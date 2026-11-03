Jangan Langsung Dibuang! Kulit Jeruk Ternyata Punya 6 Manfaat untuk Kesehatan Kulit

JawaPos.com – Jeruk merupakan salah satu buah yang dikenal kaya akan nutrisi dan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Kandungan vitamin, mineral, serta antioksidannya dapat membantu menjaga daya tahan tubuh dan mendukung kesehatan secara keseluruhan.

Namun, bukan hanya bagian daging buahnya yang bermanfaat. Kulit jeruk yang selama ini sering dibuang ternyata juga menyimpan sejumlah senyawa alami yang menarik untuk diketahui.

Kulit jeruk mengandung flavonoid, vitamin C, serta berbagai senyawa antioksidan yang berpotensi mendukung kesehatan kulit. Kandungan tersebut sering dimanfaatkan sebagai bahan tambahan dalam produk perawatan kecantikan.

Mulai dari membantu menjaga kelembapan hingga melindungi kulit dari pengaruh radikal bebas, kulit jeruk memiliki sejumlah potensi manfaat.

Dilansir dari English Jagran, berikut enam manfaat kulit jeruk yang dikaitkan dengan perawatan dan kesehatan kulit.

1. Membantu Mencerahkan Tampilan Kulit Salah satu manfaat kulit jeruk yang banyak dibicarakan adalah potensinya dalam membantu membuat kulit terlihat lebih cerah.

Kandungan senyawa alami, termasuk asam sitrat dan vitamin C, diketahui memiliki kaitan dengan proses perawatan kulit serta membantu menjaga tampilan kulit tetap segar.

Selain itu, kandungan antioksidannya berpotensi membantu melindungi kulit dari stres oksidatif yang dapat memengaruhi penampilan kulit.

Meski demikian, kulit jeruk bukan bahan pemutih yang hasilnya bisa dipastikan. Penggunaan langsung pada wajah juga perlu diwaspadai karena kandungan asamnya dapat menimbulkan iritasi pada sebagian orang.