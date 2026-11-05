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Penulis: Leni Setya Wati
Kamis, 5 November 2026 | 20.37 WIB

Sulit Mengungkapkan Perasaan? Ini Cara Introvert Memberi Tanda Sedang Jatuh Cinta

Sulit Mengungkapkan Perasaan (magnific)

JawaPos.com - Menyukai seseorang bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan sekaligus membingungkan bagi seorang introvert.

Dikutip dari Pubmed, introvert terkadang membutuhkan waktu untuk merasa nyaman sebelum menunjukkan perasaannya.

Mereka mungkin tidak langsung mengatakan suka, tetapi lebih memilih menyampaikan ketertarikan melalui perhatian kecil dan tindakan sederhana.

Salah satu cara introvert menunjukkan rasa suka adalah dengan memberikan perhatian secara konsisten.

Mereka mungkin mengingat hal-hal kecil yang pernah diceritakan, menanyakan kabar, atau memperhatikan kebiasaan orang yang disukai.

Bagi sebagian introvert, mengingat detail sederhana merupakan salah satu bentuk kepedulian yang ingin mereka tunjukkan.

Selain itu, introvert cenderung lebih nyaman membangun kedekatan melalui percakapan pribadi. Mereka mungkin tidak terlalu aktif menggoda di depan banyak orang, tetapi bisa menjadi lebih terbuka ketika berbicara berdua.

Mengajak seseorang berdiskusi, berbagi cerita pribadi, atau mengirim pesan untuk menanyakan aktivitas sehari-hari dapat menjadi cara mereka membangun hubungan emosional.

Memberikan waktu dan bantuan juga bisa menjadi bentuk ungkapan perasaan. Introvert mungkin memilih membantu menyelesaikan masalah, menemani ketika dibutuhkan, atau meluangkan waktu meskipun biasanya lebih menikmati kesendirian.

Kesediaan untuk membuka ruang dalam kehidupan pribadinya dapat menjadi tanda bahwa seseorang mulai dianggap istimewa, meskipun belum tentu selalu berarti ketertarikan romantis.

Jika sudah merasa cukup nyaman, sebagian introvert memilih menyampaikan perasaan melalui pesan tertulis.

Cara ini memungkinkan mereka menyusun kata-kata dengan lebih tenang tanpa harus menghadapi tekanan percakapan langsung.

Mereka bisa mengungkapkan rasa suka secara sederhana, misalnya dengan mengatakan bahwa kehadiran seseorang membuat hari terasa lebih menyenangkan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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