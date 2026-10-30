7 Alasan Mengapa Bertanya “Apa yang Harus Saya Lakukan?” Jarang Membantu Menurut Psikologi

seseorang yang bingung harus melakukan apa di kantor. (Magnific)

JawaPos.com - Pernahkah kamu berada dalam situasi ketika hidup terasa membingungkan, pekerjaan menumpuk, hubungan dengan orang lain menjadi rumit, atau masa depan tampak tidak pasti? Dalam keadaan seperti itu, salah satu pertanyaan yang paling sering muncul di dalam pikiran adalah: “Apa yang harus saya lakukan?”



Pertanyaan ini terdengar logis. Ketika menghadapi masalah, kita ingin menemukan solusi. Ketika merasa tersesat, kita ingin mengetahui arah. Dan ketika tidak yakin dengan keputusan yang harus diambil, kita berharap seseorang dapat memberi jawaban yang membuat semuanya terasa lebih mudah.



Namun, ada sebuah paradoks dalam psikologi manusia: semakin keras kita berusaha menemukan jawaban yang sempurna tentang apa yang harus dilakukan, semakin sulit kita terkadang mengambil tindakan nyata.



Kita terus berpikir, mempertimbangkan berbagai kemungkinan, meminta pendapat orang lain, membaca buku pengembangan diri, menonton video motivasi, atau mencari nasihat dari orang-orang yang dianggap lebih berpengalaman. Kita merasa sedang berusaha menyelesaikan masalah, padahal dalam banyak kasus, kita hanya berputar-putar di dalam pikiran sendiri.



Bukan berarti pertanyaan “Apa yang harus saya lakukan?” selalu salah. Dalam situasi tertentu, pertanyaan tersebut sangat berguna, terutama ketika kita membutuhkan instruksi yang jelas, menghadapi risiko keselamatan, atau belum memiliki pengetahuan yang diperlukan.



Masalahnya muncul ketika pertanyaan itu menjadi satu-satunya cara kita menghadapi ketidakpastian. Kita menunggu jawaban yang meyakinkan sebelum mulai bertindak, seolah-olah kita harus mengetahui seluruh perjalanan sebelum mengambil langkah pertama.



Padahal, psikologi menunjukkan bahwa perubahan perilaku tidak hanya bergantung pada kemampuan menemukan jawaban. Perubahan juga dipengaruhi oleh cara kita memandang masalah, kemampuan mengelola emosi, keberanian menghadapi ketidakpastian, dan kesediaan untuk belajar melalui pengalaman.



Lalu, mengapa pertanyaan “Apa yang harus saya lakukan?” sering kali tidak membantu, bahkan dapat membuat kita semakin sulit bergerak?



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (29/10), terdapat tujuh penjelasan dari sudut pandang psikologi.



1. Pertanyaan Ini Membuat Kita Terjebak dalam Analisis Tanpa Akhir



Salah satu hambatan terbesar dalam mengambil keputusan adalah kecenderungan untuk berpikir terlalu banyak tanpa menghasilkan tindakan yang berarti.



Dalam psikologi, fenomena ini berkaitan dengan overthinking dan rumination, yaitu pola berpikir berulang yang terus berputar di sekitar masalah, kekhawatiran, atau pengalaman negatif.



Bayangkan seseorang yang ingin mengubah hidupnya. Ia merasa pekerjaannya tidak berkembang, ingin mempelajari keterampilan baru, dan berharap memiliki kehidupan yang lebih baik.



Ia mulai bertanya, “Apa yang harus saya lakukan?”



Kemudian, berbagai kemungkinan bermunculan. Apakah ia harus mencari pekerjaan baru? Mengikuti kursus? Memulai bisnis? Melanjutkan pendidikan? Atau mungkin menunggu sampai keadaan lebih stabil?



Setiap pilihan memunculkan pertanyaan baru. Jika memilih pekerjaan baru, bagaimana jika gagal? Jika memulai bisnis, bagaimana jika kehilangan uang? Jika mengikuti kursus, bagaimana jika keterampilan itu tidak berguna?



Akhirnya, ia menghabiskan waktu berhari-hari untuk mempertimbangkan berbagai kemungkinan tanpa benar-benar mencoba satu pun.



Ia merasa sedang membuat persiapan, tetapi sesungguhnya ia mungkin sedang terjebak dalam siklus analisis yang tidak menghasilkan kemajuan.



Mengapa ini terjadi?



Otak manusia menyukai kepastian. Ketika menghadapi situasi yang tidak jelas, kita berusaha mengurangi ketidakpastian dengan mengumpulkan informasi dan memikirkan berbagai skenario.



Namun, tidak semua masalah dapat diselesaikan hanya melalui pemikiran. Sebagian masalah membutuhkan informasi yang hanya bisa diperoleh melalui pengalaman langsung.



Kamu tidak dapat mengetahui secara pasti apakah sebuah metode belajar cocok untukmu sebelum mencobanya. Kamu juga tidak dapat sepenuhnya mengetahui apakah sebuah ide bisnis memiliki potensi sebelum mengujinya dalam kondisi nyata.



Penelitian mengenai rumination menunjukkan bahwa pemikiran berulang yang berfokus pada masalah tanpa bergerak menuju pemecahan masalah yang konkret dapat mempertahankan tekanan emosional dan menghambat tindakan.



Dengan kata lain, berpikir tentang solusi tidak selalu sama dengan bergerak menuju solusi.



Apa yang sebaiknya dilakukan?



Daripada terus bertanya, “Apa yang harus saya lakukan?”, cobalah mengubah pertanyaan menjadi:



Apa satu langkah kecil yang bisa saya lakukan hari ini?



Informasi apa yang belum saya miliki, dan bagaimana cara mendapatkannya?



Apa yang bisa saya uji dalam waktu 15 atau 30 menit?



Misalnya, jika kamu ingin belajar bahasa baru, kamu tidak perlu langsung menemukan metode belajar terbaik di dunia. Kamu bisa mulai dengan mempelajari sepuluh kosakata, mendengarkan percakapan sederhana, atau berbicara selama lima menit.



Setelah melakukannya, kamu memiliki sesuatu yang lebih berharga daripada sekadar teori: pengalaman yang dapat dievaluasi.



Tujuannya bukan berhenti berpikir. Tujuannya adalah memastikan bahwa pemikiranmu membantu tindakan, bukan menggantikannya.



2. Pertanyaan Ini Sering Membuat Kita Menunggu Kepastian yang Tidak Akan Pernah Sempurna



Banyak orang tidak benar-benar kekurangan pilihan. Mereka kesulitan memilih karena ingin memastikan bahwa pilihan mereka adalah pilihan yang benar.



Mereka ingin mengetahui bahwa keputusan yang diambil tidak akan menimbulkan penyesalan, tidak akan menyebabkan kegagalan, dan tidak akan membuang waktu.



Akibatnya, mereka terus mencari jawaban yang paling aman.



Mereka bertanya kepada teman, membaca pengalaman orang lain, menonton video, mencari pendapat ahli, lalu membandingkan semua informasi tersebut. Namun, semakin banyak informasi yang diperoleh, semakin banyak pula kemungkinan yang harus dipertimbangkan.



Pada akhirnya, mereka justru semakin bingung.



Dalam psikologi, kecenderungan ini dapat berkaitan dengan intolerance of uncertainty, atau kesulitan menerima ketidakpastian. Pada tingkat tertentu, ketidakpastian merupakan bagian normal dari kehidupan. Akan tetapi, ketika seseorang sangat tidak nyaman dengannya, ia dapat berusaha menghilangkan setiap keraguan sebelum bersedia bertindak.



Masalahnya, kehidupan jarang memberikan jaminan semacam itu.



Kita tidak selalu mengetahui apakah pekerjaan yang dipilih akan membawa kebahagiaan. Kita tidak dapat memastikan apakah keterampilan yang sedang dipelajari akan menghasilkan peluang besar. Bahkan keputusan yang dipertimbangkan dengan sangat matang tetap dapat menghasilkan sesuatu yang tidak terduga.



Kepastian sering kali datang setelah tindakan



Bayangkan seseorang yang ingin menulis buku, tetapi terus bertanya bagaimana cara menulis buku yang bagus.



Ia membaca teori menulis, mempelajari struktur cerita, mencari teknik membangun karakter, dan membandingkan berbagai metode produktivitas.



Semua itu dapat bermanfaat. Namun, jika ia tidak pernah menulis satu halaman pun, ia tidak akan mendapatkan informasi penting mengenai kemampuan, kebiasaan, dan tantangan pribadinya sebagai penulis.



