Bikin Wajah Awet Muda dan Kencang dengan Energi Panas dari Teknologi Monopolar Radiofrequency

JawaPos.com — Kondisi kulit wajah yang kencang dan awet muda memang menjadi primadona para pencinta perawatan kecantikan. Salah satunya dengan perawatan menggunakan Teknologi Monopolar Radiofrequency.

Kecantikan dan kesehatan kulit kini tidak lagi dipandang secara terpisah. Masyarakat pun mulai menyadari pentingnya keseimbangan antara penampilan luar dan kesehatan tubuh secara menyeluruh.

Diungkapkan Co-Founder Privee Clinic sekaligus praktisi aesthetic medicine dr. Almond Wibowo, menjaga kualitas kulit bisa dilakukan melalui hidrasi yang optimal, kesehatan kolagen, serta elastisitas jaringan kulit. Sebab, penuaan alami itu pasti terjadi karena usia yang memengaruhi kondisi kulit.

Sehingga tren perawatan untuk kekencangan kulit masih diburu. Berbeda dari perawatan lain, kekencangan kulit yang awet muda kini bisa didapatkan dengan Teknologi monopolar radiofrequency dalam Oligio X.

Teknologi monopolar radiofrequency canggih ini memanfaatkan energi panas yang terkontrol untuk membantu merangsang produksi kolagen secara alami dari dalam kulit.

“Sebagai pilihan perawatan non-bedah, Oligio X hadir untuk membantu meningkatkan kekencangan kulit, menyamarkan garis-garis halus, serta mendukung tampilan wajah yang lebih kencang (firm) dan tampak awet muda (youthful),” ujar dr. Oligio X dalam sesi talk show ‘Beauty in Balance’ baru-baru ini.

Padukan Estetika dan Gaya Hidup Sehat

Melalui inisiatif Beauty in Balance, Privee Clinic ingin memperluas cara pandang publik bahwa kecantikan dan wellness adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kulit yang sehat, lembap, dan terawat dengan baik merupakan cerminan dari pendekatan kecantikan yang menyeluruh.

Selain sesi talk show, para pengunjung bazaar juga berkesempatan berkonsultasi secara langsung dengan tim dokter, mengenal ragam pilihan perawatan, hingga mendapatkan rekomendasi teknologi kulit yang paling pas sesuai dengan karakteristik kulit masing-masing.