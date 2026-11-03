Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Penulis: Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 3 November 2026 | 16.58 WIB

Life Hack Mengeringkan Pakaian Tanpa Sinar Matahari Saat Musim Hujan, 7 Solusi Praktis untuk Anak

Ilustrasi menjemur pakaian. (Pexels) - Image

Ilustrasi menjemur pakaian. (Pexels)

JawaPos.com - Mencuci pakaian saat musim hujan memiliki tantangan tersendiri, terutama bagi anak kos. 

Sebenarnya, anda bisa mengeringkan baju tanpa paparan sinar matahari dengan memanfaatkan pengering mesin cuci. 

Namun, tidak semua anak kos memiliki mesin cuci sendiri. Alternatif  lainnya adalah menggunakan jasa laundry. 

Sayangnya,  saat hujan turun sangat deras, anda mungkin enggan keluar untuk pergi melaundry. 

Padahal, cucian sudah menumpuk dan anda tetap harus berganti pakaian secara rutin. 

Kondisi seperti ini memungkinkan anda menemukan alternatif lain untuk mengeringkan pakaian, terutama saat sedang keadaan mendesak. 

Mengutip informasi dari laman aquaelektronik dan dekoruma pada (3/11)  ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengeringkan pakaian secara manual.

Langkah-langkah ini dapat anda lakukan ketika musim hujan tiba sementara anda membutuhkan pakaian kering dalam waktu singkat. Meski begitu, perlu diperhatikan juga penggunaan beberapa cara agar pakaian tidak menjadi apek, berbau tidak sedap, atau mengalami kerusakan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jangan Buru-buru Dibuang! 5 Trik Ampuh Menghilangkan Noda Deodorant di Pakaian - Image
Lifestyle

Jangan Buru-buru Dibuang! 5 Trik Ampuh Menghilangkan Noda Deodorant di Pakaian

Senin, 2 November 2026 | 01.48 WIB

Orang Kaya Tak Selalu Tampil Mencolok, Ini 7 Pakaian yang Sering Mereka Pilih - Image
Lifestyle

Orang Kaya Tak Selalu Tampil Mencolok, Ini 7 Pakaian yang Sering Mereka Pilih

Kamis, 8 Oktober 2026 | 23.21 WIB

5 Cara Efektif Mengatasi Noda Deodorant dan Parfum yang Menempel di Pakaian, Begini Caranya - Image
Lifestyle

5 Cara Efektif Mengatasi Noda Deodorant dan Parfum yang Menempel di Pakaian, Begini Caranya

Selasa, 7 Juli 2026 | 05.49 WIB

Terpopuler

Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen - Image
1

Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen

2

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

3

Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'

4

Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal 

5

Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang

6

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

7

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu

8

Sains Ungkap 7 Keunggulan Orang Tua Introvert yang Sering Dikira Pendiam

9

Prediksi Skor Lecce vs Genoa: Giallorossi Bidik Tiga Poin, Tren Kemenangan Tamu Terancam

10

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore