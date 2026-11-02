10 Pertanyaan untuk Menentukan Arah Hidup, Bantu Anda Menemukan Tujuan di Fase Quarter-Life Crisis

Ilustrasi seseorang yang sedang berpikir/Pexels
JawaPos.com-Terkadang, banyak orang menjalani hidupnya tanpa tuntunan ataupun arahan dari orang lain.
Mereka selalu berjalan mandiri untuk menemukan tujuan hidup melalui berbagai langkah dan keputusan tidak terduga yang diambil saat masih muda.
Salah satu fase yang hampir dialami saat memasuki usia dewasa adalah quarter life crisis.
Rasa cemas, bingung, dan ragu mengenai arah hidup di masa depan seringkali menghantui.
Mereka kerap mempertanyakan pilihan hidup, pencapaian karir, hubungan asmara, kondisi finansial, sampai tujuan yang akan dicapai kedepan.
Quarter life crisis membuat anda dihadapkan pada tuntutan untuk mengambil keputusan penting mengenai masa depan, meskipun belum sepenuhnya memahami apa yang benar-benar anda inginkan dalam hidup.
Menurut informasi dari laman aconsciousrethink yang dikutip pada (2/11) pada dasarnya, tujuan dan arah bisa anda temukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan pada diri sendiri.
Pertanyaan-pertanyaan berikut dapat menjadi panduan saat anda sedang berada di dalam fase ketidakpastian akibat quarter life crisis. Dengan menjawabnya, anda bisa mulai mengenali keinginan, menentukan prioritas, menetapkan tujuan, dan menemukan arah hidup yang sesungguhnya.
Anda dapat mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan berikut ini saat sedang menghadapi fase quarter-life crisis.
Apa alasan di balik setiap tindakan yang anda lakukan?
Saat anda mengalami pertanyaan dengan tujuan hidup, anda perlu mengetahui dengan jelas alasan di balik setiap tindakan yang akan anda lakukan.
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Jawa Pos
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