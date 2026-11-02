9 Kebiasaan Sehari-Hari yang Menghambat Kesuksesan, Diam-diam Menghalangi Pencapaian Anda

JawaPos.com-Anda mungkin pernah menyadari bahwa sebagian orang jauh lebih mudah dalam mencapai tujuan dibandingkan orang lain.
Bukan hanya soal keberuntungan, keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh kebiasaan sehari-hari yang mereka terapkan.
Selain kebiasaan yang bisa mendorong seseorang meraih kesuksesan, ada pula perilaku yang justru bisa menghambat pencapaian tersebut.
Ironisnya menurut informasi dari laman aconsciousrethink (2/11) kebiasaan tersebut sering kali tidak disadari meskipun kerap dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.
Jika beberapa perilaku terasa familiar, anda perlu merubahnya sebab kebiasaan tersebut dapat menghambat langkah anda dalam mencapai tujuan sampai membuat rencana pencapaian anda tidak berjalan sesuai harapan.
Segera kenali kebiasaan buruk berikut dan perbaiki agar anda memiliki peluang lebih besar untuk meraih kesuksesan.
Multitasking
Multitasking sangat berguna saat dilakukan pada pekerjaan tertentu. Namun, multitasking juga dapat memberikan efek negatif, terutama dalam peningkatan stress sehingga menyebabkan burnout.
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