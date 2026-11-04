Ingin Mendapatkan Tidur yang Lebih Baik? Lakukan 8 Strategi Efektif Ini Menurut Psikologi

Seseorang yang memperoleh tidur yang lebih baik. (Magnific)

JawaPos.com - Tidur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang memiliki peran sangat penting bagi kesehatan fisik maupun mental. Sayangnya, mendapatkan tidur yang berkualitas tidak selalu mudah bagi semua orang. Banyak orang mengalami kesulitan tidur karena pikiran yang terlalu aktif, stres akibat pekerjaan, kebiasaan menggunakan ponsel sebelum tidur, hingga pola hidup yang kurang teratur.



Tidak sedikit pula orang yang merasa sudah tidur selama tujuh hingga delapan jam, tetapi tetap bangun dengan tubuh lelah, pikiran tidak segar, dan sulit berkonsentrasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas tidur sama pentingnya dengan durasi tidur.



Dalam perspektif psikologi, tidur tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan biologis, tetapi juga dipengaruhi oleh kebiasaan, kondisi emosional, pola pikir, serta lingkungan seseorang. Pikiran yang dipenuhi kekhawatiran, misalnya, dapat membuat otak tetap berada dalam kondisi waspada meskipun tubuh sudah beristirahat.



Kabar baiknya, kualitas tidur dapat ditingkatkan melalui perubahan kebiasaan yang sederhana tetapi dilakukan secara konsisten. Pendekatan psikologi perilaku dan psikologi kesehatan menawarkan berbagai strategi untuk membantu seseorang membangun rutinitas tidur yang lebih sehat.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (4/11), jika kamu ingin mendapatkan tidur yang lebih baik, berikut delapan strategi efektif menurut prinsip-prinsip psikologi yang bisa mulai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.



1. Bangun Rutinitas Tidur yang Konsisten



Salah satu strategi paling penting untuk mendapatkan tidur berkualitas adalah memiliki jadwal tidur dan bangun yang teratur.



Tubuh manusia memiliki sistem biologis yang disebut ritme sirkadian, yaitu mekanisme internal yang membantu mengatur siklus tidur dan bangun selama 24 jam. Ritme ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama paparan cahaya, aktivitas sehari-hari, dan kebiasaan tidur.



Ketika seseorang tidur pada waktu yang berbeda-beda setiap malam, ritme sirkadian dapat menjadi kurang teratur. Akibatnya, tubuh mungkin kesulitan menentukan kapan waktunya beristirahat dan kapan harus mulai aktif.



Dari sudut pandang psikologi perilaku, rutinitas yang konsisten membantu membentuk kebiasaan melalui pengulangan. Ketika seseorang membiasakan diri tidur dan bangun pada waktu yang relatif sama, tubuh secara bertahap akan mengenali pola tersebut.



Cara menerapkannya:



Tentukan waktu tidur dan bangun yang realistis setiap hari.



Usahakan tetap bangun pada waktu yang sama, termasuk saat akhir pekan.



Hindari perubahan jadwal tidur yang terlalu ekstrem.



Berikan waktu yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tidur, umumnya 7–9 jam bagi orang dewasa.



Lakukan aktivitas pagi secara konsisten, seperti membuka jendela atau mendapatkan paparan cahaya matahari.



Kuncinya bukan memaksakan diri untuk langsung tidur pada waktu tertentu, melainkan membangun pola kehidupan yang membantu tubuh mengenali waktu istirahat.



2. Kurangi Penggunaan Gadget Sebelum Tidur



Kebiasaan bermain ponsel sebelum tidur menjadi salah satu faktor yang dapat mengganggu kualitas istirahat.



Banyak orang memiliki kebiasaan membuka media sosial, menonton video, membaca berita, atau membalas pesan sebelum memejamkan mata. Aktivitas tersebut sering kali berlangsung lebih lama dari yang direncanakan.



Dalam perspektif psikologi, penggunaan gadget sebelum tidur dapat memengaruhi tidur melalui dua mekanisme.



Pertama, aktivitas digital memberikan stimulasi kognitif dan emosional. Membaca berita yang mengkhawatirkan, melihat konten yang memicu emosi, atau mengikuti percakapan yang menarik dapat membuat pikiran tetap aktif.



Kedua, cahaya dari layar, khususnya pada malam hari, dapat memengaruhi sistem biologis yang mengatur produksi melatonin, hormon yang berperan dalam membantu tubuh mempersiapkan diri untuk tidur.



