Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Penulis: Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 2 November 2026 | 04.42 WIB

8 Tips Work Life Balance di Tengah Gempuran Burnout, Tetap Produktif Tanpa Harus Sibuk

Ilustrasi bekerja/Pexels - Image

Ilustrasi bekerja/Pexels

JawaPos.com-Multitasking dan budaya hustle saat ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi beberapa orang.

Hustle culture dan kebiasaan multitasking disebabkan oleh berbagai faktor. Mulai dari persaingan yang semakin ketat, kebutuhan hidup, sampai sulitnya menetapkan batasan antara waktu bekerja dan istirahat. 

Di sisi lain, segala sesuatu yang menunjukkan seseorang sedang memperlambat ritme aktivitasnya kerap dianggap sebagai bentuk tidak produktif dan rasa malas.

Padahal, kebiasaan terus menerus menyibukkan diri juga dapat berdampak pada kesejahteraan mental.

Mulai dari meningkatkan risiko burnout sampai mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan dalam jangka panjang.

Namun, pada faktanya menurut informasi dari laman aconsciousrethink pada (1/11) beberapa orang yang paling produktif justru memiliki cara kerja yang lebih santai.

Mereka yang dianggap produktif adalah seseorang yang mampu menyelesaikan lebih banyak bekerjaan secara efisien tanpa terus-menerus menyibukkan diri. 

Jika anda ingin tetap produktif tanpa mengabaikan keseimbangan antara pekerjaan dan work life balance, ada beberapa kebiasaan yang dapat anda terapkan mulai sekarang.  

Rasa bosan dapat mengaktifkan default mode network pada otak. Jaringan ini berperan penting dalam membentuk proses berpikir kreatif dan mandiri.anda tidak masalah saat harus duduk melamun. Beberapa inovasi besar justru muncul saat seseorang membiarkan pikirannya berkelana.

Pacing merupakan teknik untuk membantuseseorang mengelola tingkat energi dan mencegah kelelahan. Anda perlu mengatur ritme aktivitas dengan lebih baik supaya anda tidak burnout. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jika Kamu Ingin Mengoptimalkan Kemampuanmu dengan Maksimal, Lakukan 6 Strategi Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Jika Kamu Ingin Mengoptimalkan Kemampuanmu dengan Maksimal, Lakukan 6 Strategi Ini Menurut Psikologi

Senin, 2 November 2026 | 04.41 WIB

Jika Kamu Ingin Mengatasi Rasa Takut Dihakimi oleh Orang Lain, Lakukan 7 Cara Efektif Ini - Image
Kepribadian

Jika Kamu Ingin Mengatasi Rasa Takut Dihakimi oleh Orang Lain, Lakukan 7 Cara Efektif Ini

Senin, 2 November 2026 | 04.30 WIB

Tak Harus Takut Pikun! 7 Cara Sederhana Menjaga Otak Tetap Tajam di Usia Senja - Image
Lifestyle

Tak Harus Takut Pikun! 7 Cara Sederhana Menjaga Otak Tetap Tajam di Usia Senja

Senin, 2 November 2026 | 03.04 WIB

Terpopuler

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi - Image
1

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

2

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

3

KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan 

4

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

5

KPK Geledah Kantor Bea Cukai Semarang dan Kanwil Jateng, Sejumlah Uang Tunai Diamankan

6

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

7

Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung

8

Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten

9

Prediksi Skor Elversberg vs Mainz 05: Tim Tamu Incar Kemenangan usai Tersingkir dari DFB Pokal

10

OM WAWES, Guyon Waton, hingga MASDDDHO Putuskan Batal Tampil di RANS Carnival Maguwoharjo

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore