8 Alasan Mengapa Kenangan Menyakitkan Terus Melekat dan Sulit untuk Dilupakan Menurut Psikologi

seseorang yang mengingat kenangan menyakitkan. (Magnific)

JawaPos.com - Setiap orang pasti memiliki kenangan yang ingin dilupakan. Ada pengalaman yang mungkin sudah terjadi bertahun-tahun lalu, tetapi ketika teringat kembali, perasaan sedih, kecewa, marah, atau bahkan takut seolah-olah muncul seperti baru kemarin terjadi.

Anehnya, tidak semua kenangan memiliki kekuatan yang sama. Kita mungkin mudah melupakan percakapan biasa, kejadian menyenangkan yang sederhana, atau hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pengalaman yang menyakitkan justru sering bertahan lama di dalam ingatan.



Seseorang mungkin sudah berusaha menjalani kehidupan dengan normal, membangun hubungan baru, mengejar impian, dan meninggalkan masa lalu. Akan tetapi, sebuah perkataan yang menyakitkan, pengkhianatan dari orang yang dipercaya, kegagalan besar, kehilangan seseorang, atau pengalaman dipermalukan bisa terus muncul dalam pikirannya.



Mengapa hal seperti ini bisa terjadi?



Menurut psikologi, kenangan menyakitkan tidak selalu mudah dilupakan karena otak manusia memiliki mekanisme khusus untuk menyimpan pengalaman yang dianggap penting, mengancam, atau memiliki muatan emosional yang kuat. Kenangan tersebut terkadang bertahan bukan karena seseorang sengaja mengingatnya, melainkan karena otak menganggap pengalaman itu perlu diperhatikan agar kejadian serupa tidak terulang.



Selain itu, ada berbagai faktor psikologis yang membuat seseorang terus terhubung dengan pengalaman buruk di masa lalu. Mulai dari respons emosional, kebiasaan berpikir berlebihan, hingga kebutuhan untuk mendapatkan penjelasan atas sesuatu yang pernah terjadi.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (4/11), terdapat delapan alasan mengapa kenangan menyakitkan terus melekat dan sulit untuk dilupakan menurut psikologi.



1. Otak Lebih Mudah Mengingat Pengalaman yang Memiliki Emosi Kuat



Salah satu alasan utama mengapa kenangan menyakitkan sulit dilupakan adalah karena pengalaman tersebut melibatkan emosi yang sangat kuat.



Dalam psikologi, terdapat fenomena yang dikenal sebagai emotional memory, yaitu ingatan yang berkaitan erat dengan pengalaman emosional. Peristiwa yang membuat seseorang merasa sangat takut, sedih, marah, malu, atau kecewa cenderung meninggalkan jejak ingatan yang lebih kuat dibandingkan pengalaman yang berlangsung tanpa keterlibatan emosi yang berarti.



Ketika seseorang mengalami kejadian menyakitkan, otak tidak hanya merekam apa yang terjadi, tetapi juga menyimpan berbagai informasi yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Misalnya, siapa yang terlibat, di mana kejadian berlangsung, apa yang dikatakan, bagaimana suasananya, dan bagaimana perasaan yang muncul saat itu.



Dalam proses ini, amigdala, yaitu bagian otak yang berperan dalam pemrosesan emosi, bekerja sama dengan hipokampus yang memiliki peran penting dalam pembentukan ingatan.



Ketika sebuah pengalaman dianggap memiliki muatan emosional yang tinggi, sistem otak dapat memperkuat proses penyimpanan ingatan tersebut.



Itulah sebabnya seseorang mungkin masih mengingat dengan sangat jelas perkataan menyakitkan yang pernah diucapkan seseorang bertahun-tahun lalu. Bahkan, ia mungkin masih mengingat ekspresi wajah, nada suara, dan suasana ketika perkataan tersebut disampaikan.



Sebaliknya, percakapan biasa yang terjadi kemarin saja mungkin sudah sulit diingat.



Hal ini menunjukkan bahwa ingatan manusia tidak hanya dipengaruhi oleh seberapa sering suatu peristiwa terjadi, tetapi juga seberapa besar dampak emosional yang ditimbulkannya.



Dengan kata lain, sesuatu yang sangat menyakitkan bisa meninggalkan jejak yang jauh lebih dalam daripada sesuatu yang sekadar berlalu tanpa memberikan kesan emosional.



