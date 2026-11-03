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Penulis: Rabbany Wanadriani
Selasa, 3 November 2026 | 18.41 WIB

Disebut Pohon Ajaib, 7 Manfaat Daun Kelor Ini Baik untuk Jantung hingga Pencernaan

ilustrasi daun kelor. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi daun kelor. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Daun kelor merupakan salah satu tanaman herbal yang sudah lama dikenal masyarakat karena kandungan nutrisinya yang beragam. Tanaman dengan nama ilmiah Moringa oleifera ini bahkan kerap dijuluki sebagai pohon ajaib berkat berbagai potensi manfaatnya bagi kesehatan.

Di dalam daun kelor terdapat beragam zat gizi penting yang dibutuhkan tubuh, mulai dari protein, serat, vitamin A, vitamin C, hingga kelompok vitamin B. Selain itu, tanaman ini juga mengandung mineral seperti kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium.

Mengonsumsi daun kelor sebagai bagian dari pola makan sehari-hari dapat menjadi salah satu cara untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Bahkan, kebiasaan mengonsumsinya pada pagi hari dipercaya dapat memberikan asupan nutrisi untuk menunjang aktivitas dan menjaga konsentrasi.

Tidak hanya itu, kandungan senyawa alami dalam daun kelor juga dikaitkan dengan berbagai manfaat kesehatan, mulai dari membantu melindungi sel tubuh hingga mendukung fungsi pencernaan.

Dilansir dari NDTV, berikut tujuh potensi manfaat kesehatan daun kelor yang menarik untuk diketahui.

1. Mengandung Antioksidan untuk Melindungi Sel Tubuh

Salah satu keunggulan daun kelor adalah kandungan antioksidannya yang cukup beragam.

Senyawa antioksidan berperan membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas yang dapat memicu stres oksidatif.

Jika stres oksidatif berlangsung dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat berkontribusi terhadap munculnya berbagai gangguan kesehatan kronis.

Oleh karena itu, mengonsumsi makanan yang kaya antioksidan, termasuk daun kelor, dapat menjadi bagian dari pola makan yang mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.

2. Berpotensi Membantu Mengurangi Peradangan

Daun kelor juga memiliki kandungan senyawa alami yang dikenal mempunyai aktivitas anti-inflamasi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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