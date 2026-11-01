Jangan Pernah Mengatakan 5 Kata Ini Jika Kamu Tidak Ingin Menghancurkan Kariermu di Tempat Kerja

seseorang yang menghancurkan kariernya sendiri / foto: Magnific/The Yuri Arcurs Collection

JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa sudah bekerja keras, menyelesaikan banyak tugas, datang tepat waktu, dan berusaha memberikan hasil terbaik, tetapi kariermu seolah tidak mengalami perkembangan? Sementara itu, ada orang lain yang terlihat biasa saja dalam pekerjaannya, tetapi justru mendapatkan kepercayaan dari atasan, kesempatan promosi, dan peluang yang lebih besar.

Mungkin selama ini kita terlalu fokus pada apa yang kita kerjakan, tetapi melupakan sesuatu yang tidak kalah penting: bagaimana kita berkomunikasi.



Di lingkungan profesional, kemampuan berbicara bukan sekadar keterampilan tambahan. Cara seseorang menyampaikan pendapat, merespons kritik, menghadapi tekanan, dan berinteraksi dengan rekan kerja dapat memengaruhi bagaimana dirinya dinilai oleh orang lain.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (31/10), psikologi komunikasi dan perilaku organisasi menunjukkan bahwa kata-kata memiliki peran penting dalam membentuk persepsi. Satu kalimat yang diucapkan tanpa berpikir panjang bisa membuat seseorang terlihat tidak bertanggung jawab, sulit bekerja sama, defensif, atau bahkan tidak memiliki kemauan untuk berkembang.



Tentu saja, satu ucapan tidak otomatis menghancurkan seluruh perjalanan karier seseorang. Namun, kebiasaan menggunakan ungkapan tertentu secara berulang dapat membentuk reputasi profesional yang kurang baik.



Karena itulah, ada lima ungkapan yang sebaiknya kamu hindari di tempat kerja, terutama jika kamu ingin membangun kepercayaan, dihargai, dan memiliki masa depan karier yang lebih baik.



Mari kita bahas satu per satu.



1. "Itu Bukan Tugas Saya"



Kalimat pertama yang perlu kamu hindari adalah, "Itu bukan tugas saya."



Sekilas, kalimat ini mungkin terdengar masuk akal. Setiap karyawan memang memiliki tanggung jawab dan batas pekerjaan masing-masing. Tidak semua pekerjaan harus diterima begitu saja, apalagi jika tugas tersebut berada di luar tanggung jawab utama.



Namun, masalahnya bukan terletak pada keinginan untuk menjaga batas profesional. Masalahnya adalah bagaimana kamu menyampaikan penolakan tersebut.



Ketika seseorang terlalu sering mengatakan bahwa suatu pekerjaan bukan tanggung jawabnya, orang lain bisa menangkap kesan bahwa dirinya hanya bersedia bekerja sesuai daftar tugas tanpa mempertimbangkan kebutuhan tim.



Dalam psikologi organisasi, perilaku seperti membantu rekan kerja, menunjukkan inisiatif, dan bersedia berkontribusi terhadap tujuan bersama sering dikaitkan dengan konsep organizational citizenship behavior.



Konsep ini menggambarkan perilaku sukarela yang membantu organisasi berjalan lebih efektif, meskipun tidak selalu tercantum secara langsung dalam deskripsi pekerjaan.



Orang yang menunjukkan perilaku tersebut sering dipandang sebagai rekan kerja yang kooperatif dan dapat diandalkan.



Bayangkan situasi berikut.



Seorang rekan kerja sedang menghadapi masalah menjelang tenggat waktu. Ia meminta bantuan karena pekerjaannya belum selesai. Kamu sebenarnya memiliki kemampuan untuk membantu, tetapi langsung menjawab, "Itu bukan tugas saya."



Secara teknis, mungkin kamu tidak salah. Akan tetapi, jawaban tersebut bisa membuat orang lain merasa bahwa kamu tidak peduli terhadap keberhasilan tim.



Lalu, bagaimana sebaiknya?