2. Otak Memiliki Kecenderungan Lebih Memperhatikan Ancaman dan Pengalaman Negatif



Alasan kedua berkaitan dengan fenomena psikologis yang disebut negativity bias atau bias negatif.



Bias negatif merupakan kecenderungan manusia untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap pengalaman buruk dibandingkan pengalaman baik dengan intensitas yang sebanding.



Dalam kehidupan sehari-hari, kecenderungan ini dapat terlihat dari cara seseorang mengingat berbagai pengalaman.



Misalnya, seseorang mendapatkan sepuluh pujian dan satu kritik dalam sebuah pekerjaan. Meskipun sebagian besar orang memberikan penilaian positif, ia justru terus memikirkan satu kritik yang diterimanya.



Ia mungkin bertanya-tanya apakah dirinya memang tidak cukup baik, apakah orang lain diam-diam memiliki penilaian buruk, atau apakah kesalahan tersebut akan merusak reputasinya.



Padahal, sembilan atau sepuluh hal positif yang terjadi seharusnya juga layak mendapatkan perhatian.



Menurut perspektif psikologi evolusioner, kecenderungan memperhatikan hal negatif memiliki fungsi perlindungan. Pada masa ketika manusia harus menghadapi berbagai ancaman di lingkungan alam, kemampuan mengenali bahaya menjadi penting untuk mempertahankan hidup.



Mengingat pengalaman yang berbahaya dapat membantu manusia menghindari situasi serupa pada masa mendatang.



Meskipun kehidupan manusia modern sudah jauh berbeda, sebagian mekanisme perhatian terhadap ancaman tersebut masih bekerja.



Akibatnya, pengalaman seperti penghinaan, penolakan, pengkhianatan, atau kegagalan bisa mendapatkan perhatian mental yang lebih besar daripada pengalaman positif.



Seseorang mungkin sudah mendapatkan banyak kebahagiaan dalam hidupnya, tetapi satu pengalaman buruk masih menjadi hal yang paling mudah muncul dalam ingatan.



Bukan berarti manusia selalu lebih banyak mengalami hal buruk. Namun, otak memiliki kecenderungan untuk memberikan bobot perhatian yang lebih besar pada pengalaman negatif.



3. Pengalaman Menyakitkan Belum Mendapatkan Penyelesaian Emosional



Pernahkah seseorang terus mengingat kejadian masa lalu karena merasa ada sesuatu yang belum selesai?



Misalnya, ia pernah dikhianati oleh orang yang sangat dipercaya, tetapi tidak pernah mendapatkan penjelasan mengenai alasan di balik tindakan tersebut. Atau ia pernah diperlakukan tidak adil, tetapi tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan perasaannya.



Situasi semacam ini dapat membuat seseorang terus memikirkan kejadian yang sama.



Dalam psikologi, pengalaman tersebut dapat berkaitan dengan kebutuhan manusia untuk menemukan makna, memahami penyebab, dan mendapatkan penyelesaian atas peristiwa yang mengganggu keseimbangan emosionalnya.



Ketika sebuah pengalaman menyakitkan tidak dipahami atau tidak mendapatkan penyelesaian yang dirasakan memadai, pikiran bisa terus kembali pada kejadian tersebut.



Seseorang mungkin bertanya dalam hati:



Mengapa hal itu harus terjadi kepada saya?



Apa kesalahan yang sebenarnya saya lakukan?



Mengapa orang tersebut memperlakukan saya seperti itu?



Seandainya saya mengambil keputusan berbeda, apakah semuanya akan berjalan lebih baik?



Mengapa saya tidak menyadari tanda-tandanya sejak awal?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut terkadang muncul berulang kali tanpa menghasilkan jawaban yang memuaskan.



Akibatnya, pengalaman masa lalu tetap terasa seperti persoalan yang belum selesai.



Namun, penting untuk dipahami bahwa penyelesaian emosional tidak selalu berarti mendapatkan permintaan maaf, penjelasan, atau pengakuan dari orang yang pernah menyakiti kita.



Dalam beberapa keadaan, orang yang menyebabkan luka justru tidak pernah memberikan penjelasan yang diharapkan.



Karena itu, proses pemulihan terkadang dimulai ketika seseorang menerima bahwa tidak semua pertanyaan masa lalu akan mendapatkan jawaban.



