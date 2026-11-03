Penderita Asam Urat Wajib Tahu, 5 Makanan Ini Sebaiknya Dibatasi agar Tidak Kambuh

5 Makanan Pantangan Asam Urat yang Harus Dihindari./ freepik.com JawaPos.com – Menjaga pola makan menjadi salah satu hal penting bagi seseorang yang memiliki riwayat penyakit asam urat. Pasalnya, beberapa jenis makanan mengandung purin cukup tinggi yang dapat memengaruhi kadar asam urat dalam tubuh. Asam urat sendiri merupakan kondisi ketika terjadi penumpukan kristal urat di dalam persendian akibat tingginya kadar asam urat. Keadaan tersebut dapat menimbulkan rasa sakit, kemerahan, pembengkakan, hingga sensasi panas pada bagian sendi tertentu. Kekambuhan asam urat dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama ketika nyeri muncul secara tiba-tiba. Karena itu, penderita perlu lebih cermat dalam memilih makanan dan memperhatikan jumlah asupan setiap hari. Dilansir dari laman Alodokter dan Hello Sehat, terdapat lima jenis makanan dan minuman yang perlu diperhatikan oleh penderita asam urat karena kandungan purin maupun pengaruhnya terhadap kadar asam urat. Berikut daftar lengkapnya. 1. Daging Merah Daging merah seperti sapi, kambing, dan domba termasuk makanan yang perlu dibatasi oleh penderita asam urat. Jenis daging tersebut mengandung purin yang dapat diuraikan tubuh menjadi asam urat. Jika dikonsumsi secara berlebihan, asupan purin yang tinggi dapat meningkatkan risiko kadar asam urat dalam darah menjadi tidak terkendali. Dalam sejumlah data kandungan pangan yang dikutip pada artikel sumber, daging kambing disebut mengandung sekitar 180 mg purin per 100 gram. Sementara itu, daging domba memiliki sekitar 150 mg dan daging sapi sekitar 120 mg per 100 gram. Meski begitu, bukan berarti penderita harus sepenuhnya menghilangkan semua sumber protein hewani dari menu harian. Pilihan yang lebih bijak adalah mengatur porsi konsumsi daging dan memperhatikan frekuensinya. Sebagai alternatif, kebutuhan protein dapat dipenuhi dari telur, susu rendah lemak, serta sumber protein lain yang sesuai dengan kondisi kesehatan. 2. Hati dan Berbagai Jenis Jeroan Bagi penggemar makanan olahan jeroan, kebiasaan mengonsumsinya perlu diperhatikan apabila memiliki riwayat asam urat. Hati, ginjal, usus, babat, dan otak termasuk kelompok makanan yang memiliki kandungan purin sangat tinggi. Kandungan tersebut membuat jeroan berpotensi meningkatkan kadar asam urat apabila dikonsumsi secara rutin atau dalam jumlah berlebihan. Karena itu, penderita asam urat sebaiknya menghindari konsumsi jeroan, terutama ketika sedang mengalami peningkatan kadar asam urat atau serangan gout.