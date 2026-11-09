Tak Harus Kaya Sejak Muda! 7 Ciri Orang yang Justru Sukses Finansial di Usia Lanjut

JawaPos.com – Kesuksesan finansial tidak selalu harus diraih ketika seseorang masih berusia muda. Ada orang yang membutuhkan perjalanan panjang sebelum akhirnya mampu menikmati kehidupan mapan dan memiliki kondisi keuangan yang stabil.

Pada usia dua puluhan atau tiga puluhan, mereka mungkin masih sibuk mencari pengalaman, membangun karier, hingga memperbaiki kondisi ekonomi. Namun, seiring bertambahnya usia, kemampuan mengambil keputusan dan mengelola keuangan semakin berkembang.

Perjalanan tersebut membuat mereka lebih memahami pentingnya konsistensi, pengendalian diri, serta perencanaan jangka panjang. Alih-alih mengejar kekayaan secara instan, mereka memilih membangun fondasi finansial secara perlahan.

Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh karakter yang umumnya dimiliki orang-orang yang berhasil mencapai kemapanan finansial ketika memasuki usia matang. Kebiasaan ini membantu mereka mengembangkan potensi, menjaga kestabilan ekonomi, dan memanfaatkan peluang dengan lebih bijaksana.

Berikut tujuh ciri khas orang yang berpotensi meraih kesuksesan finansial di usia lanjut.

1. Mengutamakan Konsistensi daripada Hasil Instan Orang yang berhasil membangun kekayaan di usia matang biasanya memahami bahwa hasil besar membutuhkan proses panjang.

Mereka tidak mudah tergoda untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu singkat. Sebaliknya, mereka lebih memilih menjalankan kebiasaan keuangan yang bisa dipertahankan selama bertahun-tahun.

Contohnya dengan menyisihkan sebagian penghasilan secara rutin, berinvestasi sesuai kemampuan, serta terus meningkatkan keterampilan yang menunjang pekerjaan.

Mereka menyadari bahwa langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dapat memberikan hasil berarti dalam jangka panjang.

Bagi mereka, keberhasilan bukan tentang siapa yang paling cepat mendapatkan uang, melainkan siapa yang mampu menjaga perkembangan finansialnya secara berkelanjutan.

2. Selalu Terbuka terhadap Pengetahuan dan Pengalaman Baru Usia yang semakin bertambah tidak membuat mereka berhenti belajar. Justru, pengalaman hidup menjadi bekal untuk memahami berbagai perubahan yang terjadi.

Mereka menyadari bahwa strategi yang berhasil pada masa lalu belum tentu cocok diterapkan dalam situasi sekarang.

Karena itu, mereka tidak segan memperbarui pengetahuan, mempelajari perkembangan teknologi, maupun mencari informasi baru yang berkaitan dengan pekerjaan dan keuangan.

Mereka juga terbuka terhadap kritik serta pendapat berbeda selama dapat memberikan sudut pandang yang bermanfaat.

Sikap tidak mudah merasa paling tahu membuat mereka mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan menemukan kesempatan baru.

3. Memilih Gaya Hidup Sederhana yang Membawa Ketenangan Mempunyai penghasilan tinggi bukan satu-satunya faktor yang menentukan seseorang bisa menjadi kaya.

Cara mengatur pengeluaran dan memilih gaya hidup juga memiliki pengaruh besar terhadap kondisi keuangan.

Orang yang berhasil mencapai kemapanan di usia lanjut biasanya tidak mudah mengikuti tren konsumsi hanya demi terlihat sukses di hadapan orang lain.

Mereka lebih selektif menggunakan uang dan mengutamakan kebutuhan yang benar-benar memberikan manfaat.

Sebagian memilih mengalokasikan penghasilan untuk kesehatan, pendidikan, keluarga, serta lingkungan tempat tinggal yang nyaman.

Dengan menghindari pengeluaran tidak penting, mereka memiliki kesempatan lebih besar untuk menyimpan dan mengembangkan aset.

4. Membangun Hubungan Baik dengan Orang-Orang di Sekitarnya Kesuksesan finansial tidak selalu diperoleh melalui kemampuan pribadi. Hubungan sosial yang sehat juga dapat membuka berbagai kesempatan berharga.

Orang yang berkembang secara finansial biasanya memahami pentingnya menjaga kepercayaan dalam setiap hubungan.

Mereka berusaha menepati janji, menghargai waktu orang lain, serta menjalankan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh.

Sikap tersebut membuat mereka lebih mudah membangun reputasi positif dalam lingkungan pekerjaan maupun bisnis.

Ketika kepercayaan sudah terbentuk, peluang kerja sama dan berbagai kesempatan baru bisa muncul melalui jaringan yang dimiliki.

Bagi mereka, hubungan baik bukan sekadar sarana mendapatkan keuntungan, tetapi juga aset berharga yang perlu dijaga dalam jangka panjang.

5. Mampu Mengendalikan Emosi Sebelum Mengambil Keputusan Kematangan emosional menjadi salah satu modal penting dalam perjalanan menuju kestabilan finansial.

Orang yang berhasil membangun kekayaan di usia matang biasanya tidak membiarkan rasa takut, iri, atau keinginan sesaat mengendalikan keputusan mereka.

Ketika menghadapi kerugian atau tekanan pekerjaan, mereka berusaha menenangkan diri sebelum menentukan langkah selanjutnya.

Begitu pula ketika melihat keberhasilan orang lain, mereka tidak langsung merasa tertinggal atau memaksakan diri mengikuti gaya hidup yang sebenarnya tidak sesuai kemampuan.

Mereka juga mempunyai kebiasaan positif seperti berjalan kaki, melakukan latihan pernapasan, dan meditasi untuk menjaga pikiran tetap jernih.

Kemampuan mengelola emosi membantu mereka menghindari keputusan impulsif yang berpotensi mengganggu kondisi keuangan.

6. Berani Menghadapi Kondisi Keuangan yang Sebenarnya Salah satu kebiasaan penting orang yang sukses secara finansial adalah memiliki keberanian untuk melihat kondisi keuangannya secara jujur.

Mereka tidak menutup mata terhadap utang, pengeluaran berlebihan, maupun target keuangan yang belum tercapai.

Sebaliknya, mereka rutin mengevaluasi pemasukan, pengeluaran, tabungan, aset, dan perkembangan karier atau bisnis.

Jika menemukan sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana, mereka berusaha mencari penyebabnya dan memperbaiki strategi.

Mereka memahami bahwa menghindari kenyataan hanya akan membuat persoalan semakin sulit diselesaikan.

Dengan melakukan evaluasi secara berkala, mereka dapat mengetahui perkembangan finansial sekaligus menentukan langkah yang lebih realistis untuk masa depan.

7. Mempunyai Batasan yang Jelas dalam Menggunakan Waktu dan Energi Orang yang berhasil membangun kekayaan di usia lanjut biasanya memahami bahwa waktu dan tenaga merupakan sumber daya yang sangat berharga.

Mereka tidak selalu menerima setiap tawaran pekerjaan, ajakan, atau tanggung jawab yang datang.

Sebelum menyetujui sesuatu, mereka mempertimbangkan apakah kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan dan prioritas hidupnya.

Mereka juga berani menolak hal-hal yang berpotensi mengganggu pekerjaan utama, kesehatan, maupun rencana jangka panjang.

Batasan yang jelas membuat mereka mempunyai ruang untuk fokus mengembangkan kemampuan dan menyelesaikan tanggung jawab penting.