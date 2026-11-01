Bisa Berujung Bangkrut, Hindari 6 Kesalahan Mengelola Uang yang Sering Dianggap Sepele

ilustrasi kesalahan finansial di usia 30-an yang bisa bikin bangkrut tanpa disadari (Freepik) JawaPos.com – Memiliki kondisi keuangan yang sehat merupakan salah satu bekal penting untuk menghadapi berbagai kebutuhan hidup di masa mendatang. Namun, membangun kestabilan finansial tidak cukup hanya dengan memperoleh penghasilan besar. Cara mengelola uang sehari-hari juga memiliki pengaruh besar terhadap kondisi keuangan seseorang. Sayangnya, masih banyak kebiasaan yang terlihat sederhana, tetapi perlahan dapat menghambat pertumbuhan tabungan dan membuat keuangan menjadi tidak terkendali. Situasi ini perlu mendapat perhatian, terutama bagi mereka yang memasuki usia 30-an. Pada fase tersebut, kebutuhan biasanya semakin beragam, mulai dari biaya rumah tangga, cicilan, kebutuhan keluarga, hingga persiapan masa pensiun. Tanpa perencanaan yang matang, penghasilan yang sebenarnya cukup bisa habis hanya untuk memenuhi kebutuhan rutin dan gaya hidup. Baca Juga:6 Tips Jitu bagi Introvert untuk Memulai Basa-Basi Tanpa Canggung Dilansir dari laman Geediting, terdapat enam kesalahan finansial yang sering dilakukan seseorang ketika memasuki usia 30-an. Jika terus dibiarkan, kebiasaan tersebut berpotensi mengganggu kestabilan ekonomi dalam jangka panjang. 1. Tidak Memiliki Catatan Pengeluaran yang Jelas Salah satu penyebab keuangan sulit berkembang adalah tidak mengetahui secara pasti ke mana uang digunakan setiap bulannya. Pengeluaran kecil sering kali luput dari perhatian. Misalnya, membeli minuman setiap pagi, memesan makanan melalui aplikasi, berlangganan layanan hiburan, hingga berbelanja barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Meskipun nominalnya terlihat ringan, akumulasi pengeluaran tersebut bisa menjadi cukup besar ketika dihitung dalam satu bulan. Kondisi ini membuat seseorang merasa penghasilannya selalu habis tanpa mengetahui penyebab utamanya. Untuk mengatasinya, biasakan mencatat setiap transaksi, termasuk pengeluaran dengan nominal kecil. Pisahkan kebutuhan pokok, kewajiban bulanan, hiburan, dan tabungan agar aliran uang lebih mudah dipantau. Dengan mengetahui pola pengeluaran, kamu bisa menentukan bagian mana yang perlu dikurangi dan dialihkan untuk kebutuhan yang lebih penting. 2. Terus Menunda Kebiasaan Menabung Banyak orang memilih menunggu sampai penghasilannya meningkat sebelum mulai menyisihkan uang. Padahal, menunda kebiasaan menabung justru bisa membuat seseorang semakin sulit membangun dana cadangan. Ketika pendapatan bertambah, pengeluaran sering ikut meningkat karena gaya hidup mulai berubah. Akibatnya, uang tambahan yang seharusnya bisa disimpan justru habis untuk memenuhi keinginan baru.