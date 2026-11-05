5 Teh Herbal yang Cocok Diminum saat Stres, Tubuh Lebih Rileks dan Nyaman

ilustrasi orang yang minum teh herbal. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Padatnya aktivitas, tuntutan pekerjaan, hingga paparan layar digital yang terus-menerus sering kali membuat seseorang merasa lelah secara fisik maupun mental. Kondisi tersebut dapat memicu stres, kecemasan, bahkan mengganggu kualitas tidur jika tidak dikelola dengan baik. Salah satu cara sederhana yang bisa dilakukan untuk membantu menenangkan diri adalah menikmati secangkir teh herbal hangat. Selain memberikan sensasi nyaman, sejumlah tanaman herbal memiliki kandungan alami yang dipercaya dapat membantu tubuh lebih rileks dan mendukung keseimbangan suasana hati. Dilansir dari English Jagran, beberapa jenis teh herbal memiliki kandungan antioksidan serta senyawa alami yang berpotensi membantu mengurangi ketegangan dan memberikan efek menenangkan. Aroma khas dari tanaman herbal tersebut juga dapat menciptakan suasana santai, terutama ketika dikonsumsi setelah menjalani aktivitas yang melelahkan. Menjadikan teh herbal sebagai bagian dari rutinitas harian bisa menjadi salah satu cara untuk memberikan waktu istirahat bagi tubuh dan pikiran. Berikut lima jenis teh herbal yang dapat menjadi pilihan untuk membantu meredakan stres dan meningkatkan kenyamanan. 1. Teh Chamomile Teh chamomile sudah lama dikenal sebagai minuman herbal yang identik dengan relaksasi. Tanaman ini mengandung apigenin, yaitu senyawa antioksidan yang dapat berinteraksi dengan reseptor tertentu di otak sehingga membantu menciptakan efek menenangkan dan mendukung rasa kantuk. Tidak hanya itu, chamomile juga dikenal dapat membantu meredakan ketidaknyamanan pada sistem pencernaan yang terkadang muncul ketika seseorang mengalami stres. Teh ini cocok dikonsumsi menjelang tidur atau ketika tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat. Agar rasanya lebih nikmat, chamomile bisa dipadukan dengan potongan apel maupun sedikit kayu manis. 2. Teh Tulsi Tulsi atau holy basil merupakan tanaman herbal yang cukup populer dalam pengobatan tradisional. Tanaman ini dikenal sebagai adaptogen, yakni kelompok herbal yang dipercaya membantu tubuh beradaptasi ketika menghadapi tekanan fisik maupun mental. Kandungan alami dalam tulsi berpotensi membantu melawan stres oksidatif, mendukung konsentrasi, serta memberikan efek menenangkan pada sistem saraf. Selain itu, tanaman ini juga dikaitkan dengan manfaat untuk menjaga daya tahan tubuh dan kesehatan saluran pernapasan. Teh tulsi bisa dinikmati pada pagi atau sore hari untuk menemani aktivitas. Jika ingin mendapatkan cita rasa yang lebih hangat, tambahkan irisan jahe dan sedikit madu. 3. Teh Peppermint Memiliki aroma segar dengan sensasi dingin yang khas, teh peppermint bisa menjadi pilihan untuk membantu menyegarkan tubuh sekaligus pikiran. Kandungan mentol di dalamnya dikenal memiliki efek relaksasi pada otot dan dapat membantu mengurangi ketegangan. Minuman herbal ini juga kerap dimanfaatkan untuk membantu meredakan sakit kepala akibat ketegangan serta memberikan kenyamanan pada sistem pencernaan. Hal tersebut cukup relevan karena stres terkadang disertai keluhan seperti perut kembung dan gangguan pencernaan. Teh peppermint paling nikmat dikonsumsi pada sore hari atau setelah makan. Aroma segarnya juga dapat memberikan sensasi menyenangkan ketika tubuh mulai merasa lelah. 4. Teh Lavender Lavender terkenal dengan aroma bunganya yang lembut dan menenangkan. Tidak hanya digunakan sebagai aromaterapi, tanaman ini juga dapat diolah menjadi teh herbal yang cocok dinikmati ketika ingin melepas penat.