Perawatan Rambut agar Tidak Lepek Setelah Terkena Air Hujan, Cegah Masalah Kulit Kepala

JawaPos.com-Hujan seringkali menjadi tantangan bagi penampilan rambut anda.

Mulai dari suhu udara yang lembab sampai kondisi kehujanan yang dapat mengganggu tatanan rambut.

Akibatnya, rambut anda menjadi rusak, basah, lepek, kotor, dan lebih sulit diatur. Kondisi ini kerap menjadi masalah, baik bagi anda yang memiliki mobilitas tinggi maupun yang mengenakan hijab.

Melansir informasi dari laman ipb.ac.id dan rudyhadisuwarno pada (3/11) air hujan dapat dapat mengandung asam, debu, polusi, mikroorganisme, dan berbagai zat lain. Partikel tersebut berpotensi menempel pada rambut dan kulit kepala.

Selanjutnya, paparan air hujan yang membawa berbagai partikel tersebut dapat membuat rambut dan kulit kepala anda menjadi kotor.

Jika tidak dibersihkan dengan baik, kondisi kulit kepala yang lebap juga dapat memicu masalah kesehatan rambut.

Oleh karena itu, perawatan rambut setelah kehujanan tidak cukup hanya dengan keramas dan menyisir rambut.

Ada beberapa langkah perawatan yang perlu anda lakukan supaya rambut tetap sehat. Perawatan ini dapat membantu menjaga kebersihkan kulit kepala, mengurangi risiko masalah rambut seperti kerontokan sekaligus membuat rambut lebih mudah di styling.

Segera keramas

Air hujan dapat membawa debu, polutan udara, mikroorganisme, dan berbagai zat lain yang berpotensi membuat rambut anda lepek, kusam, dan gatal.