Setelah mulai menulis, ia baru mengetahui bagian mana yang sulit, metode mana yang cocok, dan keterampilan apa yang perlu diperbaiki.



Artinya, sebagian kepastian tidak bisa diperoleh sebelum bertindak. Kepastian tersebut justru dibangun melalui tindakan dan evaluasi.



Belajar menerima ketidakpastian



Cobalah mengganti pertanyaan “Apa yang harus saya lakukan agar tidak salah?” dengan:



“Pilihan mana yang paling masuk akal berdasarkan informasi yang saya miliki sekarang?”



Pertanyaan ini mengubah standar keberhasilan. Kamu tidak lagi menuntut diri sendiri untuk mengetahui masa depan. Kamu hanya perlu membuat keputusan yang cukup baik berdasarkan keadaan saat ini.



Jika keputusan tersebut menghasilkan informasi baru, kamu dapat memperbaikinya.



Tentu saja, keputusan besar yang menyangkut kesehatan, keselamatan, hukum, atau keuangan membutuhkan pertimbangan dan bantuan profesional yang memadai. Prinsip bertindak di tengah ketidakpastian bukan berarti bertindak secara gegabah.



Intinya adalah memahami bahwa tidak semua keraguan harus dihilangkan sebelum langkah pertama diambil.



3. Pertanyaan Ini Dapat Membuat Kita Terlalu Bergantung pada Jawaban Orang Lain



Meminta nasihat merupakan hal yang wajar. Orang lain mungkin memiliki pengalaman, pengetahuan, dan sudut pandang yang tidak kita miliki.



Namun, ada perbedaan antara meminta masukan untuk memperjelas keputusan dan menyerahkan seluruh tanggung jawab keputusan kepada orang lain.



Ketika kita terus-menerus bertanya, “Apa yang harus saya lakukan?”, kita berisiko memperlakukan orang lain sebagai sumber jawaban utama bagi kehidupan kita.



Kita ingin seseorang memberi tahu pekerjaan apa yang harus dipilih, hubungan seperti apa yang harus dipertahankan, keterampilan apa yang harus dipelajari, atau jalan hidup mana yang paling tepat.



Pada awalnya, hal ini mungkin membuat kita merasa lebih tenang. Beban keputusan seolah-olah berkurang karena ada orang lain yang memberikan arahan.



Namun, jika pola tersebut terus berulang, kita bisa semakin meragukan kemampuan sendiri untuk membuat keputusan.



Hubungannya dengan psikologi otonomi



Dalam Self-Determination Theory, yang dikembangkan antara lain oleh Edward Deci dan Richard Ryan, otonomi merupakan salah satu kebutuhan psikologis penting manusia. Otonomi berarti memiliki rasa bahwa tindakan kita berasal dari pilihan dan kemauan sendiri, bukan semata-mata karena tekanan atau kendali dari luar.



Otonomi bukan berarti harus selalu mandiri atau menolak bantuan. Seseorang dapat meminta saran, bekerja sama, dan menerima bimbingan sambil tetap menjadi pihak yang menentukan pilihan akhirnya.



Masalah muncul ketika kita tidak lagi percaya pada penilaian sendiri dan selalu membutuhkan persetujuan dari luar untuk merasa aman.



Misalnya, seseorang ingin pindah pekerjaan. Ia meminta pendapat kepada lima orang. Dua orang menyarankan untuk bertahan, dua orang menyuruhnya mencari pekerjaan baru, dan satu orang menyarankan untuk memulai bisnis.



Alih-alih mendapatkan kejelasan, ia semakin bingung karena setiap orang berbicara berdasarkan pengalaman, nilai, dan kondisi hidup yang berbeda.



Tidak semua nasihat yang baik untuk orang lain cocok untuk keadaan kita.



Belajar menjadi pengambil keputusan



Daripada hanya bertanya, “Menurutmu, apa yang harus saya lakukan?”, cobalah mengajukan pertanyaan yang lebih terarah:



Apa risiko yang mungkin belum saya pertimbangkan?



Informasi apa yang sebaiknya saya cari sebelum memutuskan?



Apa kelebihan dan kekurangan dari dua pilihan ini?



