Baekhyun Bentuk B.ON Entertainment, Jadi CEO dan Siapkan Aktivitas CBX

Baekhyun (x @kchartsmaster)

JawaPos.com - Baekhyun EXO ambil langkah baru dalam perjalanan kariernya dengan mendirikan perusahaan hiburan sendiri.

Kabar tersebut menjadi sorotan setelah penyanyi ini membentuk B.ON Entertainment, sebuah agensi yang dipersiapkan untuk mendukung aktivitasnya bersama Chen dan Xiumin dalam grup CBX.

Berdasarkan laporan media Korea pada 30 Oktober 2026, Baekhyun tercatat menjabat sebagai CEO perusahaan tersebut.

Menurut laporan Soompi, B.ON Entertainment didirikan pada 18 September 2026. Perusahaan itu awalnya mendaftarkan kediaman Baekhyun sebagai alamat kantor, sebelum memindahkan alamat terdaftarnya pada 22 Oktober.

Seorang individu yang sebelumnya menangani manajemen CBX di agensi lama mereka juga dilaporkan bergabung dengan perusahaan baru tersebut.

Perwakilan B.ON Entertainment mengonfirmasi bahwa CBX akan bekerja sama melalui perusahaan itu, meskipun kontrak khusus untuk ketiga anggota belum ditandatangani.

Pihak perusahaan menjelaskan bahwa pembentukan badan usaha diperlukan untuk mengelola pembayaran dari kegiatan seperti acara berskala kecil serta mempertimbangkan urusan perpajakan. Rencana aktivitas yang lebih konkret diperkirakan mulai disiapkan setelah Maret 2027.

Langkah ini muncul di tengah perselisihan kontrak antara CBX dan INB100. Pada September 2026, pengadilan mengabulkan permohonan penangguhan sementara keabsahan kontrak eksklusif mereka.

Putusan tersebut menjadi perkembangan penting bagi ketiga anggota dalam upaya melanjutkan kegiatan secara independen selama proses hukum berlangsung.

CBX, yang terdiri dari Chen, Baekhyun, dan Xiumin, merupakan subunit EXO yang debut pada 2016. Ketiganya dikenal melalui lagu-lagu seperti Hey Mama!, Blooming Day, dan Ka-CHING!.

Pembentukan perusahaan baru ini membuka peluang bagi mereka untuk mengelola kegiatan bersama dengan struktur manajemen yang berbeda, meski detail proyek mendatang masih belum diumumkan.