Ia bisa belajar memahami pengalaman tersebut, mengakui rasa sakitnya, dan perlahan membangun kehidupan tanpa harus terus menunggu orang lain memberikan penutup cerita.



4. Kebiasaan Melakukan Rumination Membuat Kenangan Terus Berulang



Alasan berikutnya adalah rumination, yaitu kecenderungan memikirkan suatu pengalaman, masalah, atau perasaan negatif secara berulang-ulang tanpa menghasilkan penyelesaian yang jelas.



Rumination berbeda dengan refleksi diri.



Refleksi diri membantu seseorang memahami kesalahan, mengambil pelajaran, dan menentukan tindakan yang lebih baik. Sementara itu, rumination sering membuat seseorang terjebak dalam lingkaran pikiran yang sama.



Contohnya, seseorang yang pernah mengalami kegagalan mungkin terus mengingat kejadian tersebut dan menyalahkan dirinya sendiri.



Ia berulang kali memikirkan hal-hal seperti:



Seharusnya saya tidak melakukan kesalahan itu.



Mengapa saya begitu bodoh saat itu?



Seandainya saya lebih berhati-hati, semuanya mungkin berbeda.



Mengapa saya selalu mengalami hal seperti ini?



Apakah orang lain masih mengingat kegagalan saya?



Meskipun sudah memikirkan kejadian tersebut berkali-kali, ia tidak menemukan jawaban baru.



Sebaliknya, semakin sering ia mengulang pengalaman itu dalam pikirannya, semakin besar pula perhatian yang diberikan kepada kenangan tersebut.



Penelitian dalam psikologi menunjukkan bahwa rumination berkaitan dengan peningkatan dan bertahannya suasana hati negatif. Kebiasaan ini juga dapat memperpanjang respons emosional terhadap pengalaman yang tidak menyenangkan.



Masalahnya, seseorang terkadang menganggap bahwa terus memikirkan masa lalu merupakan cara untuk menemukan solusi.



Padahal, tidak semua masalah dapat diselesaikan hanya dengan memikirkannya berulang kali.



Ada perbedaan antara memikirkan pengalaman untuk mengambil pelajaran dan terus menghidupkan kembali rasa sakit yang sama.



Jika seseorang terus mengulang kejadian buruk tanpa mendapatkan pemahaman atau tindakan baru, pikirannya justru bisa semakin terikat pada pengalaman tersebut.



Oleh karena itu, salah satu langkah penting untuk mengurangi keterikatan pada kenangan menyakitkan adalah mengenali kapan proses berpikir sudah berubah menjadi rumination.



5. Kenangan Menyakitkan Berkaitan dengan Rasa Kehilangan dan Identitas Diri



Tidak semua kenangan menyakitkan hanya berkaitan dengan peristiwa yang pernah terjadi. Sebagian di antaranya berkaitan dengan sesuatu yang hilang dari kehidupan seseorang.



Misalnya, seseorang yang pernah mengalami perceraian mungkin bukan hanya mengingat berakhirnya sebuah hubungan. Ia juga mengingat impian yang pernah dibangun bersama, rencana masa depan, kebiasaan sehari-hari, dan gambaran kehidupan yang dahulu diharapkannya.



Begitu pula seseorang yang pernah gagal mencapai cita-cita. Hal yang membuatnya sulit melupakan pengalaman tersebut mungkin bukan sekadar kegagalan itu sendiri, melainkan hilangnya gambaran tentang masa depan yang pernah ia bayangkan.



Dalam psikologi, kehilangan dapat memengaruhi cara seseorang memahami dirinya sendiri.



Ketika sesuatu yang sangat penting hilang, seseorang terkadang harus membangun kembali identitas dan kehidupannya.



Ia mungkin merasa tidak lagi menjadi orang yang sama seperti sebelumnya.



Contohnya, seseorang yang pernah dikhianati mungkin mulai melihat dirinya sebagai pribadi yang sulit mempercayai orang lain. Seseorang yang pernah dipermalukan mungkin menjadi lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat. Sementara itu, seseorang yang mengalami kegagalan besar mungkin mulai meragukan kemampuan dirinya sendiri.



Pada kondisi seperti ini, kenangan menyakitkan bukan hanya menjadi catatan mengenai masa lalu, tetapi juga dapat memengaruhi cara seseorang melihat dirinya pada masa sekarang.



