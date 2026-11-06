7 Alasan Mengapa Menulis dengan Tangan Lebih Baik bagi Otak Dibandingkan dengan Mengetik

seseorang yang sedang menulis tangan / foto: Magnific/chokniti

JawaPos.com - Di era digital, mengetik telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita mengetik pesan, membuat catatan, mengerjakan tugas, menyusun laporan, bahkan menuangkan gagasan melalui layar ponsel dan komputer. Mengetik terasa praktis, cepat, dan efisien. Namun, ada satu kebiasaan sederhana yang perlahan mulai ditinggalkan, padahal memiliki manfaat besar bagi perkembangan dan kesehatan fungsi otak: menulis dengan tangan.

Menariknya, menurut berbagai penelitian dalam bidang psikologi kognitif dan ilmu saraf, menulis dengan tangan melibatkan proses mental yang berbeda dibandingkan dengan mengetik. Ketika seseorang menulis menggunakan pena di atas kertas, otak tidak sekadar mengubah pikiran menjadi kata-kata. Otak juga harus mengoordinasikan gerakan jari, mengenali bentuk huruf, mengingat susunan kata, mengatur perhatian, serta menghubungkan informasi dengan pengetahuan yang sudah dimiliki.



Proses yang tampaknya sederhana ini ternyata melibatkan berbagai kemampuan kognitif sekaligus.



Sebaliknya, mengetik memungkinkan seseorang menghasilkan banyak kata dalam waktu singkat. Akan tetapi, kecepatan tersebut terkadang membuat seseorang mencatat informasi secara otomatis tanpa benar-benar mengolah maknanya.



Bukan berarti mengetik buruk bagi otak atau harus ditinggalkan. Teknologi tetap memberikan banyak keuntungan. Namun, untuk aktivitas seperti belajar, memahami informasi, mengingat pengalaman, dan mengembangkan pemikiran, menulis dengan tangan memiliki sejumlah keunggulan yang layak diperhatikan.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (6/11), terdapat tujuh alasan mengapa menulis dengan tangan dapat memberikan manfaat lebih besar bagi otak dibandingkan dengan mengetik, berdasarkan sudut pandang psikologi.



1. Menulis dengan Tangan Membantu Otak Memproses Informasi Lebih Mendalam



Salah satu manfaat terbesar menulis dengan tangan adalah membantu seseorang mengolah informasi secara lebih mendalam.



Dalam psikologi kognitif, terdapat konsep yang dikenal sebagai deep processing atau pemrosesan mendalam. Konsep ini menjelaskan bahwa informasi akan lebih mudah diingat ketika seseorang tidak hanya melihat atau mendengar informasi, tetapi juga berusaha memahami makna, menghubungkannya dengan pengetahuan sebelumnya, dan mengolahnya secara aktif.



Ketika seseorang mengetik, ia cenderung mampu menyalin kalimat hampir persis seperti yang didengar atau dibacanya. Karena proses mengetik relatif cepat, ada kemungkinan seseorang lebih berfokus pada kecepatan mencatat daripada memahami isi informasi.



Berbeda dengan menulis menggunakan tangan.



Karena kecepatan menulis tangan umumnya lebih lambat, seseorang harus menentukan informasi mana yang paling penting. Ia perlu memilih kata, menyederhanakan kalimat, merangkum gagasan, dan menyusun kembali informasi menggunakan pemahamannya sendiri.



Proses tersebut mendorong otak untuk bekerja lebih aktif.



Misalnya, ketika mengikuti sebuah seminar, seseorang yang mengetik mungkin mampu mencatat hampir seluruh perkataan pembicara. Sementara itu, seseorang yang menulis dengan tangan biasanya perlu menangkap inti pembicaraan dan mengubahnya menjadi catatan yang lebih ringkas.



Kegiatan memilih dan menyusun informasi inilah yang dapat membantu meningkatkan pemahaman.



Dalam penelitian psikologi pendidikan, proses mengolah kembali informasi dengan kata-kata sendiri juga berkaitan dengan pembelajaran aktif. Seseorang tidak sekadar menerima pengetahuan, melainkan membangun pemahaman melalui kegiatan mental.



Dengan demikian, menulis tangan bukan hanya kegiatan mencatat, tetapi juga latihan untuk berpikir.



Semakin sering seseorang membiasakan diri menuliskan gagasan menggunakan bahasanya sendiri, semakin besar kesempatan untuk melatih kemampuan memahami hubungan antara berbagai informasi.



