Jangan Langsung Cari Camilan! 4 Cara Cerdas Mengatasi Rasa Lapar Saat Tengah Malam

ilustrasi orang yang makan tengah malam. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Keinginan untuk menyantap makanan ketika malam sudah larut menjadi pengalaman yang cukup sering dialami banyak orang. Tidak sedikit yang akhirnya membuka lemari makanan atau lemari es untuk mencari camilan, mulai dari keripik, biskuit, hingga makanan instan. Kondisi tersebut bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tekanan pikiran, kurang minum, pola makan yang tidak teratur, maupun asupan nutrisi harian yang belum mencukupi. Meski menikmati camilan sesekali bukanlah masalah, kebiasaan makan terlalu dekat dengan waktu tidur dapat menimbulkan rasa tidak nyaman pada sebagian orang. Perut terasa penuh, muncul kembung, bahkan kualitas istirahat bisa terganggu. Untuk mengendalikan kebiasaan tersebut, ada beberapa langkah sederhana yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baca Juga:14 Rekomendasi Kuliner Bakmi Paling Lezat di Surabaya, Sering Diburu Kala Waktu Lapar Dilansir dari English Jagran, terdapat empat trik yang bisa dilakukan untuk membantu mengatasi rasa lapar pada malam hari sekaligus menjaga pola makan tetap teratur. 1. Penuhi Kebutuhan Cairan Tubuh Salah satu langkah awal untuk mengendalikan keinginan makan pada malam hari adalah memastikan tubuh memperoleh cairan yang cukup. Pasalnya, rasa haus terkadang dapat disalahartikan sebagai rasa lapar sehingga seseorang terdorong untuk mencari makanan meskipun sebenarnya hanya membutuhkan minum. Karena itu, biasakan mengonsumsi air putih secara teratur sejak pagi hingga malam hari. Jangan menunggu sampai tenggorokan terasa kering untuk memenuhi kebutuhan cairan. Ketika rasa lapar muncul menjelang tidur, cobalah minum air putih terlebih dahulu dan perhatikan apakah sensasi tersebut berkurang. 2. Terapkan Pola Makan Bergizi dan Teratur Kebiasaan melewatkan waktu makan dapat membuat tubuh merasa sangat lapar ketika malam tiba. Kondisi ini berpotensi meningkatkan keinginan untuk mengonsumsi makanan dalam jumlah lebih banyak. Untuk menghindarinya, usahakan memiliki jadwal makan yang konsisten setiap hari. Pastikan menu yang dikonsumsi mengandung berbagai nutrisi penting agar kebutuhan tubuh terpenuhi. Pengaturan waktu makan juga perlu diperhatikan. Sebagai contoh, makan siang dapat dilakukan sebelum pukul 14.00, sedangkan makan malam diusahakan selesai sebelum pukul 20.00. Berikan jeda yang cukup di antara waktu makan agar tubuh memiliki kesempatan mencerna makanan dengan baik dan rasa lapar dapat dikendalikan.