Tak Harus Kaya Sejak Muda! 7 Ciri Orang yang Justru Sukses Finansial di Usia Lanjut

ilustrasi orang yang kaya di usia lanjut. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Kesuksesan finansial tidak selalu harus diraih ketika seseorang masih berusia muda. Ada orang yang membutuhkan perjalanan panjang sebelum akhirnya mampu menikmati kehidupan mapan dan memiliki kondisi keuangan yang stabil.
Pada usia dua puluhan atau tiga puluhan, mereka mungkin masih sibuk mencari pengalaman, membangun karier, hingga memperbaiki kondisi ekonomi. Namun, seiring bertambahnya usia, kemampuan mengambil keputusan dan mengelola keuangan semakin berkembang.
Perjalanan tersebut membuat mereka lebih memahami pentingnya konsistensi, pengendalian diri, serta perencanaan jangka panjang. Alih-alih mengejar kekayaan secara instan, mereka memilih membangun fondasi finansial secara perlahan.
Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh karakter yang umumnya dimiliki orang-orang yang berhasil mencapai kemapanan finansial ketika memasuki usia matang. Kebiasaan ini membantu mereka mengembangkan potensi, menjaga kestabilan ekonomi, dan memanfaatkan peluang dengan lebih bijaksana.
Berikut tujuh ciri khas orang yang berpotensi meraih kesuksesan finansial di usia lanjut.
Orang yang berhasil membangun kekayaan di usia matang biasanya memahami bahwa hasil besar membutuhkan proses panjang.
Mereka tidak mudah tergoda untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu singkat. Sebaliknya, mereka lebih memilih menjalankan kebiasaan keuangan yang bisa dipertahankan selama bertahun-tahun.
Contohnya dengan menyisihkan sebagian penghasilan secara rutin, berinvestasi sesuai kemampuan, serta terus meningkatkan keterampilan yang menunjang pekerjaan.
Mereka menyadari bahwa langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dapat memberikan hasil berarti dalam jangka panjang.
Bagi mereka, keberhasilan bukan tentang siapa yang paling cepat mendapatkan uang, melainkan siapa yang mampu menjaga perkembangan finansialnya secara berkelanjutan.
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Jawa Pos
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