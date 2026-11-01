Jangan Langsung Cari Camilan! 4 Cara Cerdas Mengatasi Rasa Lapar Saat Tengah Malam

JawaPos.com – Keinginan untuk menyantap makanan ketika malam sudah larut menjadi pengalaman yang cukup sering dialami banyak orang. Tidak sedikit yang akhirnya membuka lemari makanan atau lemari es untuk mencari camilan, mulai dari keripik, biskuit, hingga makanan instan. Kondisi tersebut bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tekanan pikiran, kurang minum, pola makan yang tidak teratur, maupun asupan nutrisi harian yang belum mencukupi. Meski menikmati camilan sesekali bukanlah masalah, kebiasaan makan terlalu dekat dengan waktu tidur dapat menimbulkan rasa tidak nyaman pada sebagian orang. Perut terasa penuh, muncul kembung, bahkan kualitas istirahat bisa terganggu. Untuk mengendalikan kebiasaan tersebut, ada beberapa langkah sederhana yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dilansir dari English Jagran, terdapat empat trik yang bisa dilakukan untuk membantu mengatasi rasa lapar pada malam hari sekaligus menjaga pola makan tetap teratur. Salah satu langkah awal untuk mengendalikan keinginan makan pada malam hari adalah memastikan tubuh memperoleh cairan yang cukup. Pasalnya, rasa haus terkadang dapat disalahartikan sebagai rasa lapar sehingga seseorang terdorong untuk mencari makanan meskipun sebenarnya hanya membutuhkan minum. Karena itu, biasakan mengonsumsi air putih secara teratur sejak pagi hingga malam hari. Jangan menunggu sampai tenggorokan terasa kering untuk memenuhi kebutuhan cairan. Ketika rasa lapar muncul menjelang tidur, cobalah minum air putih terlebih dahulu dan perhatikan apakah sensasi tersebut berkurang. Kebiasaan melewatkan waktu makan dapat membuat tubuh merasa sangat lapar ketika malam tiba. Kondisi ini berpotensi meningkatkan keinginan untuk mengonsumsi makanan dalam jumlah lebih banyak. Untuk menghindarinya, usahakan memiliki jadwal makan yang konsisten setiap hari. Pastikan menu yang dikonsumsi mengandung berbagai nutrisi penting agar kebutuhan tubuh terpenuhi. Pengaturan waktu makan juga perlu diperhatikan. Sebagai contoh, makan siang dapat dilakukan sebelum pukul 14.00, sedangkan makan malam diusahakan selesai sebelum pukul 20.00. Berikan jeda yang cukup di antara waktu makan agar tubuh memiliki kesempatan mencerna makanan dengan baik dan rasa lapar dapat dikendalikan.
1. Penuhi Kebutuhan Cairan Tubuh
2. Terapkan Pola Makan Bergizi dan Teratur
JawaPos.com – Keinginan untuk menyantap makanan ketika malam sudah larut menjadi pengalaman yang cukup sering dialami banyak orang. Tidak sedikit yang akhirnya membuka lemari makanan atau lemari es untuk mencari camilan, mulai dari keripik, biskuit, hingga makanan instan.
Kondisi tersebut bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tekanan pikiran, kurang minum, pola makan yang tidak teratur, maupun asupan nutrisi harian yang belum mencukupi.
Meski menikmati camilan sesekali bukanlah masalah, kebiasaan makan terlalu dekat dengan waktu tidur dapat menimbulkan rasa tidak nyaman pada sebagian orang. Perut terasa penuh, muncul kembung, bahkan kualitas istirahat bisa terganggu.
Untuk mengendalikan kebiasaan tersebut, ada beberapa langkah sederhana yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Dilansir dari English Jagran, terdapat empat trik yang bisa dilakukan untuk membantu mengatasi rasa lapar pada malam hari sekaligus menjaga pola makan tetap teratur.
Salah satu langkah awal untuk mengendalikan keinginan makan pada malam hari adalah memastikan tubuh memperoleh cairan yang cukup.
Pasalnya, rasa haus terkadang dapat disalahartikan sebagai rasa lapar sehingga seseorang terdorong untuk mencari makanan meskipun sebenarnya hanya membutuhkan minum.
Karena itu, biasakan mengonsumsi air putih secara teratur sejak pagi hingga malam hari. Jangan menunggu sampai tenggorokan terasa kering untuk memenuhi kebutuhan cairan.
Ketika rasa lapar muncul menjelang tidur, cobalah minum air putih terlebih dahulu dan perhatikan apakah sensasi tersebut berkurang.
Kebiasaan melewatkan waktu makan dapat membuat tubuh merasa sangat lapar ketika malam tiba. Kondisi ini berpotensi meningkatkan keinginan untuk mengonsumsi makanan dalam jumlah lebih banyak.
Untuk menghindarinya, usahakan memiliki jadwal makan yang konsisten setiap hari. Pastikan menu yang dikonsumsi mengandung berbagai nutrisi penting agar kebutuhan tubuh terpenuhi.
Pengaturan waktu makan juga perlu diperhatikan. Sebagai contoh, makan siang dapat dilakukan sebelum pukul 14.00, sedangkan makan malam diusahakan selesai sebelum pukul 20.00.
Berikan jeda yang cukup di antara waktu makan agar tubuh memiliki kesempatan mencerna makanan dengan baik dan rasa lapar dapat dikendalikan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan
Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council
KPK Geledah Kantor Bea Cukai Semarang dan Kanwil Jateng, Sejumlah Uang Tunai Diamankan
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung
Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten
Prediksi Skor Elversberg vs Mainz 05: Tim Tamu Incar Kemenangan usai Tersingkir dari DFB Pokal
OM WAWES, Guyon Waton, hingga MASDDDHO Putuskan Batal Tampil di RANS Carnival Maguwoharjo
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022