah liat.

Produknya meliputi pot bunga berukuran besar, guci dekoratif, peralatan makan tradisional, patung, dan ornamen rumah yang unik bagi pengunjung.