8 Tips Work Life Balance di Tengah Gempuran Burnout, Tetap Produktif Tanpa Harus Sibuk

Ilustrasi bekerja/Pexels
JawaPos.com-Multitasking dan budaya hustle saat ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi beberapa orang.
Hustle culture dan kebiasaan multitasking disebabkan oleh berbagai faktor. Mulai dari persaingan yang semakin ketat, kebutuhan hidup, sampai sulitnya menetapkan batasan antara waktu bekerja dan istirahat.
Di sisi lain, segala sesuatu yang menunjukkan seseorang sedang memperlambat ritme aktivitasnya kerap dianggap sebagai bentuk tidak produktif dan rasa malas.
Padahal, kebiasaan terus menerus menyibukkan diri juga dapat berdampak pada kesejahteraan mental.
Mulai dari meningkatkan risiko burnout sampai mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan dalam jangka panjang.
Namun, pada faktanya menurut informasi dari laman aconsciousrethink pada (1/11) beberapa orang yang paling produktif justru memiliki cara kerja yang lebih santai.
Mereka yang dianggap produktif adalah seseorang yang mampu menyelesaikan lebih banyak bekerjaan secara efisien tanpa terus-menerus menyibukkan diri.
Jika anda ingin tetap produktif tanpa mengabaikan keseimbangan antara pekerjaan dan work life balance, ada beberapa kebiasaan yang dapat anda terapkan mulai sekarang.
Meluangkan waktu untuk diri sendiri
Rasa bosan dapat mengaktifkan default mode network pada otak. Jaringan ini berperan penting dalam membentuk proses berpikir kreatif dan mandiri.anda tidak masalah saat harus duduk melamun. Beberapa inovasi besar justru muncul saat seseorang membiarkan pikirannya berkelana.
Menunda pekerjaan tertentu
Pacing merupakan teknik untuk membantuseseorang mengelola tingkat energi dan mencegah kelelahan. Anda perlu mengatur ritme aktivitas dengan lebih baik supaya anda tidak burnout.
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Jawa Pos
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