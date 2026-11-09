7 Tips Belanja Kebutuhan Pokok Akhir Tahun agar Hemat dan Tidak Boros

JawaPos.com - Menjelang akhir tahun, pengeluaran rumah tangga biasanya meningkat. Selain kebutuhan sehari-hari, ada berbagai biaya tambahan yang perlu disiapkan, mulai dari persiapan liburan, acara keluarga, hingga kebutuhan kesehatan. Agar anggaran tidak membengkak, masyarakat perlu lebih cermat mengatur belanja kebutuhan pokok sejak November.

Salah satu cara menghemat pengeluaran adalah menyusun daftar belanja berdasarkan kebutuhan, membandingkan harga, serta memanfaatkan potongan harga untuk barang yang memang rutin digunakan. Dengan perencanaan yang tepat, stok kebutuhan rumah tangga bisa tetap terpenuhi tanpa harus mengeluarkan uang secara berlebihan.

Berikut tujuh tips belanja kebutuhan pokok menjelang akhir tahun agar lebih hemat dan terencana.

Buat Daftar Belanja Berdasarkan Kebutuhan Langkah pertama adalah memeriksa persediaan barang di rumah. Catat kebutuhan yang sudah habis atau hampir habis, seperti sabun mandi, sampo, pasta gigi, deterjen, tisu, hingga perlengkapan kebersihan.

Pisahkan kebutuhan rutin dengan barang tambahan yang belum mendesak. Cara ini membantu menghindari pembelian produk yang sebenarnya masih tersedia.

Daftar belanja juga bisa dibagi berdasarkan prioritas. Kebutuhan harian dan barang yang sulit digantikan sebaiknya ditempatkan di urutan pertama.

Tentukan Anggaran sebelum Berbelanja Diskon besar sering kali membuat seseorang membeli barang di luar rencana. Karena itu, tentukan batas pengeluaran sebelum mulai berbelanja.

Misalnya, pisahkan anggaran untuk kebutuhan rumah tangga, perawatan diri, kesehatan, serta perlengkapan anak. Jangan mencampurkan seluruh kebutuhan dalam satu anggaran tanpa perhitungan.

Jika menemukan potongan harga, pastikan total belanja tetap sesuai kemampuan keuangan. Harga murah tidak selalu berarti pengeluaran lebih hemat apabila barang yang dibeli sebenarnya tidak diperlukan.

Prioritaskan Barang yang Bisa Disimpan Lebih Lama Belanja stok menjelang akhir tahun bisa membantu mengurangi frekuensi kunjungan ke toko. Namun, pilih barang yang memiliki masa simpan cukup panjang dan memang digunakan secara rutin.

Produk seperti sabun, sampo, pasta gigi, deterjen, tisu, dan perlengkapan kebersihan rumah tangga bisa menjadi prioritas.

Untuk produk makanan, perhatikan tanggal kedaluwarsa, kondisi kemasan, serta kebutuhan konsumsi keluarga. Hindari membeli dalam jumlah terlalu banyak jika berisiko tidak terpakai.

Bandingkan Harga dan Hitung Potongan Sebenarnya Jangan langsung tergiur tulisan diskon hingga 50 atau 70 persen. Bandingkan harga produk di beberapa tempat sebelum memutuskan membeli.

Perhatikan pula ukuran kemasan dan harga per satuan. Produk berukuran besar belum tentu lebih murah jika dibandingkan dengan kemasan kecil yang sedang mendapatkan potongan harga.

Selain itu, periksa syarat penggunaan voucher, minimal transaksi, dan periode promo. Dengan begitu, penghematan yang diperoleh benar-benar terasa pada total belanja.

Manfaatkan Promo untuk Kebutuhan yang Sudah Direncanakan Periode diskon menjelang akhir tahun bisa dimanfaatkan untuk membeli kebutuhan yang sudah masuk daftar belanja.

Namun, sebaiknya jangan menjadikan promo sebagai alasan untuk membeli barang baru. Fokuskan anggaran pada produk yang memang akan digunakan dalam beberapa minggu atau bulan mendatang.

Jika ada voucher tambahan, hitung kembali apakah penggunaannya benar-benar membuat harga lebih murah. Perhatikan pula biaya pengiriman dan ketentuan transaksi agar tidak mengurangi manfaat potongan harga.

Siapkan Kebutuhan Kesehatan dan Kotak P3K Keluarga Selain kebutuhan kebersihan dan perawatan diri, persediaan kesehatan juga perlu diperiksa menjelang liburan akhir tahun.

Pastikan kotak P3K di rumah memiliki perlengkapan dasar, seperti plester luka, kasa steril, cairan antiseptik, termometer, dan obat-obatan yang biasa digunakan keluarga sesuai kebutuhan.

Periksa tanggal kedaluwarsa obat dan jangan menyimpan produk yang sudah tidak layak digunakan. Untuk obat yang memerlukan resep, ikuti petunjuk tenaga kesehatan dan jangan membeli atau menggunakannya sembarangan.

Persiapan ini penting, terutama bagi keluarga yang berencana bepergian atau menghabiskan waktu lebih lama di luar rumah selama liburan.

Pilih Cara Belanja yang Paling Efisien Belanja kebutuhan rumah tangga tidak harus selalu dilakukan dengan mendatangi toko. Pembelian secara online bisa menjadi alternatif untuk menghemat waktu, terutama bagi masyarakat dengan aktivitas padat menjelang akhir tahun.

Meski demikian, perhatikan estimasi pengiriman, ketersediaan produk, dan biaya tambahan. Jika membutuhkan barang dalam waktu cepat, layanan pengambilan pesanan di toko bisa menjadi pilihan.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan dan waktu, konsumen dapat menentukan metode belanja yang paling efisien tanpa mengorbankan anggaran.

Bisa juga memanfaatkan momen promo belanja online tanggal kembar. Sejumlah peritel juga menghadirkan program diskon menjelang akhir tahun. Salah satunya Watsons Indonesia melalui program 11.11 Deal City pada 11–13 November 2026.

Penawaran mencakup berbagai kategori, mulai dari perawatan diri, kecantikan, kebutuhan ibu dan bayi, hingga produk kesehatan. Selain itu, tersedia flash sale dan flash voucher dua kali sehari selama periode promo. Member Watsons Club juga memperoleh tambahan diskon sesuai ketentuan yang berlaku.

Watsons turut memperkenalkan layanan Konsultasi Kesehatan Online melalui aplikasi Watsons ID. Layanan ini memungkinkan pelanggan berdiskusi dengan tenaga kesehatan profesional, memperoleh penilaian awal atas keluhan, serta mendapatkan e-resep apabila diperlukan.