Jangan Buru-buru Dibuang! 5 Trik Ampuh Menghilangkan Noda Deodorant di Pakaian

ilustrasi baju yang terkena noda deodorant./Persil.com
JawaPos.com – Pakaian yang bersih dan terawat tentu menjadi salah satu penunjang penampilan. Namun, ada masalah kecil yang kerap membuat baju kesayangan terlihat kurang menarik, yakni munculnya bekas deodorant dan parfum pada kain.
Noda tersebut biasanya terlihat dalam bentuk bercak putih, terutama pada pakaian berwarna gelap. Sementara itu, pada baju putih atau berwarna terang, residu deodorant terkadang meninggalkan bekas kekuningan yang sulit dihilangkan.
Jika tidak segera dibersihkan, sisa kandungan produk yang menempel pada serat kain dapat semakin menumpuk dan membuat pakaian terlihat kusam.
Meski demikian, Anda tidak perlu langsung membawa pakaian ke tempat laundry atau menggantinya dengan yang baru. Ada sejumlah bahan sederhana yang bisa dimanfaatkan untuk membantu mengatasi noda tersebut.
Dilansir dari English Jagran, berikut lima cara praktis membersihkan noda deodorant dan parfum pada pakaian agar tampilannya kembali bersih.
Soda kue menjadi salah satu bahan rumahan yang bisa digunakan untuk membantu membersihkan noda pada pakaian, khususnya kain berwarna putih atau terang.
Caranya cukup mudah. Siapkan empat sendok makan soda kue, kemudian campurkan dengan seperempat cangkir air hangat hingga membentuk pasta dengan tekstur kental.
Setelah itu, aplikasikan pasta tersebut tepat pada bagian pakaian yang terkena noda. Gosok secara perlahan menggunakan sikat berbulu lembut atau ujung jari agar tidak merusak serat kain.
Biarkan selama kurang lebih 30 menit supaya campuran bekerja pada area yang kotor. Jika sudah, bilas menggunakan air bersih hingga tidak ada sisa pasta yang tertinggal.
Lemon tidak hanya dikenal sebagai bahan makanan, tetapi juga kerap dimanfaatkan untuk membantu membersihkan noda pada kain.
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