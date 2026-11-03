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Penulis: Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 3 November 2026 | 21.38 WIB

7 Rekomendasi Ide Jualan Saat Musim Hujan, Ada Seblak Sampai Warmindo Hangat

Ilustrasi seblak/Pexels - Image

Ilustrasi seblak/Pexels

JawaPos.com-Musim hujan membawa suasana yang berbeda. 

Mulai dari udara dingin, angin yang bertiup lebih kencang, sampai rintik air hujan yang dapat membuat tubuh lebih cepat merasa kedinginan

Di tengah kondisi tersebut, makanan dan minuman hangat menjadi pilihan yang paling banyak diminati.

Hidangan berkuah, bercita rasa pedas, sampai minuman hangat kerap dicari untuk menemani waktu saat turun hujan.

Kondisi ini juga bisa menjadi peluang usaha bagi anda yang ingin merintis bisnis kuliner. Melansir informasi dari laman pegadaian dan /fibercreme pada (3/11) musim hujan dapat membawa berkah sendiri bagi para penjual makanan.

Anda bisa memanfaatkan momen ini dengan menawarkan menu yang sesuai dengan preferensi konsumen saat musim hujan

Jika anda tertarik untuk memulai bisnis makanan, berikut sejumlah ide jualan makanan dan minuman yang berpotensi laris serta bisa mendatangkan cuan selama musim hujan. 

Seblak merupakan makanan yang umumnya disajikan dengan kuah. Seblak terdiri dari kerupuk yang direbus kemudian ditambahkan bahan-bahan pelengkap seperti telur, mie, sayuran, bakso, dan sosis.

Seblak menjadi salah satu makanan yang paling dicari saat musim hujan karena memberikan sensasi hangat. Cita rasa khasnya berasal dari bumbu kencur yang memberikan kehangatan, aroma, dan rasa yang khas. 

Anda bisa menjadikan seblak sebagai ide bisnis, karena bahan-bahannya yang dibutuhkan relatif mudah ditemukan dan dibanderol dengan harga terjangkau. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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