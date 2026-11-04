Diet Tanpa Rasa Tersiksa, Mengapa Keberhasilan Menurunkan Berat Badan Tidak Perlu Dibuktikan?

Diet Tanpa Rasa Tersiksa (magnific)

JawaPos.com - Menurunkan berat badan sering kali digambarkan sebagai perjalanan panjang yang penuh pengorbanan.

Mulai dari membatasi makanan favorit, menjalani olahraga berat, hingga menghadapi berbagai tantangan untuk mencapai angka tertentu di timbangan.

Namun, perkembangan obat penurun berat badan memunculkan pertanyaan menarik: apakah keberhasilan menurunkan berat badan tetap layak dirayakan jika prosesnya terasa lebih mudah? Topik ini dibahas Jasmine Mohsen, Ph.D., dalam artikel yang diterbitkan Psychology Today.

Salah satu pembahasan utama dalam artikel tersebut adalah penggunaan obat GLP-1, seperti semaglutide dan tirzepatide.

Obat-obatan ini menjadi perhatian karena dapat membantu mengatur nafsu makan dan mengurangi keinginan terhadap makanan tertentu.

Bagi sebagian orang, kehadiran pengobatan tersebut memberikan kesempatan untuk mengelola berat badan dengan lebih baik.

Namun, ada pula yang merasa kurang nyaman karena menganggap keberhasilan seharusnya diperoleh melalui usaha dan pengendalian diri secara langsung.

Fenomena ini berkaitan dengan konsep motivational quieting, yaitu berkurangnya intensitas atau frekuensi keinginan yang sebelumnya sulit dikendalikan.

Dalam konteks penurunan berat badan, seseorang yang mengalami penurunan nafsu makan mungkin tidak lagi harus menghadapi godaan makanan dengan tingkat kesulitan yang sama seperti sebelumnya.

Kondisi tersebut berbeda dengan menahan keinginan melalui disiplin pribadi, meskipun keduanya dapat membantu seseorang mencapai perubahan perilaku.

Jasmine Mohsen juga menyoroti bagaimana masyarakat sering menghubungkan keberhasilan dengan besarnya usaha yang dikeluarkan.

Seseorang yang berhasil menurunkan berat badan melalui diet ketat dan olahraga terkadang dianggap lebih disiplin dibandingkan mereka yang menggunakan bantuan medis.

Padahal, penelitian mengenai stigma obesitas menunjukkan bahwa penilaian terhadap berat badan kerap dipengaruhi anggapan tentang tanggung jawab dan pengendalian diri.