Cara menerapkannya:



Hentikan penggunaan gadget sekitar 30–60 menit sebelum tidur.



Hindari membaca berita atau konten yang memicu kecemasan pada malam hari.



Letakkan ponsel sedikit jauh dari tempat tidur.



Gunakan alarm terpisah jika ponsel membuatmu tergoda membuka media sosial.



Ganti kebiasaan bermain gadget dengan membaca buku atau mendengarkan musik yang menenangkan.



Dengan mengurangi stimulasi digital, kamu memberikan kesempatan kepada pikiran untuk beralih dari aktivitas yang membutuhkan perhatian menuju kondisi yang lebih rileks.



3. Terapkan Teknik Relaksasi untuk Mengurangi Stres



Pikiran yang dipenuhi kekhawatiran merupakan salah satu penyebab umum seseorang mengalami kesulitan tidur.



Misalnya, ketika berbaring di tempat tidur, seseorang justru mulai memikirkan pekerjaan yang belum selesai, masalah keuangan, hubungan sosial, atau berbagai kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi.



Dalam psikologi, kondisi ini sering berkaitan dengan rumination, yaitu kecenderungan memikirkan suatu masalah secara berulang-ulang tanpa menghasilkan penyelesaian yang jelas.



Ketika pikiran terus aktif, tubuh dapat mempertahankan respons stres sehingga seseorang lebih sulit memasuki kondisi rileks yang dibutuhkan untuk tidur.



Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah menggunakan teknik relaksasi.



Beberapa teknik yang bisa dicoba antara lain:



a. Pernapasan dalam



Tarik napas secara perlahan melalui hidung, kemudian embuskan dengan lembut. Ulangi beberapa kali sambil memusatkan perhatian pada proses pernapasan.



b. Relaksasi otot progresif



Teknik ini dilakukan dengan mengencangkan kelompok otot tertentu selama beberapa detik, kemudian melepaskannya secara perlahan. Mulailah dari kaki, lalu lanjutkan ke bagian tubuh lainnya.



c. Mindfulness



Arahkan perhatian pada pengalaman saat ini, seperti sensasi tubuh, suara di sekitar, atau aliran napas. Ketika pikiran mulai mengembara, kembalikan perhatian secara perlahan tanpa menghakimi diri sendiri.



Teknik-teknik tersebut membantu mengurangi ketegangan dan memberikan kesempatan bagi tubuh untuk memasuki kondisi yang lebih tenang.



4. Ciptakan Lingkungan Kamar yang Nyaman



Lingkungan tempat tidur memiliki pengaruh besar terhadap kualitas tidur. Kamar yang terlalu terang, bising, panas, atau tidak nyaman dapat membuat seseorang lebih mudah terbangun pada malam hari.



Dalam psikologi perilaku, terdapat konsep stimulus control, yaitu pendekatan yang memanfaatkan hubungan antara rangsangan lingkungan dan respons perilaku.



Jika kamar tidur secara konsisten dikaitkan dengan aktivitas istirahat, otak akan lebih mudah menghubungkan lingkungan tersebut dengan waktu tidur.



Sebaliknya, apabila tempat tidur sering digunakan untuk bekerja, bermain gim, menonton film, atau menyelesaikan berbagai pekerjaan, hubungan antara tempat tidur dan aktivitas tidur dapat menjadi kurang kuat.



Cara menerapkannya:



Pastikan kamar tidur cukup gelap.



Atur suhu ruangan agar terasa nyaman dan tidak terlalu panas.



Gunakan kasur dan bantal yang mendukung posisi tidur.



Kurangi suara bising yang dapat mengganggu istirahat.



Hindari menjadikan tempat tidur sebagai ruang kerja.



Jaga kebersihan dan kerapian kamar.



Kamar tidur yang nyaman bukan sekadar persoalan estetika. Lingkungan yang mendukung dapat membantu membangun asosiasi psikologis antara kamar dan aktivitas beristirahat.



5. Hindari Memaksakan Diri untuk Segera Tidur



Pernahkah kamu mengalami kondisi ketika sudah berbaring selama berjam-jam, tetapi semakin berusaha tidur justru semakin sulit memejamkan mata?



Situasi ini dapat terjadi karena munculnya tekanan psikologis untuk segera tertidur.



Seseorang mungkin mulai berpikir, "Aku harus tidur sekarang karena besok harus bangun pagi." Kemudian muncul kekhawatiran bahwa kurang tidur akan membuat pekerjaan terganggu atau aktivitas esok hari menjadi berantakan.