Apakah kamu pernah menghadapi situasi serupa, dan apa yang kamu pelajari?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadikan orang lain sebagai sumber perspektif, bukan pengganti kemampuan berpikirmu.



Setelah mendengar masukan, kembalilah kepada kebutuhan, nilai, sumber daya, dan tujuanmu sendiri.



Nasihat terbaik tidak selalu memberikan keputusan untukmu. Terkadang, nasihat terbaik membantu kamu menjadi lebih mampu mengambil keputusan sendiri.



4. Pertanyaan Ini Bisa Mengabaikan Emosi yang Sebenarnya Membutuhkan Perhatian



Tidak semua masalah yang kita hadapi merupakan masalah teknis yang membutuhkan solusi langsung.



Kadang-kadang, kita merasa bingung karena takut gagal. Kita merasa tidak produktif karena kelelahan. Kita sulit menentukan arah karena kecewa dengan diri sendiri. Kita juga bisa terus mencari solusi karena tidak ingin menghadapi perasaan sedih, marah, malu, atau kehilangan.



Dalam keadaan seperti itu, bertanya “Apa yang harus saya lakukan?” mungkin terlalu cepat membawa kita menuju pemecahan masalah.



Kita mencoba memperbaiki keadaan tanpa terlebih dahulu memahami apa yang sebenarnya sedang kita rasakan.



Ketika solusi menjadi cara menghindari perasaan



Bayangkan seseorang yang baru saja mengalami kegagalan dalam pekerjaannya.



Ia merasa malu, kecewa, dan takut dianggap tidak kompeten. Namun, alih-alih memberikan waktu untuk memahami perasaannya, ia langsung mencari cara agar bisa menjadi lebih produktif.



Ia membuat jadwal baru, membeli buku pengembangan diri, mengikuti berbagai kursus, dan memaksa dirinya bekerja lebih keras.



Sebagian langkah itu mungkin bermanfaat. Namun, jika akar masalahnya juga mencakup rasa malu dan ketakutan terhadap penilaian orang lain, menambah kesibukan saja belum tentu menyelesaikan persoalan tersebut.



Ia mungkin terus bekerja keras bukan hanya untuk berkembang, tetapi juga untuk membuktikan bahwa dirinya tidak gagal.



Di sini, persoalannya bukan semata-mata kurangnya strategi. Ada pengalaman emosional yang belum dipahami.



Emosi adalah informasi, bukan selalu perintah



Dalam psikologi, kemampuan mengenali dan mengelola emosi merupakan bagian penting dari regulasi emosi.



Mengenali emosi tidak berarti harus mengikuti semua perasaan. Rasa takut tidak selalu berarti kita harus menghindari sesuatu. Rasa marah tidak otomatis membenarkan tindakan agresif. Rasa sedih juga tidak selalu menuntut kita segera mengubah seluruh hidup.



Namun, emosi dapat memberikan informasi mengenai kebutuhan, batasan, harapan, dan pengalaman kita.



Karena itu, sebelum bertanya apa yang harus dilakukan, cobalah bertanya:



Apa yang sebenarnya saya rasakan sekarang?



Apa yang membuat situasi ini terasa begitu berat?



Apakah saya membutuhkan solusi, istirahat, dukungan, atau waktu untuk memproses sesuatu?



Apakah saya sedang menyelesaikan masalah, atau mencoba melarikan diri dari perasaan tidak nyaman?



Pertanyaan semacam ini membantu kita membedakan masalah yang membutuhkan tindakan praktis dari masalah yang membutuhkan perhatian emosional.



Jika kamu kelelahan, misalnya, solusi terbaik mungkin bukan membuat daftar tugas yang lebih panjang. Bisa jadi kamu membutuhkan istirahat, pembagian beban kerja, atau batasan yang lebih sehat.



Jika kamu mengalami kesedihan setelah kehilangan, kamu tidak harus segera mengubah kesedihan itu menjadi proyek perbaikan diri.



Terkadang, langkah pertama yang paling masuk akal adalah memahami keadaan diri sendiri sebelum menentukan langkah berikutnya.



5. Pertanyaan Ini Membuat Kita Berfokus pada Hasil Akhir, Bukan Proses yang Bisa Dikendalikan



Salah satu alasan seseorang sulit bergerak adalah karena ia terlalu berfokus pada hasil yang ingin dicapai.



