Tips Mengeringkan Sepatu Setelah Kehujanan, Ampuh Hilangkan Bau dengan Cepat

JawaPos.com - Musim hujan telah tiba. Salah satu masalah yang kerap dihadapi adalah sepatu basah dan bau karena air hujan.

Sepatu kesayangan anda yang terkena hujan ataupun genangan air berisiko mengalami kerusakan. Terutama jika sepatu terbuat dari bahan yang tidak tahan air, seperti kanvas, suede, ataupun kulit yang membutuhkan perawatan dengan lebih hati-hati.

Sepatu yang basah juga bisa menimbulkan bau tidak sedap atau apek. Lebih dari itu, sepatu lembab yang digunakan terus menerus tanpa dikeringkan dengan benar, dapat mengakibatkan masalah pada kulit kaki, salah satunya iritasi karena pertumbuhan bakteri dan jamur.

Jika tidak ingin sepatu kesayangan anda cepat rusak karena air, penting untuk mengetahui cara merawat dan mengeringkannya dengan benar. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan agar sepatu kembali kering dan terhindar dari bau.

Melansir informasi dari laman shoesandcare dan sneakershoot pada (30/10) berikut cara mengeringkan sepatu yang basah karena hujan. Salah satunya dengan memanfaatkan silica gel untuk membantu menyerap kelembaban untuk mengurangi bau tidak sedap.

Lap permukaan

Saat sepatu anda basah, segera lepas dan bersihkan permukaannya. Gunakan handuk bersih dan kering untuk membersihkan. Segera bersihkan permukaan sepatu dengan handuk dari air, lumpur, ataupun kotoran yang menempel. Langkah ini penting dilakukan supaya noda tidak semakin membandel dan meninggalkan bekas pada sepatu anda.

Hindari menggosok permukaan sepatu terlalu keras, terutama jika sepatu anda terbuat dari bahan kulit atau suede, karena berisiko merusak teksturnya .

Keringkan bagian dalam