Cobalah mengganti kalimat tersebut dengan:



"Saya bisa membantu, tetapi mari kita lihat prioritas pekerjaan saya terlebih dahulu."



Atau:



"Saya belum pernah menangani bagian itu, tetapi saya bisa mencoba membantu sesuai kemampuan."



Perbedaan kalimat ini sangat besar. Kamu tetap memiliki batasan, tetapi tidak menciptakan kesan bahwa kamu menolak bekerja sama.



Ingat, menjadi profesional bukan berarti harus mengerjakan semua hal. Profesional berarti mampu membedakan kapan harus membantu, kapan harus menetapkan batas, dan bagaimana menyampaikan keduanya dengan bijaksana.



2. "Saya Tidak Bisa"



Ungkapan kedua yang perlu kamu waspadai adalah, "Saya tidak bisa."



Mengapa kalimat sederhana ini dapat memengaruhi perkembangan karier?



Karena dalam lingkungan kerja, kemampuan seseorang tidak hanya dinilai berdasarkan apa yang sudah dikuasainya, tetapi juga berdasarkan kesediaannya untuk belajar.



Ketika atasan memberikan tugas baru, mungkin kamu merasa belum memiliki keterampilan yang cukup. Kamu takut melakukan kesalahan, takut hasilnya tidak sesuai harapan, atau khawatir dianggap tidak kompeten.



Akhirnya, respons pertama yang keluar adalah, "Saya tidak bisa."



Padahal, belum tentu kamu benar-benar tidak mampu. Bisa jadi kamu hanya belum pernah mencobanya.



Dalam psikologi, terdapat konsep growth mindset yang dipopulerkan oleh psikolog Carol Dweck. Konsep ini menjelaskan bahwa kemampuan dan keterampilan dapat dikembangkan melalui pembelajaran, usaha, strategi, dan pengalaman.



Orang dengan pola pikir berkembang cenderung melihat tantangan sebagai kesempatan untuk meningkatkan kemampuan, bukan semata-mata sebagai ancaman terhadap harga diri.



Sebaliknya, jika seseorang terus-menerus menganggap ketidakmampuan saat ini sebagai batas permanen, ia berisiko kehilangan banyak kesempatan untuk berkembang.



Misalnya, atasan meminta kamu mempelajari perangkat lunak baru yang belum pernah digunakan sebelumnya.



Kamu bisa menjawab:



"Saya tidak bisa menggunakan aplikasi itu."



Atau kamu dapat mengatakan:



"Saya belum menguasai aplikasi tersebut, tetapi saya bersedia mempelajarinya. Apakah ada panduan yang bisa saya gunakan?"



Kalimat kedua menunjukkan sesuatu yang jauh lebih positif.



Kamu jujur mengenai keterbatasan, tetapi juga memperlihatkan kemauan untuk berkembang.



Perlu diingat, bukan berarti kamu harus menerima semua tugas yang berada di luar kemampuanmu. Jika tugas tersebut membutuhkan keahlian khusus, sumber daya, atau pelatihan yang belum tersedia, kamu berhak menyampaikannya.



Namun, jangan biarkan rasa takut membuatmu menutup pintu kesempatan sebelum mencoba.



Terkadang, kesempatan terbesar dalam karier justru datang dari pekerjaan yang awalnya terasa sulit.



3. "Itu Bukan Salah Saya"



Kalimat ketiga adalah salah satu ungkapan yang paling berbahaya ketika seseorang menghadapi masalah di tempat kerja.



"Itu bukan salah saya."



Ketika sesuatu berjalan tidak sesuai rencana, manusia secara alami cenderung ingin melindungi dirinya sendiri. Kita tidak ingin disalahkan, dipermalukan, atau dianggap tidak kompeten.



Karena itu, ketika terjadi kesalahan, sebagian orang langsung mencari cara untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.



Padahal, kebiasaan terlalu cepat membela diri dapat menciptakan kesan bahwa seseorang lebih mementingkan perlindungan ego daripada penyelesaian masalah.