Ia ingin menjadi sukses, tetapi belum mengetahui kebiasaan apa yang perlu dibangun. Ia ingin sehat, tetapi hanya membayangkan bentuk tubuh ideal. Ia ingin menguasai bahasa asing, tetapi terlalu memikirkan seberapa cepat ia harus fasih.



Akibatnya, tujuan terasa besar, sementara langkah menuju tujuan tersebut terasa tidak jelas.



Pertanyaan “Apa yang harus saya lakukan?” sering kali muncul dalam bentuk yang sangat luas. Kita ingin mengetahui tindakan apa yang akan membawa kita langsung menuju hasil yang diinginkan.



Padahal, sebagian besar hasil penting dalam hidup merupakan akumulasi dari banyak tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten.



Bedakan tujuan dan proses



Misalnya, tujuanmu adalah meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Inggris.



Tujuan tersebut cukup jelas, tetapi belum menjelaskan apa yang harus kamu lakukan setiap hari.



Kamu bisa mengubahnya menjadi serangkaian tindakan yang lebih konkret:



Mendengarkan percakapan bahasa Inggris selama 15 menit.



Berbicara selama lima menit tanpa terlalu khawatir terhadap kesalahan.



Mencatat tiga ungkapan baru yang benar-benar ingin digunakan.



Meninjau kesalahan yang berulang setiap akhir pekan.



Kamu tidak dapat mengendalikan secara langsung kapan akan merasa fasih. Namun, kamu dapat mengendalikan apakah akan berlatih hari ini, apakah akan meminta umpan balik, dan apakah akan memperbaiki kesalahan yang ditemukan.



Dalam psikologi, perbedaan antara tujuan dan tindakan yang mendukung tujuan sangat penting untuk memahami perubahan perilaku.



Tujuan memberikan arah, sementara tindakan konkret membantu menjembatani jarak antara keinginan dan perilaku nyata.



Penelitian mengenai implementation intentions oleh Peter Gollwitzer juga menunjukkan pentingnya merumuskan rencana tindakan dalam bentuk yang spesifik, misalnya, “Jika situasi X terjadi, saya akan melakukan Y.”



Rencana seperti ini menghubungkan kondisi tertentu dengan respons yang sudah ditentukan, sehingga kita tidak harus terus-menerus memutuskan apa yang perlu dilakukan pada saat itu.



Ubah keinginan menjadi tindakan yang terukur



Daripada bertanya, “Bagaimana cara mengubah hidup saya?”, cobalah bertanya:



“Kebiasaan apa yang dapat saya lakukan secara konsisten selama tujuh hari ke depan?”



Daripada bertanya, “Bagaimana agar saya sukses?”, tanyakan:



“Apa pekerjaan terpenting yang dapat saya selesaikan hari ini untuk mendekatkan diri pada tujuan saya?”



Pertanyaan yang lebih konkret membantu mengurangi jarak antara niat dan tindakan.



Kamu juga dapat mengevaluasi proses tanpa harus menghakimi diri sendiri berdasarkan hasil akhir.



Jika suatu strategi tidak berhasil, kamu bisa memperbaiki strateginya. Jika jadwal terlalu berat, kamu bisa mengurangi bebannya. Jika kemajuan lambat, kamu dapat memeriksa apakah metode latihan atau sumber daya yang digunakan sudah sesuai.



Dengan demikian, kegagalan tidak selalu diperlakukan sebagai bukti bahwa kamu tidak mampu. Kegagalan juga dapat menjadi informasi untuk memperbaiki proses.



6. Pertanyaan Ini Dapat Memperkuat Rasa Tidak Berdaya Ketika Kita Menganggap Semua Masalah Harus Segera Diselesaikan



Ada situasi ketika kita memang memiliki kendali yang cukup besar atas masalah yang dihadapi. Kita bisa mengubah jadwal, mempelajari keterampilan, memperbaiki komunikasi, atau mengambil keputusan baru.



Namun, ada pula situasi yang sebagian besarnya berada di luar kendali kita.



Kita tidak bisa mengendalikan pendapat semua orang, keputusan orang lain, kondisi ekonomi secara keseluruhan, atau setiap peristiwa tak terduga yang terjadi dalam hidup.



Jika kita terus bertanya, “Apa yang harus saya lakukan agar semua ini berubah?”, kita mungkin tanpa sadar menganggap bahwa setiap masalah memiliki solusi langsung yang dapat kita temukan apabila berpikir cukup keras.