2. Menulis dengan Tangan Dapat Memperkuat Daya Ingat



Pernahkah Anda menulis sesuatu di buku catatan, lalu beberapa waktu kemudian masih mampu mengingat isinya tanpa harus membacanya kembali?



Hal tersebut berkaitan dengan proses pembentukan dan penguatan memori.



Dalam psikologi, daya ingat tidak hanya bergantung pada seberapa sering seseorang menerima informasi. Cara informasi tersebut diproses juga memiliki pengaruh penting.



Menulis dengan tangan melibatkan beberapa sistem otak secara bersamaan, termasuk sistem yang berhubungan dengan gerakan, penglihatan, perhatian, dan pemrosesan bahasa.



Ketika seseorang menulis sebuah kata, ia perlu mengingat bentuk huruf, menentukan urutannya, menggerakkan tangan, serta memperhatikan hasil tulisan yang muncul di atas kertas.



Kombinasi aktivitas tersebut memberikan pengalaman belajar yang lebih kaya daripada sekadar menekan tombol pada papan ketik.



Penelitian yang dilakukan oleh Pam A. Mueller dan Daniel M. Oppenheimer pada tahun 2014, yang diterbitkan dalam jurnal Psychological Science, menemukan bahwa mahasiswa yang mencatat menggunakan tangan menunjukkan keunggulan dalam menjawab pertanyaan konseptual dibandingkan mahasiswa yang mencatat menggunakan laptop dalam sejumlah eksperimen mereka.



Salah satu penjelasan yang diajukan adalah bahwa mahasiswa yang menulis tangan cenderung memproses dan merangkum informasi, sedangkan pengguna laptop lebih mudah melakukan pencatatan secara verbatim atau hampir kata demi kata.



Artinya, menulis tangan dapat membantu seseorang membangun pemahaman yang lebih kuat terhadap informasi yang diterimanya.



Namun, penting untuk dipahami bahwa manfaat tersebut tidak berarti setiap tulisan tangan otomatis tersimpan lebih lama dalam ingatan. Kualitas perhatian, pemahaman, pengulangan, dan cara belajar tetap berpengaruh.



Oleh karena itu, jika ingin mengingat sesuatu dengan lebih baik, cobalah menuliskannya kembali menggunakan kata-kata sendiri, bukan sekadar menyalin kalimat dari buku atau layar.



Kebiasaan sederhana ini dapat menjadi salah satu cara untuk membantu memperkuat proses belajar dan mengingat.



3. Menulis dengan Tangan Melibatkan Lebih Banyak Jaringan Otak



Otak manusia merupakan organ yang bekerja melalui jaringan komunikasi yang sangat kompleks. Berbagai bagian otak saling berinteraksi ketika seseorang melakukan aktivitas, termasuk membaca, berbicara, menggambar, dan menulis.



Menulis dengan tangan merupakan kegiatan yang melibatkan koordinasi antara beberapa kemampuan sekaligus.



Seseorang harus mengenali bentuk huruf secara visual, mengingat cara membentuknya, mengendalikan gerakan jari, mengatur tekanan pena, serta memastikan tulisan sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan.



Aktivitas ini melibatkan koordinasi sistem motorik, visual, sensorik, dan jaringan yang berhubungan dengan bahasa.



Sementara itu, mengetik juga melibatkan koordinasi otak yang kompleks. Namun, gerakan yang digunakan relatif lebih seragam karena sebagian besar huruf dihasilkan melalui penekanan tombol yang telah memiliki bentuk tetap.



Dalam menulis tangan, setiap huruf membutuhkan pola gerakan yang lebih bervariasi. Gerakan tersebut juga menghasilkan umpan balik sensorik yang berbeda, misalnya melalui tekanan pena dan gesekan antara ujung pena dengan permukaan kertas.



Penelitian neuroimaging menunjukkan bahwa pengalaman menulis tangan dan mengetik dapat menghasilkan pola aktivitas otak yang berbeda.



Salah satu penelitian yang sering dibahas adalah penelitian oleh Karin H. James dan Laura Engelhardt pada tahun 2012. Penelitian tersebut menemukan bahwa pengalaman menulis huruf dengan tangan pada anak-anak prasekolah berkaitan dengan aktivitas otak yang menyerupai respons ketika anak membaca, sedangkan kondisi mengetik huruf tidak menunjukkan pola yang sama dalam penelitian tersebut.