Dalam psikologi sosial terdapat konsep self-serving bias, yaitu kecenderungan seseorang mengaitkan keberhasilan dengan faktor internal, tetapi menghubungkan kegagalan dengan faktor eksternal.



Contohnya, ketika berhasil menyelesaikan proyek, seseorang mungkin mengatakan bahwa keberhasilan itu terjadi karena kemampuannya sendiri.



Namun, ketika proyek gagal, ia langsung menyalahkan keadaan, rekan kerja, atau sistem perusahaan.



Pola seperti ini dapat menghambat proses evaluasi diri.



Di tempat kerja, orang yang dipercaya bukan berarti orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Justru, orang yang dapat dipercaya adalah mereka yang mampu menghadapi kesalahan secara dewasa.



Bayangkan kamu mengirim laporan dengan beberapa data yang ternyata tidak akurat.



Ketika atasan menanyakan masalah tersebut, kamu langsung berkata:



"Itu bukan salah saya. Data dari bagian lain memang sudah seperti itu."



Mungkin ada benarnya. Namun, jawaban tersebut belum menunjukkan bagaimana kamu akan menyelesaikan persoalan.



Cobalah menggunakan pendekatan berbeda:



"Terima kasih sudah memberi tahu. Saya akan memeriksa kembali sumber datanya dan berkoordinasi dengan bagian terkait agar kesalahan ini bisa diperbaiki."



Jika memang ada faktor di luar kendalimu, kamu tetap bisa menjelaskannya dengan tenang.



Misalnya:



"Kesalahan ini terjadi karena data awal yang saya terima belum diperbarui. Saya akan memastikan proses verifikasi dilakukan sebelum laporan berikutnya dikirim."



Perhatikan bahwa kamu tidak harus mengakui kesalahan yang bukan tanggung jawabmu. Kamu hanya perlu menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mencari solusi.



Inilah salah satu ciri kedewasaan profesional.



Orang yang mampu menghadapi masalah tanpa terus-menerus mencari kambing hitam biasanya lebih mudah mendapatkan kepercayaan dalam lingkungan kerja.



4. "Saya Tidak Peduli"



Ungkapan keempat yang sebaiknya tidak kamu biasakan adalah, "Saya tidak peduli."



Mungkin kamu pernah merasa sangat lelah menghadapi konflik di kantor. Ada rekan kerja yang sulit diajak bekerja sama, keputusan atasan yang tidak sesuai harapan, atau kebijakan perusahaan yang menurutmu tidak masuk akal.



Dalam situasi seperti itu, mengatakan "Saya tidak peduli" mungkin terasa seperti cara paling mudah untuk menunjukkan bahwa kamu sudah tidak ingin terlibat.



Namun, dalam komunikasi profesional, ungkapan tersebut dapat memberikan kesan bahwa kamu tidak memiliki kepedulian terhadap tanggung jawab bersama.



Psikologi hubungan interpersonal menjelaskan bahwa manusia membangun kepercayaan melalui berbagai sinyal komunikasi, termasuk perhatian, respons, empati, dan kesediaan mendengarkan.



Di tempat kerja, sikap peduli tidak berarti harus menyukai semua orang atau menyetujui setiap keputusan.



Kamu boleh tidak setuju. Kamu boleh mengkritik kebijakan. Kamu bahkan boleh merasa kecewa terhadap keputusan tertentu.



Namun, menyampaikan ketidaksetujuan dengan cara yang konstruktif jauh lebih bermanfaat daripada menunjukkan ketidakpedulian.



Misalnya, ketika tim sedang mendiskusikan strategi baru, kamu mungkin tidak setuju dengan keputusan yang diambil.



Daripada berkata:



"Saya tidak peduli. Terserah kalian saja."



Kamu bisa mengatakan:



"Saya memiliki pandangan yang berbeda. Menurut saya, ada beberapa risiko yang perlu kita pertimbangkan sebelum mengambil keputusan."



Atau ketika beban kerja terlalu berat:



"Saya ingin tetap berkontribusi, tetapi saya khawatir hasilnya tidak maksimal jika semua pekerjaan harus diselesaikan dalam waktu bersamaan."



