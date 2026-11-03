Jangan Anggap Sepele, 6 Kebiasaan Buruk Mengelola Uang Ini Bisa Menghancurkan Masa Depan Finansial

ilustrasi kesalahan finansial di usia 30-an yang bisa bikin bangkrut tanpa disadari (Freepik) JawaPos.com - Memiliki kondisi keuangan yang sehat tentu menjadi impian banyak orang. Terlebih ketika memasuki usia 30-an, kebutuhan hidup biasanya semakin beragam, mulai dari biaya rumah tangga, cicilan, pendidikan anak, hingga persiapan masa pensiun. Sayangnya, tidak sedikit orang yang justru melakukan kebiasaan finansial kurang tepat tanpa menyadari dampaknya. Pengeluaran kecil yang terus berulang, kebiasaan menunda tabungan, hingga penggunaan kartu kredit secara berlebihan bisa menjadi masalah serius apabila tidak segera dikendalikan. Kesalahan tersebut mungkin belum terasa dalam waktu dekat. Namun, jika dibiarkan bertahun-tahun, kondisi keuangan bisa semakin sulit diperbaiki dan menghambat tercapainya berbagai tujuan hidup. Dilansir dari laman Geediiting, ada enam kesalahan finansial yang sering dilakukan seseorang ketika memasuki usia 30-an. Mengenali kebiasaan ini sejak awal dapat membantu menjaga kestabilan keuangan sekaligus menghindari masalah ekonomi di kemudian hari. Berikut enam kesalahan yang perlu diperhatikan. 1. Tidak Memahami Alur Pengeluaran Uang Setiap Bulan Salah satu penyebab keuangan sulit berkembang adalah tidak adanya pemahaman yang jelas mengenai ke mana penghasilan digunakan. Banyak orang merasa pengeluarannya masih dalam batas wajar. Padahal, jika diperhatikan lebih teliti, ada banyak transaksi kecil yang dilakukan hampir setiap hari. Misalnya membeli minuman, memesan makanan melalui aplikasi, membayar layanan hiburan digital, hingga berbelanja barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Masing-masing transaksi mungkin terlihat murah. Namun, ketika dikumpulkan selama satu bulan, jumlahnya bisa cukup besar dan mengurangi kemampuan untuk menabung. Untuk mengatasinya, biasakan membuat catatan pemasukan dan pengeluaran secara teratur. Jangan hanya mencatat kebutuhan utama, tetapi masukkan juga transaksi kecil agar kondisi keuangan terlihat lebih transparan. Dengan mengetahui pola pengeluaran, kamu bisa menentukan bagian mana yang perlu dikurangi dan mengalihkan uang tersebut untuk kebutuhan yang lebih penting. 2. Terus Menunda Menabung dengan Alasan Penghasilan Belum Cukup Menabung sering kali menjadi rencana yang terus ditunda karena merasa pendapatan belum memadai. Sebagian orang beranggapan bahwa mereka baru bisa menyisihkan uang ketika mendapatkan kenaikan gaji atau memiliki pekerjaan dengan penghasilan lebih besar. Padahal, peningkatan pendapatan tidak selalu membuat seseorang lebih mudah menabung. Tidak jarang, kenaikan gaji justru diikuti peningkatan gaya hidup. Pengeluaran bertambah, sementara jumlah uang yang berhasil disimpan tetap sedikit. Karena itu, membangun kebiasaan menabung sebaiknya tidak menunggu kondisi keuangan sempurna. Kamu bisa memulainya dari nominal sederhana, misalnya Rp50.000 hingga Rp100.000 setiap bulan, kemudian meningkatkannya sesuai kemampuan.