Bazaar Barang Branded Preloved Ramaikan Grand Indonesia, 3.200 Pengunjung Serbu di Dua Hari Pertama

Pengunjung bisa memilih koleksi tas, sepatu, dan aksesori preloved di stan Ginger Luxthings dalam Irresistible Bazaar di West Mall Grand Indonesia Level 5, Jakarta, Minggu (8/11). (Berliana Rizqia Putri/ JawaPos.com)
JawaPos.com- Pencinta barang mewah dengan budget terjangkau punya tujuan belanja menjelang akhir tahun. Irresistible Bazaar kembali digelar di West Mall Grand Indonesia Level 5, Jakarta, dengan lebih dari 50 tenant luxury fashion branded. Bazar ini berlangsung selama lima hari, mulai Rabu (4/11) hingga hari ini, Minggu (8/11).
Antusiasme pengunjung tinggi sejak hari pertama. Panitia mencatat lebih dari 3.200 orang datang pada Rabu (4/11) dan Kamis (5/11).
Para tenant menawarkan beragam produk, mulai dari tas, dompet, sepatu, perhiasan, jam tangan mewah dan vintage, fashion wanita dan pria, hingga parfum lokal maupun internasional.
Sejumlah seller juga menggelar promo, seperti “Best Deal” dan “Bag Sale Under 10 Mio”, yang menyedot perhatian pembeli. Dengan promo itu, tas branded bisa dibawa pulang dengan harga di bawah Rp10 juta.
Founder Irresistible Bazaar sekaligus Owner Ginger Luxthings, Marisa Tumbuan, menyebut bazar ini sudah seperti reuni para seller terpercaya dan terkurasi yang selama ini menjadi mitra.
“Irresistible Bazaar Grand Indonesia sudah seperti hajatan dan reuni para seller terpercaya dan terkurasi. Dengan variasi produk yang disukai konsumen setia, harapannya kami bisa memberikan pengalaman berbelanja yang berbeda dan menarik setiap bulan. Selamat berbelanja ya, Irressistible People,” ujarnya.
Menurut Marisa, Grand Indonesia dipilih karena lokasinya strategis di tengah kota. Venue ini juga cukup luas untuk menampung banyaknya tenant dan seller yang ingin ikut serta. Irresistible Bazaar sendiri pertama kali digelar pada 2015, sehingga tahun ini genap 11 tahun.
Workshop Cara Bedakan Barang Asli dan Palsu
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Selain berburu barang incaran, pengunjung dan seller juga mendapat bekal pengetahuan soal keaslian barang mewah. Penyelenggara menggandeng PGO Academy, lembaga pelatihan dan konsultasi autentikasi barang mewah asal Malaysia yang aktif sejak 2016. Pakar bersertifikat PGO Academy, Sam How, hadir langsung sebagai pembicara.
“Kecanggihan teknologi dan tren produk yang sangat cepat menuntut semua pihak di industri luxury dan preloved branded fashion untuk terus memperbarui pengetahuan,” kata Marisa.
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