Itulah sebabnya melupakan pengalaman tersebut tidak selalu sederhana.



Ada bagian dari kehidupan yang harus diterima kembali, ada harapan yang perlu disesuaikan, dan ada keyakinan tentang diri sendiri yang harus dibangun ulang.



Proses pemulihan membutuhkan waktu karena seseorang bukan hanya sedang berusaha meninggalkan sebuah kejadian, tetapi juga sedang belajar memahami siapa dirinya setelah kejadian tersebut.



6. Pengalaman Buruk Dapat Memicu Respons Stres dan Ingatan yang Sangat Hidup



Beberapa kenangan menyakitkan memiliki karakteristik yang berbeda dari ingatan biasa.



Seseorang mungkin tidak hanya mengingat apa yang terjadi, tetapi juga merasakan kembali ketakutan, ketegangan, atau kesedihan yang pernah dialaminya.



Hal ini dapat terjadi karena pengalaman emosional yang intens berkaitan dengan sistem respons stres dalam tubuh.



Ketika seseorang menghadapi ancaman, tubuh dapat mengaktifkan respons stres yang melibatkan berbagai sistem biologis, termasuk pelepasan hormon seperti adrenalin dan kortisol.



Respons tersebut membantu tubuh mempersiapkan diri menghadapi situasi yang dianggap berbahaya.



Dalam kondisi tertentu, pengalaman yang sangat menegangkan dapat meninggalkan ingatan yang kuat dan memicu respons emosional ketika seseorang menghadapi pengingat tertentu.



Misalnya, seseorang yang pernah mengalami kecelakaan mungkin merasa cemas ketika mendengar suara rem mendadak. Orang yang pernah mengalami hubungan penuh kekerasan mungkin merasa tidak nyaman ketika berhadapan dengan situasi yang mengingatkannya pada pengalaman tersebut.



Dalam kasus tertentu, seseorang dapat mengalami kilas balik atau flashback, mimpi buruk, kewaspadaan berlebihan, dan penghindaran terhadap hal-hal yang mengingatkan pada peristiwa traumatis.



Gejala seperti ini dapat berkaitan dengan gangguan stres pascatrauma atau PTSD, meskipun tidak setiap kenangan buruk atau pengalaman menyakitkan berarti seseorang mengalami gangguan tersebut.



Pengalaman traumatis juga dapat membuat seseorang merasa seolah-olah peristiwa masa lalu masih mengancam keselamatannya saat ini.



Karena itu, orang yang memiliki kenangan traumatis tidak cukup hanya diminta untuk melupakan kejadian tersebut.



Mereka mungkin membutuhkan dukungan psikologis dan penanganan profesional agar dapat memproses pengalaman tersebut dengan aman.



Penting untuk dipahami bahwa sulit melupakan pengalaman traumatis bukanlah tanda kelemahan mental. Hal tersebut dapat berkaitan dengan cara sistem otak dan tubuh merespons pengalaman yang dianggap mengancam.



7. Menghindari Kenangan Justru Terkadang Membuatnya Semakin Kuat



Ketika memiliki kenangan yang menyakitkan, reaksi yang cukup umum adalah berusaha keras untuk tidak memikirkannya.



Seseorang mungkin mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa ia tidak boleh mengingat kejadian tersebut, tidak boleh memikirkan orang yang pernah menyakitinya, atau harus segera melupakan semua pengalaman buruk.



Namun, upaya menekan pikiran terkadang justru menghasilkan efek yang berlawanan.



Dalam psikologi, fenomena ini dikenal sebagai ironic process theory atau teori proses ironis, yang dikembangkan oleh psikolog Daniel Wegner.



Salah satu gagasan utamanya adalah bahwa semakin keras seseorang berusaha menekan pikiran tertentu, semakin besar kemungkinan pikiran tersebut justru kembali muncul.



Sebagai contoh, cobalah untuk tidak membayangkan seekor beruang putih selama beberapa detik.



Sering kali, justru gambaran beruang putih yang muncul dalam pikiran.



Hal serupa dapat terjadi ketika seseorang berusaha keras melupakan pengalaman menyakitkan.



Ketika ia terus memeriksa apakah dirinya sudah berhasil melupakan kejadian tersebut, secara tidak langsung ia justru kembali mengaktifkan ingatan tentang pengalaman itu.