Ketika perubahan tidak kunjung terjadi, kita mulai menyalahkan diri sendiri.



Kita merasa kurang berusaha, kurang pintar, kurang disiplin, atau belum menemukan strategi yang tepat.



Padahal, sebagian kesulitan tidak dapat dihilangkan hanya dengan usaha individual.



Hubungannya dengan konsep kendali psikologis



Psikologi membedakan antara hal-hal yang dapat kita pengaruhi dan hal-hal yang berada di luar kendali langsung kita.



Konsep locus of control, misalnya, membahas bagaimana seseorang memandang hubungan antara tindakan pribadi dan hasil yang terjadi. Sementara itu, pendekatan yang berfokus pada kendali yang realistis mengajak kita mengenali bagian situasi yang memang bisa diubah tanpa menganggap bahwa semua hasil sepenuhnya berada di tangan kita.



Bayangkan seseorang yang sedang mencari pekerjaan di tengah kondisi pasar kerja yang sulit.



Ia sudah memperbaiki CV, melamar pekerjaan, meningkatkan keterampilan, dan mengikuti wawancara. Namun, beberapa perusahaan tetap menolaknya.



Jika ia terus bertanya, “Apa yang harus saya lakukan agar pasti diterima?”, ia mungkin merasa bahwa setiap penolakan menunjukkan kekurangan pribadi.



Padahal, keputusan perekrutan juga dipengaruhi oleh jumlah pelamar, kebutuhan perusahaan, kondisi ekonomi, dan faktor lain yang tidak sepenuhnya bisa ia kendalikan.



Hal ini tidak berarti ia harus menyerah. Ia tetap bisa memperbaiki lamaran, memperluas jaringan, dan mencari peluang lain.



Namun, ia tidak perlu menjadikan setiap hasil yang tidak sesuai harapan sebagai ukuran mutlak dari nilai dirinya.



Fokus pada bagian yang dapat dipengaruhi



Cobalah membagi masalah menjadi tiga kategori:



Dapat saya kendalikan: tindakan, persiapan, respons, dan kebiasaan saya sendiri.



Dapat saya pengaruhi: komunikasi, kerja sama, negosiasi, dan hubungan dengan orang lain.



Tidak dapat saya kendalikan secara langsung: keputusan orang lain, kejadian masa lalu, dan berbagai kondisi eksternal.



Pembagian ini bukan rumus psikologis yang kaku, melainkan alat praktis untuk memperjelas perhatian.



Ketika menghadapi masalah, tanyakan:



Bagian mana yang benar-benar berada dalam kendali saya?



Bagian mana yang hanya bisa saya pengaruhi?



Bagian mana yang perlu saya terima, antisipasi, atau hadapi dengan bantuan orang lain?



Dengan cara ini, energi mental tidak habis untuk mencoba mengendalikan hal-hal yang tidak mungkin dikendalikan sepenuhnya.



Kamu tetap bertanggung jawab atas tindakanmu, tetapi tidak harus memikul tanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi.



7. Pertanyaan Ini Mengabaikan Fakta Bahwa Kita Sering Belajar Lebih Banyak dari Pengalaman daripada dari Jawaban



Ada hal-hal yang dapat kita pelajari melalui membaca, mendengarkan penjelasan, atau meminta nasihat. Namun, ada pula pengetahuan yang baru benar-benar terbentuk ketika kita mencoba melakukan sesuatu.



Kita dapat membaca banyak buku tentang komunikasi, tetapi memahami percakapan sulit secara lebih mendalam ketika benar-benar menghadapinya.



Kita dapat mempelajari teori produktivitas, tetapi baru mengetahui bagaimana kita bekerja ketika menguji rutinitas dalam kehidupan sehari-hari.



Kita dapat membaca strategi belajar bahasa asing, tetapi baru mengetahui apakah strategi itu cocok setelah menggunakannya secara konsisten.



Inilah alasan mengapa pencarian jawaban yang terus-menerus dapat menghambat pembelajaran: kita menunda pengalaman yang sebenarnya dapat memberikan jawaban lebih relevan.



Pengalaman menciptakan umpan balik



Dalam pembelajaran, tindakan memungkinkan kita membandingkan harapan dengan kenyataan.