Dengan cara ini, kamu tetap menyampaikan perasaan dan pendapat tanpa merusak komunikasi.



Satu hal yang perlu dipahami adalah bahwa kepedulian profesional juga harus memiliki batas.



Jangan sampai keinginan untuk dianggap peduli membuatmu terus-menerus mengorbankan kesehatan, waktu pribadi, dan kebutuhanmu sendiri.



Kamu tidak harus menyelesaikan semua masalah di kantor. Namun, kamu tetap perlu menjaga cara berkomunikasi agar perbedaan pendapat tidak berubah menjadi konflik yang tidak perlu.



5. "Terserah"



Kata terakhir yang perlu kamu perhatikan adalah, "Terserah."



Kata ini terlihat sederhana. Bahkan, dalam percakapan sehari-hari, banyak orang menggunakannya tanpa bermaksud buruk.



Namun, dalam situasi profesional, kata "terserah" dapat memiliki makna yang berbeda tergantung pada nada suara, ekspresi, dan konteks pembicaraan.



Ketika diucapkan dengan nada tidak peduli, kata tersebut dapat ditafsirkan sebagai tanda kurangnya keterlibatan, ketidakmampuan mengambil keputusan, atau sikap pasif-agresif.



Bayangkan atasan bertanya kepada anggota tim mengenai dua pilihan strategi untuk menyelesaikan proyek.



Alih-alih memberikan pertimbangan, seseorang menjawab:



"Terserah, saya ikut saja."



Mungkin ia menganggap jawaban tersebut sebagai bentuk fleksibilitas.



Namun, jika terus dilakukan, orang lain bisa merasa bahwa dirinya tidak memiliki inisiatif atau tidak mau memberikan kontribusi pemikiran.



Dalam dunia kerja, kemampuan mengambil keputusan dan menyampaikan pendapat merupakan bagian penting dari komunikasi profesional.



Kamu tidak harus selalu memiliki jawaban terbaik. Namun, kamu perlu menunjukkan bahwa kamu bersedia berpikir dan memberikan pertimbangan.



Misalnya, daripada mengatakan "Terserah", kamu bisa mengatakan:



"Saya lebih memilih pilihan pertama karena menurut saya lebih efisien."



Jika memang tidak memiliki preferensi:



"Saya bisa mengikuti kedua pilihan tersebut. Namun, saya melihat pilihan kedua memiliki risiko yang lebih kecil."



Atau:



"Saya setuju mengikuti keputusan tim, selama kita sudah mempertimbangkan dampaknya terhadap tenggat waktu."



Dengan begitu, kamu menunjukkan sikap terbuka tanpa kehilangan kemampuan untuk berpikir secara mandiri.



Ingat, menjadi orang yang mudah diajak bekerja sama bukan berarti harus selalu mengikuti keputusan orang lain tanpa pertimbangan.



Orang yang profesional mampu mendengarkan, memberikan masukan, dan menerima keputusan bersama dengan sikap dewasa.



Mengapa Kata-Kata Sederhana Bisa Memengaruhi Karier?



Mungkin kamu bertanya-tanya, apakah benar hanya karena lima ungkapan tersebut seseorang bisa kehilangan kesempatan dalam pekerjaannya?



Jawabannya tidak sesederhana itu.



Tidak ada satu kata yang secara otomatis menghancurkan karier seseorang. Penilaian profesional terbentuk dari banyak faktor, termasuk kemampuan, konsistensi, kualitas pekerjaan, integritas, pengalaman, dan hubungan interpersonal.



Namun, komunikasi memiliki peran penting karena manusia tidak hanya menilai orang lain berdasarkan hasil pekerjaannya. Mereka juga memperhatikan bagaimana seseorang bersikap selama proses bekerja.



Ada beberapa alasan mengapa kebiasaan berkomunikasi perlu diperhatikan.



Pertama, kata-kata membentuk persepsi.



Ketika kamu berulang kali menunjukkan sikap defensif, orang lain mungkin mulai menganggapmu sulit menerima masukan. Sebaliknya, komunikasi yang terbuka dapat membantu membangun reputasi sebagai seseorang yang dapat diajak berdiskusi.