Semakin besar tekanan yang dirasakan, semakin tinggi pula kemungkinan seseorang mengalami ketegangan.



Dalam pendekatan psikologi kognitif, kondisi tersebut dapat berkaitan dengan kecemasan performa tidur (sleep performance anxiety), yaitu kekhawatiran berlebihan mengenai kemampuan untuk tidur.



Salah satu prinsip penting dalam terapi perilaku kognitif untuk insomnia (CBT-I) adalah mengurangi asosiasi antara tempat tidur dan kondisi terjaga yang penuh frustrasi.



Cara menerapkannya:



Jangan terus-menerus memeriksa jam ketika sulit tidur.



Hindari memaksa diri untuk segera terlelap.



Jika merasa belum tidur setelah sekitar 15–20 menit, bangun dari tempat tidur.



Lakukan aktivitas tenang dengan pencahayaan redup, seperti membaca buku.



Kembali ke tempat tidur ketika mulai merasa mengantuk.



Tujuannya adalah membantu otak kembali mengasosiasikan tempat tidur dengan rasa kantuk dan istirahat, bukan dengan tekanan dan kekhawatiran.



6. Batasi Konsumsi Kafein dan Perhatikan Pola Makan



Apa yang kamu konsumsi sepanjang hari juga dapat memengaruhi kemampuan tubuh untuk tidur pada malam hari.



Kafein, misalnya, merupakan zat stimulan yang dapat meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi rasa kantuk. Kandungan ini ditemukan dalam kopi, teh, minuman energi, dan beberapa jenis minuman lainnya.



Kafein bekerja dengan menghambat aktivitas adenosin, yaitu senyawa yang berperan dalam meningkatkan dorongan untuk tidur.



Akibatnya, seseorang mungkin merasa tetap segar meskipun sebenarnya tubuh sudah membutuhkan istirahat.



Selain itu, makan terlalu banyak menjelang tidur juga dapat menimbulkan ketidaknyamanan, terutama apabila menyebabkan gangguan pencernaan atau refluks asam lambung.



Cara menerapkannya:



Batasi konsumsi kopi pada sore dan malam hari.



Hindari minuman energi menjelang waktu tidur.



Perhatikan respons tubuh terhadap kafein karena sensitivitas setiap orang berbeda.



Hindari makan dalam porsi besar terlalu dekat dengan waktu tidur.



Jika lapar sebelum tidur, pilih makanan ringan yang tidak mengganggu pencernaan.



Sebagai langkah awal, cobalah menghindari kafein setidaknya enam jam sebelum tidur. Sebagian orang membutuhkan jeda yang lebih panjang.



Mengatur pola konsumsi bukan berarti harus menghilangkan semua makanan atau minuman favorit, tetapi memahami bagaimana kebiasaan tersebut memengaruhi kualitas istirahat.



7. Lakukan Aktivitas Fisik Secara Teratur



Olahraga tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan fisik, tetapi juga memiliki hubungan erat dengan kesehatan psikologis dan kualitas tidur.



Aktivitas fisik secara teratur dapat membantu mengurangi stres, memperbaiki suasana hati, dan mendukung pengaturan ritme tidur.



Dari sudut pandang psikologi kesehatan, olahraga juga dapat menjadi sarana untuk mengelola emosi dan mengurangi ketegangan akibat aktivitas sehari-hari.



Ketika tubuh mendapatkan aktivitas fisik yang cukup, seseorang cenderung memiliki kesempatan lebih baik untuk membangun pola tidur yang sehat.



Namun, waktu berolahraga juga perlu diperhatikan. Aktivitas fisik yang sangat intens terlalu dekat dengan waktu tidur dapat membuat sebagian orang merasa terlalu berenergi untuk segera beristirahat.



Cara menerapkannya:



Lakukan olahraga ringan hingga sedang secara rutin.



Cobalah berjalan kaki selama 20–30 menit setiap hari.



Pilih aktivitas yang disukai, seperti bersepeda, berenang, atau yoga.



Manfaatkan waktu pagi atau sore untuk beraktivitas fisik.



Hindari olahraga intens menjelang tidur jika membuat tubuh sulit rileks.



Konsistensi jauh lebih penting daripada intensitas yang berlebihan. Kamu tidak harus melakukan olahraga berat untuk mendapatkan manfaatnya.



8. Kelola Pikiran Negatif dengan Teknik Kognitif



Salah satu hambatan terbesar dalam mendapatkan tidur berkualitas bukan hanya kondisi tubuh, tetapi juga pikiran yang terus bekerja ketika malam tiba.



Sebagian orang mengalami kesulitan tidur karena memikirkan berbagai masalah yang belum terselesaikan. Ada pula yang terus membayangkan kemungkinan buruk mengenai masa depan.



Dalam psikologi kognitif, pola pikir semacam ini dapat dipengaruhi oleh distorsi kognitif, yaitu kecenderungan menafsirkan situasi melalui pola pemikiran yang kurang realistis atau terlalu negatif.



Sebagai contoh, seseorang yang tidak bisa tidur mungkin berpikir, "Kalau malam ini aku tidak tidur cukup, besok pasti semua pekerjaan akan berantakan."



Pikiran seperti ini dapat meningkatkan kecemasan dan membuat proses tidur semakin sulit.



Salah satu cara mengatasinya adalah melakukan restrukturisasi kognitif, yaitu proses mengenali, mengevaluasi, dan mengganti pola pikir yang kurang membantu dengan pemikiran yang lebih realistis.



Cara menerapkannya:



Kenali pikiran yang muncul ketika hendak tidur.



Tanyakan apakah kekhawatiran tersebut berdasarkan fakta atau sekadar asumsi.



Hindari membuat kesimpulan negatif secara berlebihan.



Tuliskan masalah yang perlu diselesaikan keesokan harinya.



Ingatkan diri bahwa satu malam tidur kurang optimal tidak otomatis membuat seluruh aktivitas esok hari gagal.



Kamu juga dapat menyediakan waktu sekitar 10–15 menit pada sore atau awal malam untuk menuliskan hal-hal yang sedang dipikirkan.



Dengan begitu, kamu tidak perlu terus-menerus memproses semua persoalan ketika sudah berada di tempat tidur.



Mengapa Kualitas Tidur Sangat Penting bagi Kesehatan Mental?



Tidur memiliki hubungan yang erat dengan berbagai fungsi psikologis, termasuk kemampuan mengendalikan emosi, mengingat informasi, mempertahankan perhatian, dan mengambil keputusan.



Ketika seseorang mengalami kekurangan tidur secara berulang, kemampuan otak untuk mengelola emosi dapat terganggu. Akibatnya, seseorang mungkin menjadi lebih mudah marah, sensitif, sulit berkonsentrasi, atau mengalami penurunan motivasi.



Sebaliknya, tidur yang cukup dan berkualitas membantu mendukung berbagai proses penting dalam otak, seperti konsolidasi memori, pengolahan emosi, serta pemulihan fungsi kognitif.



Karena itu, tidur sebaiknya tidak dianggap sebagai aktivitas yang membuang waktu. Tidur merupakan bagian penting dari upaya menjaga kesehatan fisik dan mental.



Kesimpulan



Mendapatkan tidur yang lebih baik tidak selalu membutuhkan perubahan besar dalam kehidupan. Sering kali, peningkatan kualitas tidur justru dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten.



Delapan strategi yang dapat kamu terapkan adalah:



Membangun rutinitas tidur yang konsisten.



Mengurangi penggunaan gadget sebelum tidur.



Menerapkan teknik relaksasi untuk mengurangi stres.



Menciptakan lingkungan kamar yang nyaman.



Tidak memaksakan diri untuk segera tidur.



Membatasi konsumsi kafein dan memperhatikan pola makan.



Melakukan aktivitas fisik secara teratur.



Mengelola pikiran negatif dengan teknik kognitif.



Perlu diingat bahwa perubahan kebiasaan membutuhkan waktu. Jangan berharap kualitas tidur langsung membaik hanya dalam satu malam. Berikan kesempatan kepada tubuh dan pikiran untuk beradaptasi dengan rutinitas baru.



Jika kesulitan tidur berlangsung selama berbulan-bulan, mengganggu aktivitas sehari-hari, atau disertai gejala seperti mendengkur keras dan terengah-engah ketika tidur, sebaiknya konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Terapi perilaku kognitif untuk insomnia (CBT-I) merupakan salah satu pendekatan yang direkomendasikan sebagai terapi utama untuk insomnia kronis.



Pada akhirnya, tidur yang berkualitas bukan sekadar tentang berapa lama kamu memejamkan mata, tetapi juga tentang bagaimana kamu membangun kebiasaan, mengelola pikiran, dan menjaga keseimbangan hidup.