Kita mencoba sesuatu, mengamati hasilnya, mengenali kesalahan, lalu menyesuaikan pendekatan.



Proses ini berkaitan dengan pembelajaran melalui pengalaman dan konsep experiential learning yang dipopulerkan David Kolb. Dalam modelnya, pengalaman konkret, refleksi, pembentukan pemahaman, dan percobaan aktif saling berhubungan.



Kita tidak hanya bertindak secara membabi buta. Kita bertindak untuk mendapatkan informasi, merefleksikan hasilnya, dan menggunakan informasi tersebut untuk menentukan langkah berikutnya.



Misalnya, seseorang ingin mulai menulis artikel.



Ia bertanya kepada banyak orang mengenai cara menulis dengan baik. Ia membaca tentang pembukaan yang menarik, struktur paragraf, teknik penyuntingan, dan cara mengembangkan ide.



Namun, setelah menulis artikel pertamanya, ia menemukan masalah yang sebelumnya tidak ia sadari. Mungkin ia kesulitan menyusun argumen, terlalu sering mengulang ide, atau membutuhkan waktu terlalu lama untuk menyelesaikan satu paragraf.



Kesulitan tersebut memberikan informasi yang lebih spesifik mengenai apa yang perlu dipelajarinya.



Ia tidak lagi harus mempelajari semua teori sekaligus. Ia dapat memusatkan perhatian pada kelemahan yang benar-benar muncul dalam praktik.



Jangan menunggu siap untuk mulai belajar



Tentu saja, pengalaman tidak otomatis menghasilkan pembelajaran. Kita perlu mengevaluasi tindakan, menerima umpan balik, dan bersedia memperbaiki kesalahan.



Melakukan hal yang sama berulang kali tanpa refleksi tidak selalu membuat kita berkembang.



Karena itu, pendekatan yang lebih bermanfaat adalah:



Pelajari informasi dasar yang diperlukan.



Ambil tindakan dalam skala yang sesuai dengan kemampuan dan risikonya.



Amati hasilnya.



Cari tahu apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki.



Ulangi proses dengan pendekatan yang lebih baik.



Misalnya, jika kamu ingin belajar berbicara di depan umum, mulailah dengan merekam presentasi berdurasi dua menit. Dengarkan kembali rekaman tersebut. Perhatikan kejelasan ucapan, kecepatan berbicara, dan struktur penjelasanmu.



Kemudian, lakukan perbaikan pada latihan berikutnya.



Kamu tidak perlu menunggu sampai merasa percaya diri sepenuhnya. Dalam banyak keterampilan, kepercayaan diri justru tumbuh ketika kita memiliki bukti nyata bahwa kemampuan kita berkembang.



Kamu tidak selalu perlu menemukan jawaban sebelum mulai berjalan. Terkadang, kamu perlu berjalan sedikit agar dapat menemukan jawaban yang benar-benar kamu butuhkan.



Jadi, Pertanyaan Apa yang Sebaiknya Kita Ajukan?



Setelah memahami tujuh alasan tersebut, apakah kita harus berhenti bertanya, “Apa yang harus saya lakukan?”



Tentu tidak.



Pertanyaan itu tetap berguna ketika kita menghadapi masalah yang membutuhkan arahan, pengetahuan khusus, atau keputusan yang jelas. Dalam keadaan darurat, misalnya, mencari instruksi yang tepat justru sangat penting.



Yang perlu diubah adalah kebiasaan menggunakan pertanyaan tersebut sebagai satu-satunya cara menghadapi setiap kesulitan.



Daripada hanya mencari jawaban yang sempurna, kita dapat menggunakan pertanyaan yang lebih spesifik untuk membantu diri sendiri berpikir, merasakan, memutuskan, dan bertindak.



Berikut beberapa alternatif yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.



1. Jika kamu merasa bingung



Tanyakan: “Apa sebenarnya masalah yang sedang saya hadapi?”



Kadang-kadang, kita merasa memiliki banyak masalah karena semuanya bercampur menjadi satu. Memisahkan masalah menjadi bagian yang lebih kecil dapat membantu kita menentukan prioritas.



2. Jika kamu terlalu banyak berpikir



Tanyakan: “Apa satu langkah kecil yang dapat saya lakukan dalam 10 menit ke depan?”



