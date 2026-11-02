8 Cara Belajar dari Kesalahan, Berani Melanjutkan Hidup dengan Lebih Bijaksana

JawaPos.com-Setiap hari anda tidak selalu mendapati rencana berjalan sesuai harapan dan terkadang diwarnai kesalahan.

Terus belajar dari pengalaman merupakan kunci supaya anda bisa membawa perubahan lebih baik bagi kehidupan.

Kesalahan dan keberhasilan selalu berjalan berjalan beriringan. Mengutip informasi dari laman consciousrethink yang dikutip pada (2/11) ada sejumlah cara yang dapat dilakukan supaya anda tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan.

Agar tidak terus terjebak dalam kesalahan yang sama, anda perlu memahami cara menyikapi dan mengambil pelajaran dari setiap pengalaman.

Berikut proses yang dapat membantu anda supaya bisa lebih bijak dalam menyikapi kesalahan supaya dapat melanjutkan hidup dengan lebih baik.

Mengakui kesalahan

Anda tidak bisa belajar dari suatu kesalahan jika sejak awal tidak mengakui hal tersebut. Jika terus menolak menerima kesalahan anda berisiko mengulanginya di kemudian hari.

Kesampingkan ego dan beranilah menerima tanggungjawab atas kesalahan yang anda lakukan. Anda perlu menerima agar dapat mempersiapkan diri lebih baik dalam menghadapi berbagai situasi mendatang.

Bersikap baik pada diri sendiri

Sikap mengakui kesalahan bukan berarti anda harus terus menerus menyalahkan diri sendiri. Belajarlah untuk bersikap lebih baik pada diri sendiri.

Perlakukan diri sendiri dengan kebaikan dan keadilan. Sebaiknya tidak mengatakan sesuatu yang buruk pada diri sendiri.

Pikiran solusi yang berbeda