Temuan ini memberikan gambaran bahwa pengalaman membentuk huruf secara manual dapat berperan dalam perkembangan jaringan otak yang mendukung kemampuan membaca.



Dengan kata lain, menulis tangan bukan hanya melatih kemampuan menghasilkan tulisan. Aktivitas tersebut juga memberikan pengalaman sensorimotor yang dapat membantu otak membangun hubungan antara bentuk huruf, gerakan, dan bahasa.



Itulah sebabnya latihan menulis tangan tetap penting, khususnya bagi anak-anak yang sedang mengembangkan keterampilan membaca dan menulis.



4. Menulis dengan Tangan Membantu Meningkatkan Fokus dan Perhatian



Salah satu tantangan terbesar dalam kehidupan modern adalah mempertahankan perhatian.



Ketika menggunakan komputer atau ponsel untuk mencatat, seseorang sering kali berhadapan dengan berbagai gangguan. Notifikasi pesan, media sosial, tab browser, email, dan aplikasi lain dapat mengalihkan perhatian tanpa disadari.



Bahkan ketika seseorang berniat belajar, satu notifikasi kecil dapat membuat pikirannya berpindah ke aktivitas lain.



Menulis dengan tangan memberikan pengalaman yang relatif berbeda.



Ketika seseorang duduk dengan buku catatan dan pena, ia memiliki lebih sedikit gangguan digital. Perhatian dapat diarahkan pada satu aktivitas, yaitu memahami dan menuangkan pikiran ke dalam tulisan.



Selain itu, menulis tangan menuntut koordinasi gerakan yang terus-menerus. Seseorang perlu memperhatikan apa yang sedang ditulis, bagaimana bentuk hurufnya, dan bagaimana satu kalimat terhubung dengan kalimat berikutnya.



Kegiatan ini dapat membantu seseorang melatih perhatian berkelanjutan atau sustained attention.



Dalam psikologi, perhatian berkelanjutan merupakan kemampuan untuk mempertahankan fokus pada suatu aktivitas selama periode tertentu.



Kemampuan ini sangat penting dalam berbagai kegiatan sehari-hari, seperti membaca, belajar, menyelesaikan pekerjaan, dan memahami percakapan.



Menulis tangan juga dapat menjadi aktivitas yang membantu seseorang memperlambat ritme berpikir.



Ketika pikiran terlalu dipenuhi berbagai informasi, menuangkannya ke atas kertas dapat membantu seseorang memusatkan perhatian pada satu gagasan dalam satu waktu.



Misalnya, ketika sedang memikirkan banyak masalah, cobalah mengambil buku catatan dan menuliskan satu per satu hal yang sedang mengganggu pikiran.



Anda tidak harus langsung menemukan solusinya. Tujuan awalnya adalah mengarahkan perhatian agar pikiran menjadi lebih terstruktur.



Dengan cara tersebut, menulis tangan dapat menjadi sarana untuk melatih fokus sekaligus mengurangi kebiasaan berpindah-pindah perhatian.



5. Menulis dengan Tangan Membantu Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis



Berpikir kritis bukan sekadar kemampuan mengingat informasi. Kemampuan ini melibatkan proses menganalisis, membandingkan, mempertanyakan, dan mengevaluasi suatu gagasan sebelum mengambil kesimpulan.



Menulis dengan tangan dapat membantu mengembangkan kemampuan tersebut karena seseorang perlu mengolah pikirannya sebelum menuangkannya ke dalam tulisan.



Ketika seseorang menulis secara manual, ia tidak selalu dapat mengikuti kecepatan munculnya pikiran. Ada jeda antara gagasan yang muncul dan kata-kata yang berhasil dituliskan.



Jeda tersebut dapat memberikan kesempatan untuk memilih, menilai, dan mengatur informasi.



Contohnya, ketika membaca sebuah artikel tentang suatu persoalan, seseorang dapat menuliskan beberapa pertanyaan di buku catatan:



Apa gagasan utama yang disampaikan penulis?



Apakah argumen tersebut memiliki bukti yang cukup?



Apakah terdapat sudut pandang lain yang belum dipertimbangkan?



Apakah informasi tersebut sesuai dengan pengetahuan yang sudah saya miliki?



Apa kesimpulan yang dapat saya ambil?



Pertanyaan-pertanyaan seperti ini mendorong seseorang untuk tidak menerima informasi secara pasif.



Dalam psikologi pendidikan, kegiatan membuat catatan, menyusun pertanyaan, dan menjelaskan kembali suatu konsep merupakan bagian dari strategi pembelajaran aktif.



Menulis tangan dapat menjadi sarana untuk menerapkan strategi tersebut.



Selain itu, buku catatan memberikan kebebasan untuk membuat panah, lingkaran, diagram, garis penghubung, atau gambar sederhana. Bentuk visual ini dapat membantu seseorang melihat hubungan antara berbagai gagasan.



Ketika sebuah masalah dituangkan ke atas kertas, seseorang sering kali dapat melihat bagian-bagian persoalan yang sebelumnya terasa rumit.



Dengan demikian, menulis tangan dapat membantu melatih kebiasaan berpikir secara lebih teratur, reflektif, dan kritis.



6. Menulis dengan Tangan Dapat Membantu Mengelola Emosi dan Memahami Diri Sendiri



Manfaat menulis tangan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan akademis. Aktivitas ini juga dapat membantu seseorang memahami pengalaman dan emosinya.



Dalam psikologi, terdapat praktik yang dikenal sebagai expressive writing atau menulis ekspresif.



Konsep ini merujuk pada kegiatan menuliskan pikiran dan perasaan mengenai pengalaman pribadi, terutama pengalaman yang menimbulkan tekanan emosional.



Penelitian psikolog James W. Pennebaker dan rekan-rekannya telah banyak membahas hubungan antara menulis ekspresif dan kesehatan psikologis.



Ketika seseorang menuliskan pengalaman yang sulit, ia memiliki kesempatan untuk menyusun kembali peristiwa tersebut menjadi sebuah cerita yang lebih terstruktur.



Misalnya, seseorang yang sedang mengalami konflik dengan orang lain mungkin hanya merasakan kemarahan, kesedihan, atau kebingungan.



Namun, ketika ia mulai menuliskan apa yang terjadi, ia dapat mengidentifikasi beberapa hal:



Apa sebenarnya yang membuat saya terluka?



Mengapa kejadian tersebut begitu memengaruhi saya?



Apa yang saya harapkan dari orang tersebut?



Bagian mana yang berada dalam kendali saya?



Apa yang dapat saya pelajari dari pengalaman ini?



Proses tersebut dapat membantu seseorang mengenali pola pikir dan memahami reaksi emosionalnya.



Menulis dengan tangan juga dapat memberikan pengalaman yang lebih personal. Seseorang tidak harus memikirkan tata bahasa, kecepatan mengetik, atau tampilan tulisan. Ia dapat menuangkan pikiran secara lebih bebas melalui buku pribadi.



Meskipun demikian, manfaat psikologis menulis ekspresif tidak berarti menulis selalu dapat menyelesaikan masalah emosional atau menggantikan bantuan profesional ketika seseorang membutuhkannya.



Hasil penelitian mengenai menulis ekspresif juga bervariasi, bergantung pada individu, konteks, dan metode yang digunakan.



Namun, sebagai kebiasaan refleksi sehari-hari, menulis tangan dapat menjadi cara sederhana untuk mengenali emosi, menguraikan pikiran, dan memahami diri sendiri dengan lebih baik.



7. Menulis dengan Tangan Membantu Melatih Koordinasi Motorik Halus dan Pembelajaran



Alasan terakhir berkaitan dengan hubungan antara gerakan tubuh dan proses belajar.



Menulis menggunakan tangan membutuhkan keterampilan motorik halus, yaitu kemampuan mengendalikan gerakan otot-otot kecil, terutama pada jari dan tangan.



Ketika seseorang menulis, ia harus mengatur posisi jari, mengendalikan tekanan pena, menggerakkan tangan sesuai bentuk huruf, serta mempertahankan koordinasi antara mata dan tangan.



Keterampilan tersebut berkembang melalui latihan dan pengalaman.



Dalam psikologi perkembangan, kemampuan motorik halus memiliki hubungan penting dengan berbagai kegiatan belajar, khususnya pada masa kanak-kanak.



Anak-anak yang belajar menulis huruf menggunakan tangan tidak hanya mengenali simbol bahasa. Mereka juga mempelajari bagaimana bentuk simbol tersebut dihasilkan melalui gerakan tubuh.



Proses ini memberikan pengalaman sensorimotor yang membantu menghubungkan persepsi visual dengan tindakan fisik.