Langkah kecil tidak harus menyelesaikan seluruh masalah. Cukup pilih tindakan yang memberikan kemajuan atau informasi baru.



3. Jika kamu takut mengambil keputusan



Tanyakan: “Apa risiko yang masuk akal, dan bagaimana saya bisa menguranginya?”



Ketakutan tidak selalu harus dihilangkan. Sering kali, kita hanya perlu memahami risiko secara realistis dan menyiapkan cara untuk menghadapinya.



4. Jika kamu terus meminta pendapat orang lain



Tanyakan: “Apa yang sebenarnya saya anggap penting dalam situasi ini?”



Jawaban orang lain dapat memperluas perspektifmu, tetapi keputusan yang baik juga perlu mempertimbangkan kebutuhan, nilai, dan keadaan hidupmu sendiri.



5. Jika kamu merasa gagal



Tanyakan: “Apa yang dapat saya pelajari dari hasil ini?”



Evaluasi yang sehat berfokus pada tindakan dan strategi yang dapat diperbaiki, bukan pada kesimpulan menyeluruh bahwa diri kita tidak berharga atau tidak mampu.



6. Jika kamu merasa kewalahan



Tanyakan: “Apa yang bisa saya kendalikan saat ini, dan apa yang perlu saya lepaskan?”



Tidak semua hal harus diselesaikan sekaligus. Memilih fokus yang realistis dapat membantu mengurangi beban mental.



7. Jika kamu merasa belum siap



Tanyakan: “Apa yang bisa saya coba dengan risiko yang masih dapat saya terima?”



Kamu tidak perlu selalu memulai dengan langkah besar. Eksperimen kecil dapat menjadi cara untuk menguji ide, mengembangkan kemampuan, dan memperoleh informasi sebelum mengambil keputusan yang lebih besar.



Penutup: Kamu Tidak Harus Mengetahui Seluruh Jalan untuk Mengambil Langkah Pertama



Kita hidup dalam budaya yang sering mengagungkan jawaban. Kita ingin mengetahui strategi terbaik, kebiasaan paling efektif, keputusan paling tepat, dan jalan tercepat menuju kesuksesan.



Keinginan tersebut dapat mendorong kita untuk belajar dan berkembang. Namun, ketika pencarian jawaban berubah menjadi kebutuhan untuk menghilangkan semua keraguan, kita bisa kehilangan kemampuan untuk bergerak di tengah ketidakpastian.



Kita menunggu sampai merasa siap. Kita menunggu sampai memiliki cukup informasi. Kita menunggu sampai rasa takut menghilang. Kita menunggu sampai seseorang memberi tahu bahwa pilihan kita benar.



Sementara itu, waktu terus berjalan.



Tujuh penjelasan psikologis di atas menunjukkan bahwa hambatan kita tidak selalu terletak pada kurangnya pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan. Terkadang, hambatannya adalah terlalu banyak menganalisis, sulit menerima ketidakpastian, terlalu bergantung pada penilaian orang lain, mengabaikan emosi, berfokus berlebihan pada hasil, mencoba mengendalikan hal-hal di luar jangkauan, atau menunda pengalaman yang sebenarnya dapat mengajarkan sesuatu kepada kita.



Karena itu, mungkin pertanyaan yang lebih bermanfaat bukanlah, “Apa yang harus saya lakukan agar semuanya berjalan sempurna?”



Melainkan:



“Apa yang bisa saya lakukan sekarang, berdasarkan apa yang saya ketahui, untuk mengambil satu langkah yang masuk akal?”



Pertanyaan ini tidak menjanjikan bahwa kamu tidak akan pernah salah. Ia juga tidak menjamin bahwa setiap tindakan akan menghasilkan sesuatu yang kamu inginkan.



Namun, pertanyaan tersebut membantumu berpindah dari sekadar mencari jawaban menuju proses yang lebih produktif: bertindak, mengamati, belajar, dan memperbaiki diri.



Kamu tidak harus memiliki seluruh peta kehidupan sebelum mulai melangkah. Kamu hanya perlu memahami arah yang ingin dituju, mempertimbangkan risiko dengan bijak, dan bersedia menyesuaikan langkah ketika menemukan informasi baru.



Sebab, dalam banyak situasi, kejelasan bukanlah sesuatu yang selalu datang sebelum tindakan.



