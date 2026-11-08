Jangan Asal Ikut Tren, Ini 4 Tips Memilih Perlengkapan Olahraga agar Tak Salah Beli

memilih sepatu olahraga. (Bodystreet).
JawaPos.com - Membeli perlengkapan olahraga seperti sepatu lari, sneakers, hingga raket padel sebaiknya tidak hanya mengikuti tren atau mengejar merek populer. Ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan sebelum checkout, mulai dari fungsi, kenyamanan, spesifikasi, hingga kesesuaian harga dengan kualitas produk.
Olahraga kini tidak hanya menjadi aktivitas untuk menjaga kebugaran, tetapi juga bagian dari gaya hidup. Kondisi ini membuat kebutuhan terhadap perlengkapan olahraga atau sports gear semakin beragam. Sebagian orang ingin meningkatkan performa latihan, sementara lainnya juga mempertimbangkan penampilan agar tetap terlihat stylish saat berolahraga.
Tidak heran jika sepatu lari yang sedang populer, sneakers keluaran terbaru, hingga raket padel kerap masuk daftar belanja. Namun, membeli perlengkapan olahraga tanpa mempertimbangkan kebutuhan justru berisiko membuat pengeluaran menjadi kurang efektif.
Sebab, perlengkapan yang mahal atau sedang ramai dibicarakan belum tentu cocok untuk semua orang. Sepatu yang nyaman digunakan untuk berjalan santai, misalnya, belum tentu memberikan dukungan optimal ketika dipakai berlari jarak jauh.
Karena itu, prinsip function over prestige atau mengutamakan fungsi dibandingkan gengsi merek perlu menjadi pertimbangan utama. Berikut empat tips memilih perlengkapan olahraga agar tidak salah beli.
Hal pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan jenis aktivitas olahraga yang paling sering dilakukan. Kebutuhan pelari tentu berbeda dengan orang yang rutin bermain tenis, padel, atau sekadar melakukan latihan kebugaran di pusat olahraga.
Untuk pelari, misalnya, sepatu perlu dipilih berdasarkan kenyamanan, bantalan, stabilitas, serta karakter latihan. Pelari jarak jauh mungkin membutuhkan sepatu dengan tingkat bantalan berbeda dibandingkan mereka yang lebih sering melakukan latihan kecepatan.
Begitu pula ketika memilih raket padel. Bobot, bentuk kepala raket, keseimbangan, dan material menjadi beberapa aspek yang perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi kenyamanan serta kontrol permainan.
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Jawa Pos
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