Mongolia Perkenalkan Budaya Nomaden di Surabaya, Siapkan Diplomasi Kuliner hingga Wayang Indonesia

JawaPos.com - Budaya nomaden bukan sekadar cerita masa lalu bagi masyarakat Mongolia. Hingga kini, hampir separuh penduduk negara tersebut masih menjalani tradisi hidup berpindah mengikuti alam dan padang rumput.

Kekayaan budaya yang bertahan selama ribuan tahun itu kini ingin diperkenalkan lebih luas kepada masyarakat Indonesia, termasuk melalui diplomasi kuliner dan pertukaran seni. Upaya tersebut terlihat dalam acara Malam Mongolia di Surabaya, Minggu (8/11).

Kegiatan itu sekaligus memperingati Hari Republik Mongolia dan 70 tahun hubungan diplomatik Mongolia-Indonesia. Tidak hanya memperkenalkan kuliner, Mongolia juga membawa sejumlah pertunjukan seni tradisional yang mencerminkan kehidupan masyarakatnya.

Duta Besar Mongolia untuk Indonesia Enkhtaivan Dashnyam mengatakan, dari sekitar 3,5 juta penduduk Mongolia, hampir separuhnya masih mempertahankan tradisi nomaden. Gaya hidup tersebut telah diwariskan selama ribuan tahun dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari kebiasaan sehari-hari hingga kesenian.

"Kami memiliki budaya, kuliner, dan musik yang unik. Semuanya berkaitan dengan gaya hidup nomaden. Kami ingin membuat Mongolia lebih dikenal masyarakat Indonesia," ujarnya.

Salah satu kekayaan budaya yang diperkenalkan adalah throat singing, teknik bernyanyi khas Mongolia dengan menghasilkan beberapa lapisan suara melalui tenggorokan. Ada pula morin khuur atau biola kepala kuda, alat musik berdawai yang telah dikenal selama lebih dari 2.000 tahun.

Pertunjukan lagu panjang khas masyarakat nomaden turut menggambarkan tradisi bernyanyi di tengah hamparan padang rumput. Penampilan seni kontorsi juga melengkapi pertunjukan malam itu.

Bagi Enkhtaivan, pertunjukan seni bukan sekadar hiburan. Musik dan budaya menjadi medium untuk mengenalkan identitas bangsa sekaligus membangun kedekatan antarmasyarakat. Dia juga melihat adanya sejumlah persamaan budaya antara Mongolia dan Indonesia. Salah satunya simbol Garuda yang dalam bahasa Mongolia dikenal dengan sebutan garid.