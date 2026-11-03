Terlihat Sepele, 5 Kebiasaan Ini Bisa Berdampak Buruk bagi Kesehatan Jangka Panjang

JawaPos.com - Menjaga kesehatan bukan hanya soal mengonsumsi makanan bergizi dan rutin berolahraga. Kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari juga memiliki pengaruh besar terhadap kondisi tubuh dalam jangka panjang.

Sayangnya, padatnya aktivitas pekerjaan, urusan keluarga, hingga berbagai tanggung jawab sosial sering membuat seseorang kurang memperhatikan pola hidupnya. Bahkan, beberapa rutinitas yang dianggap biasa ternyata berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan.

Tanpa disadari, kebiasaan tersebut dapat terus dilakukan dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin kondisi ini meningkatkan risiko berbagai gangguan kesehatan.

Dilansir dari English Jagran, terdapat lima kebiasaan sehari-hari yang kerap dianggap sepele, tetapi dapat memberikan pengaruh negatif terhadap kesehatan tubuh. Berikut penjelasannya.

1. Terlalu Lama Duduk Menghabiskan sebagian besar waktu dengan posisi duduk, terutama saat bekerja, dapat memberikan dampak kurang baik bagi kesehatan. Kebiasaan minim gerak ini dikaitkan dengan meningkatnya risiko sejumlah penyakit kronis, seperti gangguan jantung, diabetes, hingga beberapa jenis kanker.

Untuk mengurangi risikonya, biasakan menyelingi waktu duduk dengan aktivitas fisik. Anda bisa berdiri sejenak, berjalan ringan, atau melakukan peregangan di sela-sela pekerjaan.

2. Terlalu Sering Mengonsumsi Makanan dan Minuman Manis Makanan dan minuman dengan kandungan gula tinggi memang menggoda untuk dikonsumsi. Namun, jika dilakukan secara berlebihan, kebiasaan ini dapat memicu berbagai masalah kesehatan.

Asupan gula berlebih berhubungan dengan risiko obesitas, resistensi insulin, serta kerusakan gigi. Oleh sebab itu, sebaiknya mulai membatasi konsumsi makanan dan minuman manis.

Sebagai alternatif, Anda dapat memilih buah-buahan segar untuk memenuhi keinginan mengonsumsi makanan bercita rasa manis.