Misalnya, seseorang yang ingin melupakan mantan pasangan mungkin terus bertanya apakah dirinya masih mengingat orang tersebut. Ia juga mungkin berusaha menghindari semua hal yang berhubungan dengannya.



Namun, setiap kali muncul pengingat kecil, ia kembali merasa terganggu karena menganggap dirinya belum berhasil melupakan masa lalu.



Akibatnya, proses melupakan justru berubah menjadi aktivitas mental yang terus mengingatkan dirinya pada hal yang ingin dihindari.



Bukan berarti seseorang harus sengaja mengingat semua pengalaman buruk. Akan tetapi, menerima bahwa sebuah kenangan pernah menjadi bagian dari kehidupan dapat lebih membantu daripada terus memaksakan diri untuk menghapusnya.



Terkadang, langkah yang lebih sehat adalah membiarkan ingatan tersebut muncul tanpa harus mengikuti seluruh pikiran dan emosi yang menyertainya.



8. Kenangan Menyakitkan Terus Terhubung dengan Pemicu dalam Kehidupan Sehari-hari



Alasan terakhir adalah keberadaan pemicu atau triggers yang membuat seseorang kembali mengingat pengalaman buruk.



Ingatan manusia tidak berdiri sendiri. Sebuah kenangan dapat terhubung dengan berbagai informasi sensorik dan situasional, seperti suara, aroma, tempat, lagu, tanggal, ekspresi wajah, maupun suasana tertentu.



Karena itu, sesuatu yang tampaknya sederhana dapat memunculkan kembali pengalaman masa lalu.



Contohnya, seseorang yang pernah mengalami patah hati mungkin tiba-tiba teringat hubungan lamanya ketika mendengar lagu tertentu.



Seseorang yang pernah kehilangan orang terdekat mungkin kembali merasakan kesedihan ketika melewati tempat yang dahulu sering mereka kunjungi bersama.



Begitu pula seseorang yang pernah mengalami penghinaan di tempat kerja mungkin merasa tidak nyaman ketika menghadapi situasi yang mirip dengan kejadian tersebut.



Fenomena ini berkaitan dengan associative memory, yaitu proses ketika otak menghubungkan suatu informasi dengan informasi lainnya.



Ketika seseorang mengalami sebuah peristiwa, otak dapat menyimpan berbagai unsur yang hadir bersamaan dengan pengalaman tersebut.



Di kemudian hari, salah satu unsur yang sama dapat menjadi petunjuk untuk memunculkan kembali ingatan.



Hal inilah yang menjelaskan mengapa kenangan menyakitkan terkadang muncul secara tiba-tiba meskipun seseorang sedang tidak memikirkannya.



Seseorang mungkin merasa sudah baik-baik saja selama berbulan-bulan, tetapi kemudian kembali merasa sedih setelah melihat foto lama atau mengunjungi tempat tertentu.



Hal tersebut tidak selalu berarti proses pemulihannya gagal.



Pemulihan emosional memang tidak selalu berjalan secara lurus. Ada kalanya seseorang merasa sudah jauh lebih baik, tetapi kemudian kembali merasakan emosi lama ketika menghadapi pemicu tertentu.



Yang terpenting adalah memahami bahwa munculnya sebuah kenangan tidak berarti seseorang harus kembali hidup di dalam masa lalu.



Kenangan dapat hadir, tetapi seseorang tetap memiliki kesempatan untuk menentukan bagaimana ia akan meresponsnya.



Bagaimana Cara Mengurangi Pengaruh Kenangan Menyakitkan?



Setelah memahami berbagai alasan mengapa kenangan menyakitkan sulit dilupakan, muncul pertanyaan berikutnya: apakah seseorang bisa benar-benar terbebas dari pengaruh pengalaman buruk?



Jawabannya adalah bisa belajar mengurangi pengaruh emosionalnya, meskipun tidak semua kenangan dapat dihapus sepenuhnya.



Tujuan pemulihan bukan selalu menghilangkan ingatan, melainkan membuat seseorang mampu mengingat masa lalu tanpa harus kembali mengalami penderitaan yang sama.



Berikut beberapa langkah yang dapat membantu.



1. Berhenti memaksakan diri untuk segera melupakan



Semakin seseorang menganggap bahwa dirinya harus segera melupakan sebuah pengalaman, semakin besar kemungkinan ia merasa frustrasi ketika kenangan tersebut kembali muncul.



