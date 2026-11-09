Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Penulis: Juliana Christy
Selasa, 10 November 2026 | 04.00 WIB

Mongolia Perkenalkan Budaya Nomaden di Surabaya, Siapkan Diplomasi Kuliner hingga Wayang Indonesia

Suasana dinner Malam Mongolia di Surabaya, dimeriahkan penampilan seni dan musik tradisional yang dibawakan langsung oleh seniman dari Mongolia. (Juliana Christy/Jawa Pos) - Image

Suasana dinner Malam Mongolia di Surabaya, dimeriahkan penampilan seni dan musik tradisional yang dibawakan langsung oleh seniman dari Mongolia. (Juliana Christy/Jawa Pos)

JawaPos.com - Budaya nomaden bukan sekadar cerita masa lalu bagi masyarakat Mongolia. Hingga kini, hampir separuh penduduk negara tersebut masih menjalani tradisi hidup berpindah mengikuti alam dan padang rumput.

Kekayaan budaya yang bertahan selama ribuan tahun itu kini ingin diperkenalkan lebih luas kepada masyarakat Indonesia, termasuk melalui diplomasi kuliner dan pertukaran seni. Upaya tersebut terlihat dalam acara Malam Mongolia di Surabaya, Minggu (8/11).

Kegiatan itu sekaligus memperingati Hari Republik Mongolia dan 70 tahun hubungan diplomatik Mongolia-Indonesia. Tidak hanya memperkenalkan kuliner, Mongolia juga membawa sejumlah pertunjukan seni tradisional yang mencerminkan kehidupan masyarakatnya.

Duta Besar Mongolia untuk Indonesia Enkhtaivan Dashnyam mengatakan, dari sekitar 3,5 juta penduduk Mongolia, hampir separuhnya masih mempertahankan tradisi nomaden. Gaya hidup tersebut telah diwariskan selama ribuan tahun dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari kebiasaan sehari-hari hingga kesenian.

"Kami memiliki budaya, kuliner, dan musik yang unik. Semuanya berkaitan dengan gaya hidup nomaden. Kami ingin membuat Mongolia lebih dikenal masyarakat Indonesia," ujarnya.

Salah satu kekayaan budaya yang diperkenalkan adalah throat singing, teknik bernyanyi khas Mongolia dengan menghasilkan beberapa lapisan suara melalui tenggorokan. Ada pula morin khuur atau biola kepala kuda, alat musik berdawai yang telah dikenal selama lebih dari 2.000 tahun.

Pertunjukan lagu panjang khas masyarakat nomaden turut menggambarkan tradisi bernyanyi di tengah hamparan padang rumput. Penampilan seni kontorsi juga melengkapi pertunjukan malam itu.

Bagi Enkhtaivan, pertunjukan seni bukan sekadar hiburan. Musik dan budaya menjadi medium untuk mengenalkan identitas bangsa sekaligus membangun kedekatan antarmasyarakat. Dia juga melihat adanya sejumlah persamaan budaya antara Mongolia dan Indonesia. Salah satunya simbol Garuda yang dalam bahasa Mongolia dikenal dengan sebutan garid.

"Budaya dan musik adalah cara terbaik untuk saling memahami dan menyentuh jiwa satu sama lain," katanya.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
5 Zodiak yang Tidak Ragu Memulai Hidup Baru, Rela Hidup Nomaden Demi Mencari Berbagai Kesempatan - Image
Zodiak

5 Zodiak yang Tidak Ragu Memulai Hidup Baru, Rela Hidup Nomaden Demi Mencari Berbagai Kesempatan

Rabu, 9 September 2026 | 20.18 WIB

Cari Kerja Susah? Mongolia Buka 8 Ribu Lowongan untuk Warga Jakarta - Image
Jabodetabek

Cari Kerja Susah? Mongolia Buka 8 Ribu Lowongan untuk Warga Jakarta

Rabu, 29 Juli 2026 | 03.11 WIB

Khorkhog hingga Khuushuur, Cita Rasa Mongolia Autentik Hadir di Restoran Seoul Nomad - Image
Kuliner

Khorkhog hingga Khuushuur, Cita Rasa Mongolia Autentik Hadir di Restoran Seoul Nomad

Senin, 13 Juli 2026 | 16.06 WIB

Terpopuler

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS - Image
1

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

4

Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang

5

Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital 

6

4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi

7

Shin Tae-yong Absen saat Persija lawan Persebaya karena Terdiagnosis Flu Tipe A

8

Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun

9

Prediksi Skor Persita Tangerang vs Isenmulang: Pendekar Cisadane Bidik Pesta 3 Gol

10

Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore