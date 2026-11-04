Sering Tak Disadari, 7 Bahasa Tubuh Ini Bisa Mengungkap Ketidakjujuran Seseorang

JawaPos.com – Tidak semua orang mampu menyampaikan sesuatu secara terbuka. Dalam situasi tertentu, seseorang mungkin memilih menyembunyikan fakta atau memberikan informasi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan. Menariknya, komunikasi tidak hanya berlangsung melalui kata-kata. Ekspresi wajah, gerakan tangan, tatapan mata, hingga perubahan sikap tubuh juga menjadi bagian penting ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain. Karena itu, sebagian orang mencoba memahami isyarat nonverbal untuk mengetahui apakah lawan bicaranya sedang merasa gugup, tidak nyaman, atau berusaha menyembunyikan sesuatu. Dilansir dari geediting, terdapat tujuh bahasa tubuh yang kerap dikaitkan dengan perilaku tidak jujur. Meski demikian, perlu dipahami bahwa tidak ada satu pun gerakan tubuh yang bisa memastikan seseorang sedang berbohong. Isyarat berikut sebaiknya dipahami sebagai petunjuk untuk mengamati komunikasi secara lebih cermat. 1. Ekspresi Wajah Terlihat Tidak Selaras dengan Ucapan Wajah merupakan salah satu bagian tubuh yang paling sering diperhatikan ketika seseorang sedang berbicara. Perubahan ekspresi terkadang dapat memberikan gambaran mengenai emosi yang sedang dirasakan. Seseorang yang berusaha menyembunyikan perasaannya mungkin terlihat terlalu mengontrol ekspresi wajah. Misalnya, tetap tersenyum ketika sedang membicarakan sesuatu yang sebenarnya membuatnya tidak nyaman. Hal yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian antara ekspresi dan konteks pembicaraan. Jika perkataan terdengar meyakinkan tetapi ekspresinya menunjukkan emosi berbeda, hal tersebut bisa menjadi alasan untuk menggali informasi lebih lanjut. Namun, perbedaan ekspresi tidak otomatis menunjukkan kebohongan karena setiap orang mempunyai cara berbeda dalam menampilkan emosi. 2. Gerakan Tubuh Terlihat Berubah-ubah Bahasa tubuh yang tidak biasa juga sering menjadi perhatian ketika seseorang mencoba membaca perilaku lawan bicara. Contohnya, seseorang yang biasanya duduk tenang tiba-tiba sering mengubah posisi tubuh, memainkan jari, atau terlihat gelisah ketika membicarakan topik tertentu. Perubahan tersebut bisa berkaitan dengan rasa gugup, tekanan, maupun ketidaknyamanan. Dalam situasi tertentu, kondisi emosional seperti itu mungkin muncul ketika seseorang sedang menghadapi pertanyaan yang sulit dijawab. Meski demikian, gerakan tubuh yang tidak tenang juga bisa disebabkan kelelahan, kebiasaan pribadi, atau kecemasan sosial. Karena itu, penting membandingkan perilaku seseorang dengan kebiasaan normalnya.
JawaPos.com – Tidak semua orang mampu menyampaikan sesuatu secara terbuka. Dalam situasi tertentu, seseorang mungkin memilih menyembunyikan fakta atau memberikan informasi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan.
Menariknya, komunikasi tidak hanya berlangsung melalui kata-kata. Ekspresi wajah, gerakan tangan, tatapan mata, hingga perubahan sikap tubuh juga menjadi bagian penting ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain.
Karena itu, sebagian orang mencoba memahami isyarat nonverbal untuk mengetahui apakah lawan bicaranya sedang merasa gugup, tidak nyaman, atau berusaha menyembunyikan sesuatu.
Dilansir dari geediting, terdapat tujuh bahasa tubuh yang kerap dikaitkan dengan perilaku tidak jujur. Meski demikian, perlu dipahami bahwa tidak ada satu pun gerakan tubuh yang bisa memastikan seseorang sedang berbohong. Isyarat berikut sebaiknya dipahami sebagai petunjuk untuk mengamati komunikasi secara lebih cermat.
1. Ekspresi Wajah Terlihat Tidak Selaras dengan Ucapan
Wajah merupakan salah satu bagian tubuh yang paling sering diperhatikan ketika seseorang sedang berbicara. Perubahan ekspresi terkadang dapat memberikan gambaran mengenai emosi yang sedang dirasakan.
Seseorang yang berusaha menyembunyikan perasaannya mungkin terlihat terlalu mengontrol ekspresi wajah. Misalnya, tetap tersenyum ketika sedang membicarakan sesuatu yang sebenarnya membuatnya tidak nyaman.
Hal yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian antara ekspresi dan konteks pembicaraan. Jika perkataan terdengar meyakinkan tetapi ekspresinya menunjukkan emosi berbeda, hal tersebut bisa menjadi alasan untuk menggali informasi lebih lanjut.
Namun, perbedaan ekspresi tidak otomatis menunjukkan kebohongan karena setiap orang mempunyai cara berbeda dalam menampilkan emosi.
2. Gerakan Tubuh Terlihat Berubah-ubah
Bahasa tubuh yang tidak biasa juga sering menjadi perhatian ketika seseorang mencoba membaca perilaku lawan bicara.
Contohnya, seseorang yang biasanya duduk tenang tiba-tiba sering mengubah posisi tubuh, memainkan jari, atau terlihat gelisah ketika membicarakan topik tertentu.
Perubahan tersebut bisa berkaitan dengan rasa gugup, tekanan, maupun ketidaknyamanan. Dalam situasi tertentu, kondisi emosional seperti itu mungkin muncul ketika seseorang sedang menghadapi pertanyaan yang sulit dijawab.
Meski demikian, gerakan tubuh yang tidak tenang juga bisa disebabkan kelelahan, kebiasaan pribadi, atau kecemasan sosial. Karena itu, penting membandingkan perilaku seseorang dengan kebiasaan normalnya.
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