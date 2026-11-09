Mongolia Perkenalkan Budaya Nomaden di Surabaya, Siapkan Diplomasi Kuliner hingga Wayang Indonesia

JawaPos.com - Budaya nomaden bukan sekadar cerita masa lalu bagi masyarakat Mongolia. Hingga kini, hampir separuh penduduk negara tersebut masih menjalani tradisi hidup berpindah mengikuti alam dan padang rumput.

Kekayaan budaya yang bertahan selama ribuan tahun itu kini ingin diperkenalkan lebih luas kepada masyarakat Indonesia, termasuk melalui diplomasi kuliner dan pertukaran seni. Upaya tersebut terlihat dalam acara Malam Mongolia di Surabaya, Minggu (8/11).

Kegiatan itu sekaligus memperingati Hari Republik Mongolia dan 70 tahun hubungan diplomatik Mongolia-Indonesia. Tidak hanya memperkenalkan kuliner, Mongolia juga membawa sejumlah pertunjukan seni tradisional yang mencerminkan kehidupan masyarakatnya.

Duta Besar Mongolia untuk Indonesia Enkhtaivan Dashnyam mengatakan, dari sekitar 3,5 juta penduduk Mongolia, hampir separuhnya masih mempertahankan tradisi nomaden. Gaya hidup tersebut telah diwariskan selama ribuan tahun dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari kebiasaan sehari-hari hingga kesenian.

"Kami memiliki budaya, kuliner, dan musik yang unik. Semuanya berkaitan dengan gaya hidup nomaden. Kami ingin membuat Mongolia lebih dikenal masyarakat Indonesia," ujarnya.

Salah satu kekayaan budaya yang diperkenalkan adalah throat singing, teknik bernyanyi khas Mongolia dengan menghasilkan beberapa lapisan suara melalui tenggorokan. Ada pula morin khuur atau biola kepala kuda, alat musik berdawai yang telah dikenal selama lebih dari 2.000 tahun.

Pertunjukan lagu panjang khas masyarakat nomaden turut menggambarkan tradisi bernyanyi di tengah hamparan padang rumput. Penampilan seni kontorsi juga melengkapi pertunjukan malam itu.

Bagi Enkhtaivan, pertunjukan seni bukan sekadar hiburan. Musik dan budaya menjadi medium untuk mengenalkan identitas bangsa sekaligus membangun kedekatan antarmasyarakat. Dia juga melihat adanya sejumlah persamaan budaya antara Mongolia dan Indonesia. Salah satunya simbol Garuda yang dalam bahasa Mongolia dikenal dengan sebutan garid.

"Budaya dan musik adalah cara terbaik untuk saling memahami dan menyentuh jiwa satu sama lain," katanya.

Namun, diplomasi budaya Mongolia tidak berhenti pada pertunjukan seni. Ke depan, kuliner juga disiapkan sebagai pintu masuk untuk mendekatkan kedua negara. Enkhtaivan menyebut pihaknya tengah merancang rangkaian kegiatan diplomasi gastronomi atau gastro-diplomacy agar makanan khas Mongolia semakin dikenal masyarakat Indonesia.

"Kami ingin membuat makanan Mongolia lebih akrab bagi masyarakat Indonesia," jelasnya.

Salah satu hidangan yang ingin diperkenalkan adalah barbekyu khas Mongolia. Hidangan tersebut memiliki karakter tersendiri dan berbeda dari sajian barbekyu yang selama ini dikenal masyarakat.

Melalui pendekatan kuliner, Mongolia berharap masyarakat Indonesia bisa mengenal tradisi dan kehidupan mereka dari sisi yang lebih dekat dengan keseharian.

Sementara itu, Konsul Jenderal Kehormatan Mongolia di Surabaya Tjandra M. Gozali menyebut penguatan hubungan kedua negara juga diarahkan pada pertukaran budaya dan perluasan kerja sama. Salah satu rencana yang tengah dijajaki adalah menghadirkan koleksi wayang Indonesia di World Puppet Museum di Mongolia melalui kolaborasi dengan Kementerian Kebudayaan Indonesia.

"Dengan begitu, masyarakat Mongolia juga bisa mengenal kekayaan seni tradisional Indonesia," ucapnya.

Enkhtaivan berharap pertukaran budaya tersebut dapat berlangsung dua arah. Tidak hanya seniman Mongolia yang mendapat kesempatan tampil di Indonesia, tetapi seniman Indonesia juga bisa memperkenalkan karya mereka di Mongolia.