Kedua, komunikasi memengaruhi kepercayaan.



Kepercayaan tidak hanya dibangun melalui janji, tetapi juga melalui tindakan dan konsistensi. Ketika kamu mampu menyampaikan masalah dengan jujur serta menawarkan solusi, orang lain memiliki alasan lebih kuat untuk mempercayaimu.



Ketiga, komunikasi menentukan kualitas kerja sama.



Tidak ada organisasi yang benar-benar berjalan hanya dengan mengandalkan kemampuan individu. Sebagian besar pekerjaan membutuhkan koordinasi, pertukaran informasi, dan penyelesaian masalah bersama.



Seseorang yang memiliki kemampuan teknis tinggi tetapi terus-menerus menciptakan konflik komunikasi dapat mengalami kesulitan dalam bekerja sama.



Keempat, komunikasi memperlihatkan kedewasaan emosional.



Cara seseorang merespons kritik, menghadapi tekanan, dan menyampaikan ketidaksetujuan dapat memberikan gambaran mengenai kemampuannya mengelola emosi.



Kamu tidak harus selalu tenang dalam setiap situasi. Kamu juga boleh merasa kecewa atau marah. Namun, belajar mengendalikan respons sebelum berbicara merupakan keterampilan yang sangat berharga.



Cara Membangun Komunikasi yang Membuat Karier Lebih Berkembang



Setelah memahami lima ungkapan tersebut, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara membangun kebiasaan komunikasi yang lebih baik?



Berikut beberapa prinsip sederhana yang dapat kamu terapkan mulai sekarang.



1. Berpikir Sebelum Berbicara



Tidak semua hal yang muncul dalam pikiran harus langsung diucapkan.



Ketika sedang marah, kecewa, atau merasa tidak dihargai, berikan dirimu waktu untuk berpikir.



Tanyakan kepada diri sendiri:



Apakah kalimat ini akan membantu menyelesaikan masalah?



Apakah cara saya menyampaikannya sudah tepat?



Apakah ada cara yang lebih baik untuk menyampaikan maksud yang sama?



Kebiasaan sederhana ini dapat mencegah banyak konflik yang sebenarnya tidak perlu terjadi.



2. Belajar Menerima Kritik



Kritik memang tidak selalu menyenangkan. Terlebih jika disampaikan ketika kamu merasa sudah bekerja keras.



Namun, jangan langsung menganggap setiap kritik sebagai serangan pribadi.



Cobalah membedakan antara kritik terhadap hasil pekerjaan dan penilaian terhadap harga dirimu.



Jika kritik tersebut masuk akal, gunakan sebagai bahan evaluasi. Jika kritik disampaikan secara tidak tepat, kamu tetap dapat meminta penjelasan dengan sopan.



Misalnya:



"Terima kasih atas masukannya. Bisa dijelaskan bagian mana yang perlu saya perbaiki agar hasil berikutnya lebih baik?"



3. Berani Mengakui Keterbatasan



Orang yang profesional bukan orang yang mengetahui segala hal.



Justru, kemampuan mengenali keterbatasan merupakan bagian penting dari pengembangan diri.



Jangan berpura-pura memahami sesuatu hanya karena takut terlihat kurang kompeten.



Lebih baik mengatakan bahwa kamu membutuhkan penjelasan tambahan daripada membuat kesalahan karena memaksakan diri.



Kejujuran seperti ini dapat membantu membangun kepercayaan.



4. Fokus pada Solusi, Bukan Sekadar Masalah



Ketika menghadapi hambatan, jangan berhenti pada penjelasan mengenai apa yang salah.



Cobalah memikirkan langkah berikutnya.



Misalnya, jika sebuah proyek mengalami keterlambatan, sampaikan penyebabnya sekaligus alternatif penyelesaiannya.



Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa kamu tidak hanya memahami masalah, tetapi juga bersedia mengambil bagian dalam proses perbaikan.



5. Tetapkan Batasan dengan Cara yang Sehat



Menjadi karyawan yang baik bukan berarti harus selalu mengatakan iya.



Kamu berhak menolak pekerjaan yang tidak realistis, meminta prioritas yang jelas, dan menyampaikan bahwa kapasitasmu sudah penuh.



Namun, lakukan dengan bahasa yang profesional.



Contohnya:



"Saat ini saya sedang menyelesaikan dua pekerjaan dengan tenggat waktu yang berdekatan. Jika tugas baru ini menjadi prioritas, pekerjaan mana yang sebaiknya saya dahulukan?"



Kalimat tersebut menunjukkan bahwa kamu memahami tanggung jawab sekaligus mampu mengelola kapasitas kerja.



Jangan Mengorbankan Harga Diri Demi Menyenangkan Semua Orang



Ada satu hal penting yang sering dilupakan ketika membahas komunikasi di tempat kerja.



Menjaga ucapan bukan berarti harus menjadi orang yang selalu menyenangkan semua orang.



Kamu tidak perlu takut menyampaikan pendapat. Kamu tidak harus selalu menyetujui atasan. Kamu juga tidak wajib menerima perlakuan yang tidak adil hanya demi mempertahankan reputasi profesional.



Justru, komunikasi yang sehat membutuhkan keberanian untuk mengatakan sesuatu yang mungkin tidak ingin didengar orang lain, tetapi memang perlu disampaikan.



Jika atasan memberikan tugas yang tidak masuk akal, kamu boleh mempertanyakan prioritasnya.



Jika rekan kerja mengambil keuntungan dari pekerjaanmu, kamu berhak menetapkan batas.



Jika terjadi perlakuan tidak pantas, kamu boleh menyampaikan keberatan melalui jalur yang tepat.



Perbedaannya terletak pada cara kamu menyampaikan pesan tersebut.



Sikap tegas tidak sama dengan kasar. Bersikap sopan tidak berarti lemah. Menjaga hubungan profesional juga tidak berarti harus mengorbankan prinsip pribadi.



Kamu bisa menjadi seseorang yang ramah sekaligus tegas, terbuka sekaligus memiliki batasan, dan kooperatif tanpa harus kehilangan pendirian.



Kesimpulan: Karier Tidak Hanya Dibangun dari Apa yang Kamu Kerjakan, tetapi Juga dari Cara Kamu Berkomunikasi



Pada akhirnya, perjalanan karier bukan hanya tentang seberapa banyak pekerjaan yang mampu kamu selesaikan.



Karier juga berkaitan dengan bagaimana kamu membangun kepercayaan, menghadapi tantangan, menjalin hubungan profesional, dan menunjukkan kedewasaan dalam berbagai situasi.



Lima ungkapan yang perlu kamu perhatikan adalah:



"Itu bukan tugas saya."



"Saya tidak bisa."



"Itu bukan salah saya."



"Saya tidak peduli."



"Terserah."



Bukan berarti kamu dilarang mengucapkan kata-kata tersebut dalam segala keadaan. Konteks tetap penting. Terkadang, menolak tugas memang diperlukan. Terkadang, kamu memang belum mampu melakukan sesuatu. Dan terkadang, kamu memang tidak perlu terlibat dalam persoalan tertentu.



Yang perlu dihindari adalah menjadikan ungkapan tersebut sebagai respons otomatis tanpa mempertimbangkan dampaknya.



Mulailah membiasakan diri untuk berbicara dengan lebih jelas, bertanggung jawab, terbuka, dan konstruktif.



Jangan hanya berusaha menjadi karyawan yang paling sibuk. Berusahalah menjadi pribadi yang bisa dipercaya, mampu bekerja sama, dan terus berkembang.



Sebab, kemampuan teknis mungkin membuatmu mendapatkan pekerjaan, tetapi kemampuan berkomunikasi, mengelola emosi, dan membangun hubungan profesional dapat membantumu mempertahankan serta mengembangkan karier.



Ingat, terkadang bukan pekerjaanmu yang membuat orang lain meragukan kemampuanmu, melainkan cara kamu merespons situasi ketika pekerjaan tidak berjalan sesuai harapan.



