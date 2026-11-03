Life Hack Mengeringkan Pakaian Tanpa Sinar Matahari Saat Musim Hujan, 7 Solusi Praktis untuk Anak

JawaPos.com - Mencuci pakaian saat musim hujan memiliki tantangan tersendiri, terutama bagi anak kos.

Sebenarnya, anda bisa mengeringkan baju tanpa paparan sinar matahari dengan memanfaatkan pengering mesin cuci.

Namun, tidak semua anak kos memiliki mesin cuci sendiri. Alternatif lainnya adalah menggunakan jasa laundry.

Sayangnya, saat hujan turun sangat deras, anda mungkin enggan keluar untuk pergi melaundry.

Padahal, cucian sudah menumpuk dan anda tetap harus berganti pakaian secara rutin.

Kondisi seperti ini memungkinkan anda menemukan alternatif lain untuk mengeringkan pakaian, terutama saat sedang keadaan mendesak.

Mengutip informasi dari laman aquaelektronik dan dekoruma pada (3/11) ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengeringkan pakaian secara manual.