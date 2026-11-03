Life Hack Mengeringkan Pakaian Tanpa Sinar Matahari Saat Musim Hujan, 7 Solusi Praktis untuk Anak

Ilustrasi menjemur pakaian. (Pexels)
JawaPos.com - Mencuci pakaian saat musim hujan memiliki tantangan tersendiri, terutama bagi anak kos.
Sebenarnya, anda bisa mengeringkan baju tanpa paparan sinar matahari dengan memanfaatkan pengering mesin cuci.
Namun, tidak semua anak kos memiliki mesin cuci sendiri. Alternatif lainnya adalah menggunakan jasa laundry.
Sayangnya, saat hujan turun sangat deras, anda mungkin enggan keluar untuk pergi melaundry.
Padahal, cucian sudah menumpuk dan anda tetap harus berganti pakaian secara rutin.
Kondisi seperti ini memungkinkan anda menemukan alternatif lain untuk mengeringkan pakaian, terutama saat sedang keadaan mendesak.
Mengutip informasi dari laman aquaelektronik dan dekoruma pada (3/11) ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengeringkan pakaian secara manual.
Langkah-langkah ini dapat anda lakukan ketika musim hujan tiba sementara anda membutuhkan pakaian kering dalam waktu singkat. Meski begitu, perlu diperhatikan juga penggunaan beberapa cara agar pakaian tidak menjadi apek, berbau tidak sedap, atau mengalami kerusakan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu
Sains Ungkap 7 Keunggulan Orang Tua Introvert yang Sering Dikira Pendiam
Prediksi Skor Lecce vs Genoa: Giallorossi Bidik Tiga Poin, Tren Kemenangan Tamu Terancam
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022