Berikan ruang bagi diri sendiri untuk menerima bahwa pengalaman tersebut pernah terjadi. Tidak perlu berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja jika sebenarnya masih ada perasaan yang perlu diproses.



2. Belajar membedakan masa lalu dan masa sekarang



Ketika kenangan menyakitkan muncul, cobalah mengingatkan diri bahwa peristiwa tersebut sudah berlalu.



Perasaan takut atau sedih mungkin masih terasa nyata, tetapi bukan berarti situasi yang sama sedang terjadi sekarang.



Latihan grounding, seperti memperhatikan benda di sekitar, merasakan kaki menyentuh lantai, dan mengatur napas secara perlahan, dapat membantu seseorang kembali terhubung dengan kondisi saat ini.



3. Kurangi kebiasaan menyalahkan diri sendiri



Tidak semua hal buruk yang terjadi merupakan kesalahan pribadi.



Seseorang mungkin pernah mengambil keputusan yang kurang tepat, tetapi hal itu tidak berarti dirinya pantas mendapatkan perlakuan buruk.



Belajar melihat masa lalu dengan lebih objektif dapat membantu mengurangi rasa bersalah dan penyesalan yang berlebihan.



4. Berhenti mencari jawaban dari sesuatu yang tidak bisa dikendalikan



Tidak semua orang akan memberikan penjelasan atas tindakan mereka. Tidak semua pengalaman akan berakhir dengan permintaan maaf atau keadilan seperti yang diharapkan.



Menerima kenyataan tersebut bukan berarti membenarkan tindakan orang lain. Sebaliknya, hal itu merupakan cara untuk berhenti menggantungkan ketenangan diri pada sesuatu yang berada di luar kendali.



5. Bangun pengalaman positif yang baru



Kehidupan tidak harus selamanya berpusat pada satu pengalaman buruk.



Membangun hubungan yang sehat, mencoba kegiatan baru, mengembangkan kemampuan, berolahraga, dan menjalani aktivitas yang bermakna dapat membantu seseorang memperluas pengalaman hidupnya.



Dengan demikian, masa lalu tidak lagi menjadi satu-satunya pengalaman yang mendominasi cara seseorang memandang kehidupan.



6. Jangan ragu mencari bantuan profesional



Jika kenangan menyakitkan terus mengganggu tidur, pekerjaan, hubungan sosial, atau aktivitas sehari-hari, berbicara dengan psikolog dapat menjadi langkah yang tepat.



Pendekatan seperti terapi perilaku kognitif (CBT) dan terapi pemrosesan kognitif dapat membantu menangani pola pikir dan dampak pengalaman traumatis. Untuk PTSD, terapi berbasis bukti seperti terapi pemaparan dan EMDR juga dapat direkomendasikan oleh tenaga profesional sesuai kebutuhan.



Mencari bantuan bukan berarti seseorang tidak mampu menghadapi masalahnya sendiri. Justru, itu merupakan bentuk kepedulian terhadap kesehatan psikologis.



Kesimpulan



Kenangan menyakitkan dapat terus melekat karena otak manusia memberikan perhatian khusus pada pengalaman yang memiliki muatan emosional kuat, dianggap mengancam, atau berkaitan dengan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan.



Kecenderungan mengingat pengalaman negatif, rumination, kebutuhan akan penyelesaian emosional, rasa kehilangan, respons stres, penekanan pikiran, serta keberadaan pemicu tertentu dapat membuat seseorang sulit melepaskan diri dari masa lalu.



Namun, penting untuk diingat bahwa sulit melupakan bukan berarti seseorang tidak bisa sembuh.



Ada perbedaan antara mengingat sesuatu dan terus hidup di dalam pengalaman tersebut. Seseorang mungkin tidak dapat mengubah apa yang pernah terjadi, tetapi ia tetap bisa belajar mengubah cara memandang dan merespons masa lalunya.



Pada akhirnya, berdamai dengan masa lalu bukan berarti menganggap semua pengalaman buruk sebagai sesuatu yang wajar atau tidak menyakitkan. Berdamai berarti menerima bahwa kejadian tersebut pernah menjadi bagian dari kehidupan, tanpa membiarkannya terus menentukan kebahagiaan dan masa depan.



