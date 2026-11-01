Barbie Awliya Desainer Muda Indonesia, Desain Kalung Berlian Eksklusif Presiden Timor Leste

Presiden Timor Leste Jose Ramos-Horta (kiri) bersama desainer Indonesia Barbie Awliya (kanan) saat melakukan pertemuan di Kantor Kepresidenan Timor Leste. (Istimewa).
Kalung tersebut menjadi salah satu karya eksklusif Barbie. Bukan sekadar aksesori pelengkap penampilan, perhiasan itu dirancang untuk merepresentasikan karakter kuat, elegan, sekaligus menambah kewibawaan penggunanya.
Menariknya, desain kalung tersebut berawal dari permintaan langsung Presiden Ramos-Horta yang menginginkan bentuk macan. Tantangan bagi Barbie adalah menerjemahkan karakter hewan kuat tersebut ke dalam desain perhiasan yang tetap terlihat mewah dan berkelas.
Barbie kemudian mengembangkan motif macan dengan detail mata berlian. Perpaduan tersebut menghasilkan desain yang menonjolkan kesan tegas tanpa meninggalkan sentuhan elegan. Dalam proses pembuatannya, Barbie hanya menggunakan material batu alam berupa emas dan berlian.
“Seluruh proses perancangan berlangsung relatif singkat, yakni sekitar satu minggu. Desainnya dibuat secara khusus dan hanya diproduksi satu buah untuk Presiden Ramos-Horta,” cerita Barbie.
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Keistimewaan karya tersebut semakin terasa ketika Presiden Ramos-Horta mengenakannya dalam berbagai kegiatan kenegaraan. Barbie mengaku bangga karena kalung rancangannya itu tidak hanya digunakan dalam satu kesempatan, tetapi juga menjadi bagian dari penampilan Presiden dalam sejumlah agenda penting.
Salah satu momen yang menjadi perhatian adalah ketika Presiden Ramos-Horta melakukan rangkaian kunjungan resmi ke New York pada September 2026, bertepatan dengan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-81.
Dalam rangkaian agenda tersebut, Presiden Ramos-Horta menghadiri sejumlah pertemuan penting dengan tokoh internasional. Di antaranya, pertemuan dengan peraih Nobel Perdamaian Professor Muhammad Yunus pada 21 September 2026, dalam agenda yang membahas 50 tahun perjalanan mikrokredit dan visi Three Zeros, yakni nol kemiskinan, nol pengangguran, serta nol emisi karbon bersih.
Pada tanggal yang sama, Ramos-Horta juga menganugerahkan Medal of the Order of Timor-Leste kepada Professor Babafemi A. Badejo di Misi Tetap Timor-Leste untuk PBB di New York.
Agenda lainnya adalah pertemuan dengan Malala Yousafzai, peraih Nobel Perdamaian sekaligus aktivis pendidikan perempuan. Pertemuan tersebut membahas hak-hak perempuan dan anak perempuan, terutama akses terhadap pendidikan berkualitas dan perlindungan kelompok rentan.
Rangkaian kegiatan itu menjadi salah satu momen penting bagi Barbie. Sebab, karya yang dirancangnya berkesempatan hadir dalam lingkungan diplomasi internasional yang mempertemukan berbagai tokoh dan pemimpin dunia.
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Jawa Pos
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