Bukan Sekadar Kurang Motivasi, 10 Tanda Ini Mengungkap Seseorang Sedang Mengalami Kelelahan Batin

Perilaku ini menunjukkan seseorang sedang lelah secara emosional bukan malas
JawaPos.com – Tidak semua orang yang terlihat kehilangan semangat, sering menunda pekerjaan, atau kurang berinisiatif bisa langsung disebut pemalas. Ada kemungkinan perubahan sikap tersebut berkaitan dengan kondisi emosional yang sedang tidak baik-baik saja.
Kelelahan emosional merupakan keadaan ketika seseorang merasa energi mental dan batinnya terkuras akibat tekanan, tuntutan kehidupan, maupun berbagai persoalan yang berlangsung dalam waktu lama.
Kondisi ini dapat memengaruhi cara seseorang berpikir, mengambil keputusan, berinteraksi, hingga menjalani aktivitas sehari-hari. Bahkan, hal-hal sederhana yang sebelumnya terasa menyenangkan bisa berubah menjadi beban.
Karena itu, penting untuk memahami perubahan perilaku seseorang sebelum memberikan penilaian negatif.
Dilansir dari geediting.com, terdapat sepuluh perilaku yang bisa menjadi tanda seseorang sedang mengalami kelelahan emosional, bukan sekadar malas atau enggan berusaha.
Seseorang yang mengalami kelelahan emosional terkadang masih mampu menentukan pilihan sederhana, seperti memilih makanan atau pakaian.
Namun, ketika harus mengambil keputusan penting mengenai pekerjaan, hubungan, maupun masa depan, mereka justru merasa kebingungan.
Tidak jarang mereka menjawab dengan kata-kata seperti terserah atau mengikuti pilihan orang lain.
Hal tersebut bisa terjadi karena pikiran sudah terlalu terbebani sehingga sulit mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan konsekuensi dari sebuah keputusan.
Perilaku lainnya terlihat dari kebiasaan mengerjakan hal-hal sederhana, sementara tanggung jawab yang lebih besar terus ditunda.
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Jawa Pos
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