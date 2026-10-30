Kenapa Suka Hilang Gairah? Ini 5 Alasan Utamanya Menurut Terapis!

Hilang Gairah Cinta dalam Hubungan dengan Cepat./Pexels.
JawaPos.com - Sebagian besar orang mendambakan keintiman, gairah, dan koneksi mendalam dalam hubungan, namun tidak sedikit pula yang merasa terjebak saat hasrat tersebut mendadak surut.
Berdasarkan pengalaman menangani klien selama dua dekade, seorang terapis seks mengungkapkan bahwa hilangnya keinginan untuk berhubungan intim sering kali disebabkan oleh hambatan mental dan kelelahan fisik yang terabaikan.
Menemukan kembali kehidupan seks yang memuaskan memerlukan pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor tersembunyi yang selama ini memblokir aliran hasrat alami di dalam diri.
Seperti dikutip dari YourTango, mengenali akar permasalahan ini menjadi langkah awal yang paling krusial untuk memulihkan kembali keintiman bersama pasangan tanpa tekanan performa.
Berikut adalah rincian lima alasan utama mengapa seseorang bisa kehilangan gairah untuk berhubungan seks menurut penjelasan terapis seks.
1. Terputus dari Sumber Keinginan Alami Akibat Stres
Keinginan bukanlah sebuah saklar lampu yang bisa dinyalakan secara instan, melainkan sebuah arus energi fisik dan emosional yang mengalir di dalam diri.
Arus tersebut kerap terganggu ketika seseorang terus-menerus dilanda stres, kelelahan, atau terlalu sibuk memenuhi kebutuhan orang lain.
Ketika seseorang kehilangan kontak dengan hal-hal yang membuat mereka merasa hidup, hasrat tidak serta-merta hilang sepenuhnya melainkan terkubur di bawah tumpukan beban harian.
Mengembalikan kepekaan tubuh melalui identifikasi hal-hal kecil yang membangkitkan sensasi positif dapat membantu menyalakan kembali api gairah secara perlahan.
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