Bagi orang dewasa, menulis tangan juga memberikan kesempatan untuk mempertahankan keterampilan koordinasi dan ketelitian gerakan.



Selain itu, kegiatan menulis secara manual dapat membantu seseorang membangun kebiasaan belajar yang lebih terarah.



Misalnya, ketika mempelajari bahasa baru, seseorang dapat menulis kosakata, membuat contoh kalimat, dan mengulang bentuk kata dengan tangannya sendiri.



Ketika mempelajari konsep yang rumit, seseorang dapat membuat peta pikiran, diagram, atau rangkuman di atas kertas.



Aktivitas tersebut menggabungkan gerakan, penglihatan, bahasa, dan pemikiran dalam satu proses belajar.



Dengan demikian, menulis tangan bukan hanya aktivitas mekanis, melainkan latihan yang menghubungkan kemampuan fisik dan kognitif.



Bagaimana Cara Membiasakan Diri Menulis dengan Tangan di Tengah Kehidupan Digital?



Setelah mengetahui berbagai manfaatnya, mungkin muncul pertanyaan: apakah kita harus berhenti mengetik dan kembali menggunakan buku catatan untuk semua pekerjaan?



Tentu saja tidak.



Mengetik tetap memiliki keunggulan, terutama untuk pekerjaan yang membutuhkan kecepatan, pengeditan dokumen, penyusunan laporan panjang, dan komunikasi digital.



Yang lebih penting adalah menggunakan kedua metode tersebut secara seimbang.



Berikut beberapa cara sederhana untuk membiasakan diri menulis dengan tangan.



1. Mulailah dengan menulis jurnal harian



Luangkan waktu sekitar 5–10 menit setiap hari untuk menuliskan pengalaman, pikiran, atau perasaan. Tidak perlu menggunakan kalimat yang sempurna. Fokuslah pada kejujuran dan pemahaman diri.



2. Tuliskan kembali informasi menggunakan kata-kata sendiri



Setelah membaca buku atau mendengarkan penjelasan, cobalah menuliskan tiga sampai lima gagasan utama tanpa melihat sumbernya. Cara ini dapat membantu melatih pemahaman dan mengingat informasi.



3. Gunakan buku catatan ketika belajar



Jika sedang mempelajari sesuatu yang penting, gunakan pena dan kertas untuk mencatat konsep utama, membuat diagram, atau menuliskan pertanyaan.



4. Biasakan menulis daftar prioritas



Daripada selalu membuat daftar pekerjaan melalui aplikasi, sesekali tuliskan kegiatan yang harus diselesaikan pada hari tersebut. Kebiasaan ini dapat membantu mengarahkan perhatian.



5. Luangkan waktu untuk menulis tanpa gangguan



Cobalah menulis selama 10–15 menit tanpa membuka ponsel atau memeriksa notifikasi. Gunakan waktu tersebut untuk memikirkan satu topik secara mendalam.



6. Jangan terlalu memikirkan keindahan tulisan



Tujuan menulis tangan bukan menghasilkan tulisan yang indah. Hal terpenting adalah proses mengolah pikiran, memahami informasi, dan menuangkan gagasan.



Kesimpulan: Menulis dengan Tangan Adalah Latihan Sederhana bagi Otak



Menulis dengan tangan mungkin terlihat seperti kebiasaan lama yang perlahan digantikan oleh teknologi. Namun, dari sudut pandang psikologi kognitif dan ilmu saraf, aktivitas sederhana ini masih memiliki nilai yang penting.



Menulis tangan dapat membantu seseorang memproses informasi lebih mendalam, memperkuat pembelajaran dan daya ingat, melibatkan berbagai jaringan otak, melatih perhatian, mengembangkan pemikiran kritis, memahami emosi, serta mempertahankan koordinasi motorik halus.



Tentu saja, bukan berarti mengetik tidak bermanfaat atau menulis tangan selalu lebih unggul dalam setiap situasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat keduanya dapat berbeda bergantung pada tujuan, usia, kondisi, dan cara seseorang belajar.



Namun, ada satu hal yang patut direnungkan: ketika kita menulis dengan tangan, kita memberikan kesempatan kepada otak untuk memperlambat proses, memilih informasi, dan mengolah gagasan secara lebih sadar.



Di tengah dunia yang menuntut segala sesuatu berlangsung cepat, sesekali mengambil pena dan membuka buku catatan bisa menjadi kebiasaan sederhana yang berharga.



