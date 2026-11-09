Gabungkan Olahraga Lari dan Budaya Pop Jepang, Jujutsu Kaisen Run 2026 Diikuti Ribuan Peserta

JawaPos.com – Menggabungkan olahraga lari dengan kegemaran pada budaya pop jepang, gelaran jujutsu Kaisen Run 2026 diikuti lebih dari 2.000 peserta. Fun Run yang berlangsung dari Senayan Park menghadirkan atmosfer anime populer favorit mereka sambil berlari.

Event Fun Run bertema serial anime terkenal Jujutsu Kaisen ini merupakan hasil kolaborasi antara Senayan Park dan Provaliant Sports. Menempuh jarak 5 kilometer (5 K). Kegiatan ini menjadi wajah bagi para pencinta lari dan penggemar anime, hingga untuk orang orang yang ingin melepas lelah di akhir pekan dengan cara yang berbeda.

Acara dimulai sejak subuh pukul 04.00 WIB, dengan bendera flag-of di kibarkan tepat pada pukul 06.00 WIB untuk melepas para pelari. Sepanjang rute hingga area venue, peserta disuguhkan dengan berbagai aktivitas tematik serta hiburan yang interaktif yang mempererat kebersamaan antara komunitas dan penggemar.

Mall Director Senayan Park, Josef N.A. Lumbantobing, menyampaikan bahwa event ini dihadirkan khusus untuk merespons antusiasme pengunjung akhir pekan yang makin beragam, terutama generasi muda.

"Akhir pekan menjadi waktu bagi banyak orang untuk melakukan hal yang mereka sukai, mulai dari berolahraga hingga berkumpul dengan komunitas. Melalui Jujutsu Kaisen Run 2026, kami ingin mempertemukan berbagai minat tersebut dalam pengalaman yang menyenangkan dan memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk membangun koneksi baru," ujar Josef.

Keseruan acara pun tak berhenti begitu saja di garis finis. Senayan Park yang dikelola Lippo Malls Indonesia menawarkan integrasi gaya hidup lengkap, mulai dari area terbuka hijau dengan panorama danau hingga berbagai pilihan tenant kuliner menarik untuk tempat memulihkan tenaga.

Josef berharap fasilitas kawasan terpadu SPARK dapat membuat pengalaman para pengunjung berlanjut hingga siang hari.

"Kami ingin pengalaman pengunjung terus berlanjut setelah kegiatan selesai. Mereka bisa menikmati pilihan kuliner serta mengeksplorasi fasilitas yang tersedia, atau bersantai bersama keluarga dan teman. Inilah pengalaman yang terus kami kembangkan agar Senayan Park semakin dekat dengan keseharian pengunjung," tambahnya.